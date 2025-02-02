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[VIDEO] Cher Ndour è arrivato a Firenze: ora le visite mediche alla clinica Fanfani

Cher Ndour si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato in questi minuti a Firenze dove svolgerà le visite mediche di rito alla clinica Fanfani prima di i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 13:34
[VIDEO] Cher Ndour è arrivato a Firenze: ora le visite mediche alla clinica Fanfani -
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Ndour
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Cher Ndour si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato in questi minuti a Firenze dove svolgerà le visite mediche di rito alla clinica Fanfani prima di iniziare, ufficialmente, la sua avventura in maglia viola. Dunque, dopo Folorunsho, Palladino avrà un nuovo rinforzo per il centrocampo.

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