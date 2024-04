Sentite TMW: “La Juventus ha messo Vlahovic in vendita, l’obbiettivo è sostituirlo con Zirkzee

Joshua Zirkzee sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Classe 2001, il calciatore olandese sta trascinando il Bologna verso la Champions League ed è già oggi, inevitabilmente, nel mirino di tutti i club che cercano un centravanti. Quindi il Milan, club che in estate perderà Olivier Giroud. Ma anche l’Inter, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Marcus Thuram (ha una clausola da 85 milioni di euro). C’è però anche un altro top club di Serie A che nelle ultime settimane ha a più riprese palesato il suo interesse per il centravanti cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco: si tratta della Juventus, con Cristiano Giuntoli che pensa proprio a Zirkzee dovesse in estate cambiare il suo centravanti. Tutto dipenderà da Dusan Vlahovic, centravanti che è legato alla Juventus da altri due anni di contratto. Per il club bianconero il bomber serbo è in vendita, ma è chiaro che con uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione che entrerà in vigore dalla prossima estate non sarà semplice cederlo. Se però arriverà alla Juventus un’offerta adeguata per l’ex Fiorentina, partirà l’assalto per Zirkzee: è il primo nome per la Juventus dovesse cambiare il suo numero 9. Lo scrive Tuttomercatoweb

