Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"

Mario Sconcerti è stato intervistato a Tuttomercatoweb: "Rocco Commisso dice che vuole far divertire, però la squadra va costruita. In questo momento è da una Serie B. Non ci sono calciatori important...

A cura di Redazione Labaroviola 22 luglio 2019 17:41

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