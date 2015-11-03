Labaro Viola

Notizie Dusan Vlahovic Fiorentina

La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic

19 maggio 2026 11:40

Corriere dello Sport: "Contro la viola davanti l'ex Vlahovic con Yildiz e Conceicao. K.Thuram in dubbio"

15 maggio 2026 14:12

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni"

10 aprile 2026 14:45

(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L'ammissione che scuote Torino: "Una volta ero forte..."

26 marzo 2026 14:42

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"

24 marzo 2026 22:27

Bucchioni esalta Vlahovic: "Resta il vero bomber della Juventus, quest'anno può tornare quello di Firenze"

18 settembre 2025 14:36

La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic può diventare una pedina di scambio per Tonali, è fuori dalla Juve"

08 agosto 2025 22:14

Dall'Inghilterra: "Milenković chiama Vlahović al Nottingham. I due ex viola di nuovo insieme in Premier?"

22 maggio 2025 12:24

Cassano attacca Nico e Vlahovic: "Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi"

08 aprile 2025 14:35

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

La Juventus batte il Como 3-0 ma Vlahovic ha le polveri bagnate: tante occasioni e nessun gol per lui

20 agosto 2024 00:37

Dusan Vlahovic premiato come miglior attaccante della Serie A. E Lautaro Martinez?

24 maggio 2024 23:04

Sentite TMW: "La Juventus ha messo Vlahovic in vendita, l'obbiettivo è sostituirlo con Zirkzee

26 aprile 2024 13:08

La Juventus si è già pentita di Chiesa e Vlahovic. Sono sul mercato perchè costano troppo al club

30 marzo 2024 11:57

Libero scrive: "Dalla Fiorentina solo pacchi, Chiesa come un ottantenne, Vlahovic come Pacione"

18 marzo 2024 11:42

Vlahovic, già finita con la Juve? L'ex Fiorentina non convince e può essere scaricato dai bianconeri

29 aprile 2023 14:22

Matri: "Alla Fiorentina manca Vlahovic, ma Italiano rimane il punto fermo"

15 settembre 2022 19:14

Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?

10 gennaio 2022 21:40

I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto

06 novembre 2021 23:07

Barone: "Arriveremo al rinnovo di Vlahovic. Quando? Ci lavoriamo ogni giorno"

11 settembre 2021 20:37

Nico Gonzalez e Vlahovic sono i due calciatori in Serie A ad aver subito più falli finora

01 settembre 2021 14:53

Di Marzio: “Vlahovic e l’atletico Madrid, si arrendono alla volontà della Fiorentina “

22 agosto 2021 00:04

Pedullà: "L'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni più altri bonus fino a 10 milioni"

18 agosto 2021 21:33

Commisso: "Vogliamo continuare a tenere Vlahovic alla Fiorentina"

18 agosto 2021 19:01

Meini: "Dusan Vlahovic si avvicina al Manchester City dalla Fiorentina"

18 agosto 2021 18:01

Pedullà: "Offerta bassa dell'Inter per Vlahovic. La Fiorentina vuole..."

12 agosto 2021 17:56

Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"

09 agosto 2021 17:46

TMW, Siviglia e Monchi stregati da Vlahovic. La Fiorentina lo ritiene incedibile per volontà di Commisso

04 luglio 2021 15:26

Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"

01 luglio 2021 15:27

Gazzetta, la Fiorentina dichiara Vlahovic incedibile. Commisso non vacillerà di fronte a nessuna offerta

29 giugno 2021 16:32

Baiano: "Italiano non è una scommessa. Fossi in Vlahovic avrei dubbi a rimanere alla Fiorentina"

26 giugno 2021 16:15

Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti

26 giugno 2021 15:31

Dalla Serbia, Vlahovic nel mirino del Tottenham se saluta Kane. Sul piatto 60 milioni per la Fiorentina

24 giugno 2021 15:05

Ripa: "Vlahovic approderà sicuramente in un grande club, ma un anno con Gattuso potrebbe fargli bene"

31 maggio 2021 16:52

Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"

31 maggio 2021 16:25

Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"

22 maggio 2021 23:53

Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"

22 maggio 2021 23:14

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"

10 maggio 2021 14:12

Vlahovic: "Uniti tiriamo fuori le nostre qualità. Oggi ero molto motivato volevo dimostrare qualcosa"

08 maggio 2021 23:33

Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola

08 maggio 2021 23:10

Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"

07 maggio 2021 16:56

Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

06 maggio 2021 16:21

Vlahovic dopo Bologna: "Sono amareggiato, potevamo vincere. Dobbiamo fare punti"

03 maggio 2021 15:32

Graziani: "Ancora manca tanto a Vlahovic per raggiungere Belotti"

23 aprile 2021 19:59

Kouame: "C'è rammarico ma siamo soddisfatti della prestazione. Cerco sempre di aiutare la squadra"

11 aprile 2021 23:45

Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"

11 aprile 2021 23:29

Classifica Serie A, la Fiorentina sale a 30 punti e il Cagliari resta terzultimo

04 aprile 2021 18:31

Ribery inesistente. Una Fiorentina operaia ottiene un buon pareggio. Non vedo l’ora che finisca il campionato

03 aprile 2021 23:31

Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"

26 marzo 2021 15:43

Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"

14 febbraio 2021 17:51

Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"

05 febbraio 2021 20:35

Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi"

24 gennaio 2021 15:00

Brovarone: "Non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Valero"

03 gennaio 2021 17:09

Brovarone: "Vlahovic sta sempre isolato in fondo al campo"

19 dicembre 2020 17:22

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"

28 novembre 2020 18:34

Galli attacca Vlahovic: "Deve capire cosa sta facendo"

26 novembre 2020 16:12

Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"

22 novembre 2020 15:39

Colomba a Lady Radio: "Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina"

07 novembre 2020 17:28

Graziani: "Non si sa chi sia il titolare in attacco. Vlahovic deve..."

28 ottobre 2020 15:38

La Nazione: "Sirene dalla Premier per Vlahovic: il Newcastle è interessato. No di Commisso"

24 ottobre 2020 18:06

Pedullà, Callejon ha detto sì alla Fiorentina, spagnolo bloccato. Resta viva la pista Piatek

01 ottobre 2020 08:38

"Spettacolo, classe, solidità, dedizione e cuore. Ma senza un attaccante..."

26 settembre 2020 23:59

Basile: "Vlahovic ha avuto più nuances ai capelli che gol. Va mandato..."

02 agosto 2020 22:16

Kouame: "Sarebbe stato bello il gol all'esordio. Mi alleno bene per farmi scegliere dal mister"

08 luglio 2020 22:17

Bild: "Vlahovic interessa allo Schalke 04. Troppo alta la richiesta della Fiorentina"

24 giugno 2020 19:49

Vlahovic: "Ho voglia di sentire l'odore dell'erba, correre, sudare e il rumore dei tacchetti"

24 marzo 2020 19:57

Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"

18 marzo 2020 16:59

Amoruso: "Chiesa? Gli ultimi 15 minuti fanno capire quanto sia devastante partendo da destra"

26 febbraio 2020 14:03

Ceccarini: "È vicino il rinnovo di Chiesa. La Fiorentina ha alzato l'offerta rispetto a quella ideata"

24 febbraio 2020 23:40

Bucciantini: "Vlahovic deve fare il salto di qualità. I campioni devono fare minimo 20 gol"

21 febbraio 2020 19:56

Vlahovic: "Sono felice per la mia seconda doppietta con questa maglia, ma anche per i tifosi, la mia squadra e i miei compagni"

16 febbraio 2020 18:17

Sampdoria-Fiorentina 1-5, autogol di Thorsby, doppietta di Vlahovic e Chiesa. Festa viola!

16 febbraio 2020 16:55

Trevisani: "Se avessi un euro da buttare, lo userei per scommettere che Vlahovic diventerà un giocatore da Real Madrid"

14 febbraio 2020 19:02

Sconcerti: "Kouamè? Non è come Giuseppe Rossi anche se si è infortunato al crociato"

30 gennaio 2020 22:30

Basile: "Il talento di Vlahovic l'ha portato fin qui, la testa stabilirà il livello della sua carriera"

29 gennaio 2020 23:09

Vlahovic: "Peccato per i due punti lasciati sul campo. Complimenti ai nostri tifosi"

25 gennaio 2020 22:26

Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"

24 gennaio 2020 09:50

Napoli-Fiorentina 0-2, la viola vince in trasferta con una bellissima prestazione di tutta la squadra

18 gennaio 2020 22:42

Vlahovic: "Questa è Firenze!! Grande squadra, andiamo solo avanti e non molliamo mai"

15 gennaio 2020 19:41

Graziani: "Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure"

12 novembre 2019 20:20

Probabili formazioni, Fiorentina-Cagliari: indisponibili e squalificati. Titolare l'ex Simeone

08 novembre 2019 20:19

La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari

07 novembre 2019 08:58

Monti: "Oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative per i titolari"

24 ottobre 2019 20:36

De Magistris: "Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui"

01 ottobre 2019 22:38

Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"

22 settembre 2019 22:34

Graziani: "Nel secondo tempo al posto di Boateng avrei messo Vlahovic. È mancata un pò di fortuna"

16 settembre 2019 20:13

Graziani: "L'Inter è stata la squadra più vicina a prendere Chiesa. Dusan Vlahovic è bravo ma..."

11 settembre 2019 21:13

Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei

28 agosto 2019 19:42

Vlahovic: "Sono contento di restare qui e sono orgoglioso di indossare la maglia viola"

25 luglio 2019 13:40

Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"

22 luglio 2019 17:41

Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"

21 luglio 2019 02:33

Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic

20 luglio 2019 23:42

Vlahovic: "In allenamento arrivo per primo e vado via per ultimo. Chiesa per me è un modello"

10 luglio 2019 21:41

CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono...

03 luglio 2019 09:56

Dusan Vlahovic, rientra in primavera per affrontare la finale di Coppa Italia con il Torino

10 aprile 2019 14:49

Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…"

05 aprile 2019 20:08

Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...

14 luglio 2018 18:53

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