Sconcerti: "Ci siamo riempiti di giocatori con qualità dubbie. Anche la Juve fa autofinanziamento ma compra giocatori validi. I DV..."

Il noto giornalista e tifoso della Fiorentina, Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo fatto troppi errori nell'acquisto dei giocatori. Ci s...

Il noto giornalista e tifoso della Fiorentina, Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto troppi errori nell'acquisto dei giocatori. Ci siamo riempiti di giocatori con qualità dubbie. Dobbiamo stare attenti a non sbagliare troppo. Anche la Juventus è in regime di autofinanziamento ma quando vende poi va a comprare giocatori di qualità. Noi continuiamo invece a puntare su scommesse che sono state perse. Percepisco stanchezza nel rapporto tra Corvino e società siamo veramente al limite. I Della Valle? Non capisco se vogliano vendere o meno. In queste condizioni sarà ancora più difficile trovare un compratore poichè il valore della rosa sta calando. E' una situazione di stallo che non fa bene a nessuno. Chiesa? Se continua a crescere il suo futuro sarà lontano da Firenze, il motivo è legato non tanto alla volontà di venderlo, bensì, al fatto che la Fiorentina non potrà dargli uno stipendio da topclub".