Notizie Dusan Vlahovic Fiorentina

La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic
19 maggio 2026 11:40
Corriere dello Sport: "Contro la viola davanti l'ex Vlahovic con Yildiz e Conceicao. K.Thuram in dubbio"
15 maggio 2026 14:12
Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni"
10 aprile 2026 14:45
(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L'ammissione che scuote Torino: "Una volta ero forte..."
26 marzo 2026 14:42
Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"
24 marzo 2026 22:27
Bucchioni esalta Vlahovic: "Resta il vero bomber della Juventus, quest'anno può tornare quello di Firenze"
18 settembre 2025 14:36
La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic può diventare una pedina di scambio per Tonali, è fuori dalla Juve"
08 agosto 2025 22:14
Dall'Inghilterra: "Milenković chiama Vlahović al Nottingham. I due ex viola di nuovo insieme in Premier?"
22 maggio 2025 12:24
Cassano attacca Nico e Vlahovic: "Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi"
08 aprile 2025 14:35
Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"
17 marzo 2025 16:06
La Juventus batte il Como 3-0 ma Vlahovic ha le polveri bagnate: tante occasioni e nessun gol per lui
20 agosto 2024 00:37
Dusan Vlahovic premiato come miglior attaccante della Serie A. E Lautaro Martinez?
24 maggio 2024 23:04
Sentite TMW: "La Juventus ha messo Vlahovic in vendita, l'obbiettivo è sostituirlo con Zirkzee
26 aprile 2024 13:08
La Juventus si è già pentita di Chiesa e Vlahovic. Sono sul mercato perchè costano troppo al club
30 marzo 2024 11:57
Libero scrive: "Dalla Fiorentina solo pacchi, Chiesa come un ottantenne, Vlahovic come Pacione"
18 marzo 2024 11:42
Vlahovic, già finita con la Juve? L'ex Fiorentina non convince e può essere scaricato dai bianconeri
29 aprile 2023 14:22
Matri: "Alla Fiorentina manca Vlahovic, ma Italiano rimane il punto fermo"
15 settembre 2022 19:14
Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?
10 gennaio 2022 21:40
I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto
06 novembre 2021 23:07
Barone: "Arriveremo al rinnovo di Vlahovic. Quando? Ci lavoriamo ogni giorno"
11 settembre 2021 20:37
Nico Gonzalez e Vlahovic sono i due calciatori in Serie A ad aver subito più falli finora
01 settembre 2021 14:53
Di Marzio: “Vlahovic e l’atletico Madrid, si arrendono alla volontà della Fiorentina “
22 agosto 2021 00:04
Pedullà: "L'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni più altri bonus fino a 10 milioni"
18 agosto 2021 21:33
Commisso: "Vogliamo continuare a tenere Vlahovic alla Fiorentina"
18 agosto 2021 19:01
Meini: "Dusan Vlahovic si avvicina al Manchester City dalla Fiorentina"
18 agosto 2021 18:01
Pedullà: "Offerta bassa dell'Inter per Vlahovic. La Fiorentina vuole..."
12 agosto 2021 17:56
Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"
09 agosto 2021 17:46
TMW, Siviglia e Monchi stregati da Vlahovic. La Fiorentina lo ritiene incedibile per volontà di Commisso
04 luglio 2021 15:26
Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"
01 luglio 2021 15:27
Gazzetta, la Fiorentina dichiara Vlahovic incedibile. Commisso non vacillerà di fronte a nessuna offerta
29 giugno 2021 16:32
Baiano: "Italiano non è una scommessa. Fossi in Vlahovic avrei dubbi a rimanere alla Fiorentina"
26 giugno 2021 16:15
Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti
26 giugno 2021 15:31
Dalla Serbia, Vlahovic nel mirino del Tottenham se saluta Kane. Sul piatto 60 milioni per la Fiorentina
24 giugno 2021 15:05
Ripa: "Vlahovic approderà sicuramente in un grande club, ma un anno con Gattuso potrebbe fargli bene"
31 maggio 2021 16:52
Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"
31 maggio 2021 16:25
Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"
22 maggio 2021 23:53
Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"
22 maggio 2021 23:14
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"
10 maggio 2021 14:12
Vlahovic: "Uniti tiriamo fuori le nostre qualità. Oggi ero molto motivato volevo dimostrare qualcosa"
08 maggio 2021 23:33
Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola
08 maggio 2021 23:10
Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"
07 maggio 2021 16:56
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Vlahovic dopo Bologna: "Sono amareggiato, potevamo vincere. Dobbiamo fare punti"
03 maggio 2021 15:32
Graziani: "Ancora manca tanto a Vlahovic per raggiungere Belotti"
23 aprile 2021 19:59
Kouame: "C'è rammarico ma siamo soddisfatti della prestazione. Cerco sempre di aiutare la squadra"
11 aprile 2021 23:45
Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"
11 aprile 2021 23:29
Classifica Serie A, la Fiorentina sale a 30 punti e il Cagliari resta terzultimo
04 aprile 2021 18:31
Ribery inesistente. Una Fiorentina operaia ottiene un buon pareggio. Non vedo l’ora che finisca il campionato
03 aprile 2021 23:31
Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"
26 marzo 2021 15:43
Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"
14 febbraio 2021 17:51
Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"
05 febbraio 2021 20:35
Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi"
24 gennaio 2021 15:00
Brovarone: "Non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Valero"
03 gennaio 2021 17:09
Brovarone: "Vlahovic sta sempre isolato in fondo al campo"
19 dicembre 2020 17:22
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
28 novembre 2020 18:34
Galli attacca Vlahovic: "Deve capire cosa sta facendo"
26 novembre 2020 16:12
Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"
22 novembre 2020 15:39
Colomba a Lady Radio: "Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina"
07 novembre 2020 17:28
Graziani: "Non si sa chi sia il titolare in attacco. Vlahovic deve..."
28 ottobre 2020 15:38
La Nazione: "Sirene dalla Premier per Vlahovic: il Newcastle è interessato. No di Commisso"
24 ottobre 2020 18:06
Pedullà, Callejon ha detto sì alla Fiorentina, spagnolo bloccato. Resta viva la pista Piatek
01 ottobre 2020 08:38
"Spettacolo, classe, solidità, dedizione e cuore. Ma senza un attaccante..."
26 settembre 2020 23:59
Basile: "Vlahovic ha avuto più nuances ai capelli che gol. Va mandato..."
02 agosto 2020 22:16
Kouame: "Sarebbe stato bello il gol all'esordio. Mi alleno bene per farmi scegliere dal mister"
08 luglio 2020 22:17
Bild: "Vlahovic interessa allo Schalke 04. Troppo alta la richiesta della Fiorentina"
24 giugno 2020 19:49
Vlahovic: "Ho voglia di sentire l'odore dell'erba, correre, sudare e il rumore dei tacchetti"
24 marzo 2020 19:57
Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"
18 marzo 2020 16:59
Amoruso: "Chiesa? Gli ultimi 15 minuti fanno capire quanto sia devastante partendo da destra"
26 febbraio 2020 14:03
Ceccarini: "È vicino il rinnovo di Chiesa. La Fiorentina ha alzato l'offerta rispetto a quella ideata"
24 febbraio 2020 23:40
Bucciantini: "Vlahovic deve fare il salto di qualità. I campioni devono fare minimo 20 gol"
21 febbraio 2020 19:56
Vlahovic: "Sono felice per la mia seconda doppietta con questa maglia, ma anche per i tifosi, la mia squadra e i miei compagni"
16 febbraio 2020 18:17
Sampdoria-Fiorentina 1-5, autogol di Thorsby, doppietta di Vlahovic e Chiesa. Festa viola!
16 febbraio 2020 16:55
Trevisani: "Se avessi un euro da buttare, lo userei per scommettere che Vlahovic diventerà un giocatore da Real Madrid"
14 febbraio 2020 19:02
Sconcerti: "Kouamè? Non è come Giuseppe Rossi anche se si è infortunato al crociato"
30 gennaio 2020 22:30
Basile: "Il talento di Vlahovic l'ha portato fin qui, la testa stabilirà il livello della sua carriera"
29 gennaio 2020 23:09
Vlahovic: "Peccato per i due punti lasciati sul campo. Complimenti ai nostri tifosi"
25 gennaio 2020 22:26
Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"
24 gennaio 2020 09:50
Napoli-Fiorentina 0-2, la viola vince in trasferta con una bellissima prestazione di tutta la squadra
18 gennaio 2020 22:42
Vlahovic: "Questa è Firenze!! Grande squadra, andiamo solo avanti e non molliamo mai"
15 gennaio 2020 19:41
Graziani: "Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure"
12 novembre 2019 20:20
Probabili formazioni, Fiorentina-Cagliari: indisponibili e squalificati. Titolare l'ex Simeone
08 novembre 2019 20:19
La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari
07 novembre 2019 08:58
Monti: "Oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative per i titolari"
24 ottobre 2019 20:36
De Magistris: "Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui"
01 ottobre 2019 22:38
Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"
22 settembre 2019 22:34
Graziani: "Nel secondo tempo al posto di Boateng avrei messo Vlahovic. È mancata un pò di fortuna"
16 settembre 2019 20:13
Graziani: "L'Inter è stata la squadra più vicina a prendere Chiesa. Dusan Vlahovic è bravo ma..."
11 settembre 2019 21:13
Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei
28 agosto 2019 19:42
Vlahovic: "Sono contento di restare qui e sono orgoglioso di indossare la maglia viola"
25 luglio 2019 13:40
Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"
22 luglio 2019 17:41
Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"
21 luglio 2019 02:33
Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic
20 luglio 2019 23:42
Vlahovic: "In allenamento arrivo per primo e vado via per ultimo. Chiesa per me è un modello"
10 luglio 2019 21:41
CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono...
03 luglio 2019 09:56
Dusan Vlahovic, rientra in primavera per affrontare la finale di Coppa Italia con il Torino
10 aprile 2019 14:49
Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…"
05 aprile 2019 20:08
Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...
14 luglio 2018 18:53
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