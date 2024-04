L’Equipe: “Anche Italiano in lizza per la panchina del Marsiglia, ma il favorito resta Fonseca”

Paulo Fonseca è la prima scelta per il Marsiglia in vista della prossima stagione. Il tecnico del Lille, che negli scorsi giorni è stato accostato anche al Milan per il post Stefano Pioli, è stato scelto da Medhi Benatia, consigliere dell’OM e da Pablo Longoria, presidente della società francese. La concorrenza del Milan potrebbe spaventare, ma il club francese fa sapere di essere pronto a raddoppiargli il suo stipendio attuale. Non è l’unico nome che il Marsiglia sta studiando perché apprezza molto anche Sergio Conceiçao. L’allenatore del Porto è ai Dragoes da 7 stagioni e potrebbe cambiare aria anche se ieri ha sorpresa ha rinnovato. Se questo è un profilo che stuzzica maggiormente Benatia, Longoria si è innamorato di Frank Haise, che sta facendo miracoli con il Lens e ha già esperienza nel campionato. Più indietro ci sono Habib Beye del Red Star, Christophe Galtier, e due conoscenze della Serie A come Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna. A riportarlo è L’Equipe

