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FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO

La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi contro il Genoa, Palladino deve fare a meno di Adli squalificato e di Cataldi, Pablo Mari e Colpani, fuori per infortunio. Questa la forma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 13:54
FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi contro il Genoa, Palladino deve fare a meno di Adli squalificato e di Cataldi, Pablo Mari e Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Richardson, Folorunsho, Gudmundsson, Beltran, Kean

IL VIDEO DELL'ARRIVO DI NDOUR ALLE VISITE MEDICHE

https://www.labaroviola.com/video-cher-ndour-e-arrivato-a-firenze-ora-le-visite-mediche-alla-clinica-fanfani/287250/

 

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