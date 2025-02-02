Gli acquisti della Fiorentina di gennaio non possono giocare contro l'Inter, vale la rosa al 1° dicembre

I nuovi acquisti non potranno prender parte al match di recupero contro l'Inter. Solo tesserati entro il 1° dicembre

La Fiorentina si prepara a sfruttare le ultime ore di mercato per fare alcuni aggiustamenti alla rosa. Come già anticipato, il 6 febbraio si recupererà la partita Fiorentina-Inter, che riprenderà dal 21° minuto. Dopo Michael Folorunsho e Pablo Marì, il club viola ha chiuso per l'arrivo di Nicolò Zaniolo e Cher Ndour, che sono attesi a Firenze per le visite mediche e la firma del contratto. Non si escludono altri innesti prima della chiusura del mercato, fissata per la mezzanotte del 3 febbraio. I nuovi acquisti, però, non potranno essere convocati per il recupero contro l'Inter, poiché il regolamento consente di schierare solo i giocatori tesserati dalla Fiorentina entro il 1° dicembre. Questo discorso riguarda la sospensione della partita in corso.

Romano: “Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia”

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