[VIDEO] Cher Ndour è arrivato a Firenze: ora le visite mediche alla clinica Fanfani
Cher Ndour si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato in questi minuti a Firenze dove svolgerà le visite mediche di rito alla clinica Fanfani prima di i...
Cher Ndour si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato in questi minuti a Firenze dove svolgerà le visite mediche di rito alla clinica Fanfani prima di iniziare, ufficialmente, la sua avventura in maglia viola. Dunque, dopo Folorunsho, Palladino avrà un nuovo rinforzo per il centrocampo.
GLI ACQUISTI DELLA FIORENTINA DI GENNAIO NON POSSONO GIOCARE CONTRO L’INTER, VALE LA ROSA AL 1° DICEMBRE
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