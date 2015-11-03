Notizie Mario Sconcerti Fiorentina

Mancini su Sconcerti: "Insieme abbiamo vinto ultimo trofeo della Fiorentina, è stato uno dei migliori"
28 febbraio 2023 18:47
Nardella ricorda Sconcerti: "Uomo sincero e grande professionista, gli intitoleremo un impianto sportivo"
28 febbraio 2023 18:21
R.Antognoni risponde a Sconcerti: "Antognoni si è dimesso per colpa tua"
24 giugno 2021 21:14
Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..."
01 marzo 2021 18:31
Sconcerti: "Sono rimasto estasiato dalla gara della Fiorentina con la Juve"
23 dicembre 2020 20:14
Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"
18 giugno 2020 21:49
Sconcerti: "Kouamè? Non è come Giuseppe Rossi anche se si è infortunato al crociato"
30 gennaio 2020 22:30
Sconcerti: "Nel mercato estivo la società viola non ha speso una lira e ha portato il settore giovanile in prima squadra"
12 dicembre 2019 20:21
Sconcerti: "Giovani? Li stiamo bruciando tutti, la squadra è stata costruita male e la Primavera è disastrata"
05 dicembre 2019 20:00
Sconcerti: "Pedro? La Fiorentina deve fare chiarezza, il potenziamento si migliora anche giocando"
25 ottobre 2019 20:10
Sconcerti: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa? A me mi interessa il rendimento sul campo"
22 ottobre 2019 22:25
Sconcerti: "Realizzare lo stadio a Campi è come farlo a Firenze, Scandicci o Bagno a Ripoli, non capisco questo razzismo"
10 ottobre 2019 20:45
Sconcerti: "Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda. Mi sono decisamente sbagliato"
26 settembre 2019 20:35
Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"
09 settembre 2019 21:33
Sconcerti: "Ritengo inopportuno tenere Chiesa. Della Valle aveva già parlato di fair play finanziario"
25 luglio 2019 22:20
Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"
22 luglio 2019 17:41
Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"
20 maggio 2019 11:27
Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"
18 aprile 2019 22:04
Sconcerti scrive: Kane ricorda Batistuta per forza fisica e generosità
25 giugno 2018 12:17
VIDEO: Furia Allegri contro Sconcerti: "Io sono lucido, voi no. Vi aspetto tutti"
10 maggio 2018 11:39
Sconcerti: "DV investano i soldi di Italo nella Fiorentina, dovremmo essere sempre fra le prime quattro"
09 febbraio 2018 12:29
Archivio