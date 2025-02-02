Romano: "Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia"

Fiorentina su Koné: nel mirino anche il centrocampista dell'OM, sfida a Rennes e Valencia

La Fiorentina lavora per rinforzarsi a centrocampo. Diversi i nomi emersi in queste ore frenetiche di mercato: il club viola ha chiuso per Cher Ndour e per Zaniolo, ora si concentra su altri profili, come Nicolò Fagioli o, in alternativa, Belahyane del Verona. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino anche Ismael Koné, centrocampista classe 2002 dell'Olympique Marsiglia. Su di lui ci sono altre due squadre: il Rennes, che avrebbe già avviato la trattativa per un prestito dall'OM, e il Valencia che ha dimostrato interesse per lui.

Ndour e Zaniolo oggi al Franchi. Fagioli in stand-by, la Juve chiede 20 milioni. Comuzzo via per 40

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