Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"
Mario Sconcerti è stato intervistato a Tuttomercatoweb: "Rocco Commisso dice che vuole far divertire, però la squadra va costruita. In questo momento è da una Serie B. Non ci sono calciatori important...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 17:41
Mario Sconcerti è stato intervistato a Tuttomercatoweb: "Rocco Commisso dice che vuole far divertire, però la squadra va costruita. In questo momento è da una Serie B. Non ci sono calciatori importanti. Mi aspetto almeno 3-4 giocatori interessanti, dei giovani d'autore come Ounas, Tonali, che diano un senso alla squadra. Balotelli? Abbiamo un buon centravanti come Dusan Vlahovic, potrebbe andare bene ma non ho notizie in tal senso".