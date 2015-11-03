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Notizie Olympique Marsiglia Fiorentina

Il Corriere dello Sport titola: "Nico e la Juventus può essere già finita, l'argentino piace al Marsiglia"

14 giugno 2025 17:39

Romano: "Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia"

02 febbraio 2025 11:47

Pedullà: "Fiorentina, se vuoi Fagioli servono 20 milioni di euro, la Juve non fa sconti"

31 gennaio 2025 00:18

L'Equipe: "Anche Italiano in lizza per la panchina del Marsiglia, ma il favorito resta Fonseca"

26 aprile 2024 13:31

Dalla Francia, l'Olympique Marsiglia ci prova per Italiano. Benatia segue il tecnico della Fiorentina

09 aprile 2024 21:56

CorSport, Lirola è un caso, il Marsiglia lo vuole, la Fiorentina non fa sconti: è nella lista di Moena

06 giugno 2021 09:18

TMW, Lirola vuole restare all'Olympique Marsiglia. La Fiorentina incasserà 13 milioni per il riscatto

25 maggio 2021 15:03

Lirola ribadisce: "Ho ribadito la mia volontà ai dirigenti: voglio rimanere all'OM. Il mio futuro non dipende solo da me"

29 aprile 2021 22:18

Di Marzio, oggi la possibile fumata bianca per Lirola al Marsiglia. Le cifre

09 gennaio 2021 16:16

Dalla Francia, Montella candidato numero 1 per la panchina del Marsiglia. I dettagli

16 maggio 2020 15:15

CorSport, ritorno di fiamma a centrocampo per Rongier dell'Olympique Marsiglia

17 gennaio 2020 11:04

Villas-Boas allontana i rumors: "Strootman? Noi abbiamo bisogno di Kevin. A gennaio non va via"

22 novembre 2019 23:47

(FOTO) Thereau è andato allo stadio Vélodrome a vedere un match del campionato di Ligue 1

10 novembre 2019 21:59

Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel

22 luglio 2019 17:28

Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte

08 luglio 2019 21:05

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