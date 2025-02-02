FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO
La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi contro il Genoa, Palladino deve fare a meno di Adli squalificato e di Cataldi, Pablo Mari e Colpani, fuori per infortunio. Questa la forma...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 13:54
La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi contro il Genoa, Palladino deve fare a meno di Adli squalificato e di Cataldi, Pablo Mari e Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Richardson, Folorunsho, Gudmundsson, Beltran, Kean
IL VIDEO DELL'ARRIVO DI NDOUR ALLE VISITE MEDICHE
https://www.labaroviola.com/video-cher-ndour-e-arrivato-a-firenze-ora-le-visite-mediche-alla-clinica-fanfani/287250/