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Notizie Mario Sconcerti Fiorentina

Mancini su Sconcerti: "Insieme abbiamo vinto ultimo trofeo della Fiorentina, è stato uno dei migliori"

28 febbraio 2023 18:47

Nardella ricorda Sconcerti: "Uomo sincero e grande professionista, gli intitoleremo un impianto sportivo"

28 febbraio 2023 18:21

R.Antognoni risponde a Sconcerti: "Antognoni si è dimesso per colpa tua"

24 giugno 2021 21:14

Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..."

01 marzo 2021 18:31

Sconcerti: "Sono rimasto estasiato dalla gara della Fiorentina con la Juve"

23 dicembre 2020 20:14

Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"

18 giugno 2020 21:49

Sconcerti: "Kouamè? Non è come Giuseppe Rossi anche se si è infortunato al crociato"

30 gennaio 2020 22:30

Sconcerti: "Nel mercato estivo la società viola non ha speso una lira e ha portato il settore giovanile in prima squadra"

12 dicembre 2019 20:21

Sconcerti: "Giovani? Li stiamo bruciando tutti, la squadra è stata costruita male e la Primavera è disastrata"

05 dicembre 2019 20:00

Sconcerti: "Pedro? La Fiorentina deve fare chiarezza, il potenziamento si migliora anche giocando"

25 ottobre 2019 20:10

Sconcerti: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa? A me mi interessa il rendimento sul campo"

22 ottobre 2019 22:25

Sconcerti: "Realizzare lo stadio a Campi è come farlo a Firenze, Scandicci o Bagno a Ripoli, non capisco questo razzismo"

10 ottobre 2019 20:45

Sconcerti: "Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda. Mi sono decisamente sbagliato"

26 settembre 2019 20:35

Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"

09 settembre 2019 21:33

Sconcerti: "Ritengo inopportuno tenere Chiesa. Della Valle aveva già parlato di fair play finanziario"

25 luglio 2019 22:20

Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"

22 luglio 2019 17:41

Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"

20 maggio 2019 11:27

Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"

18 aprile 2019 22:04

Sconcerti scrive: Kane ricorda Batistuta per forza fisica e generosità

25 giugno 2018 12:17

VIDEO: Furia Allegri contro Sconcerti: "Io sono lucido, voi no. Vi aspetto tutti"

10 maggio 2018 11:39

Sconcerti: "DV investano i soldi di Italo nella Fiorentina, dovremmo essere sempre fra le prime quattro"

09 febbraio 2018 12:29

Sconcerti: "Ci siamo riempiti di giocatori con qualità dubbie. Anche la Juve fa autofinanziamento ma compra giocatori validi. I DV..."

02 febbraio 2018 08:48

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