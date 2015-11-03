Notizie Federico Chiesa Fiorentina

Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"
06 gennaio 2026 13:42
Gattuso e la verità su Chiesa: "Assente in Nazionale per sua scelta, devo rispettare il giocatore"
10 novembre 2025 15:23
Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”
16 agosto 2025 16:16
Fatto fuori dal Liverpool, ora Chiesa cerca squadra. Occasione per le italiane? L'Atalanta ci pensa
21 luglio 2025 18:59
Sousa: "Chiesa giocatore incredibile, lo feci debuttare e subito ha dimostrato di essere fortissimo"
08 settembre 2024 17:38
Chiesa litiga con preparatori Juventus per non forzare il ginocchio: l'ex Fiorentina fa discutere
02 aprile 2023 18:21
Mollata da Chiesa, la fiorentina Benedetta Quagli adesso si gode la vita e torna a vestirsi di viola
14 gennaio 2022 21:19
Chiesa: "Dopo l'esordio in A e il 4-2 alla Juve in primavera ho capito che sarei diventato un top"
28 dicembre 2021 13:28
Chiesa che beffa prima dell'Europeo, Mancini lo snobba, il titolare della nazionale è Berardi
08 giugno 2021 11:44
Nazione, Chiesa ringrazierà finalmente tutti i tifosi della Fiorentina durante la sua presentazione
12 ottobre 2020 12:32
Gasperini cambia idea su Chiesa: "E' uno dei migliori giovani italiani"
10 ottobre 2020 19:46
Mancini su Chiesa: "Deve essere riconoscente alla Fiorentina che lo ha cresciuto"
08 ottobre 2020 12:46
Chiesa, dopo poche ore smette già di seguire la Fiorentina su Instagram
07 ottobre 2020 12:26
(FOTO) I tifosi della Juve sui social: "Chiesa strapagato, la lezione Berna non è servita"
06 ottobre 2020 14:23
La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze
21 settembre 2020 11:57
Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"
01 settembre 2020 16:35
La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO
19 luglio 2020 19:12
Zauri a Radio Sportiva: "Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina"
13 luglio 2020 17:47
Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"
13 luglio 2020 17:16
Di Gennaro: "De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere"
06 luglio 2020 18:40
(FOTO) Chiesa carica l'ambiente: "Tutti uniti per i nostri obiettivi"
23 giugno 2020 13:16
Nazione, ci siamo per il rinnovo di Chiesa. Avrà una superclausola da almeno 80 milioni
27 aprile 2020 14:33
Criscitiello: "Chiesa non interessa alla Juve. Commisso vuole venderlo, ma ha mercato all'estero"
27 aprile 2020 14:26
E.Chiesa: "Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera.."
09 aprile 2020 20:43
Chiesa: "Il gol più bello? Col Milan. Imparerò molto da Ribery. Mi commuovo a vedere Sousa, gli devo molto"
06 aprile 2020 20:43
L'Inter offre soldi più Nainggolan e Dalbert per avere Federico Chiesa. I dettagli dell'offerta
04 aprile 2020 14:42
Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"
14 febbraio 2020 17:19
Il mercato stellare non comporta la cessione di Chiesa, è pronto il rinnovo faraonico per Federico
01 febbraio 2020 13:52
Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"
25 gennaio 2020 16:49
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"
18 gennaio 2020 14:45
Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"
17 dicembre 2019 12:51
Esclusiva Beldì: “Mi fido di Commisso e di Pradè. Quanto mi manca l’inno viola a Quelli che il calcio”
11 dicembre 2019 13:44
Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio
06 dicembre 2019 00:42
Chiesa, il recupero procede bene, potrebbe essere in campo contro il Torino
02 dicembre 2019 12:16
Esclusiva Bucciantini: “Giusto trattenere Chiesa, Castrovilli top, con Commisso si può tornare tra le grandi”
28 novembre 2019 19:10
"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema"
26 novembre 2019 12:57
Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore
26 novembre 2019 12:44
La Fiorentina è pronta a cedere Chiesa a gennaio. Favorita l'Inter pronta a offrire 70 milioni
26 novembre 2019 12:32
Infiammazione all'adduttore per Chiesa dopo gli accertamenti medici di questa mattina. Caso rientrato?
25 novembre 2019 18:17
Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"
22 novembre 2019 12:40
Italia-Armenia: i voti dei quotidiani a Chiesa. Un vero e proprio trionfo per il talento della Fiorentina
19 novembre 2019 11:54
Mancini su Chiesa: "Lui è uno di quelli che sicuramente giocherà domani. Mi aspetto una grande prova”
17 novembre 2019 18:42
Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni
14 novembre 2019 18:03
Gazzetta dello Sport: duello tutto italiano per Chiesa l'estate prossima. Juventus ed Inter pronte a battagliare
13 novembre 2019 12:12
Esclusiva Schira: "A gennaio Amrabat, Sottil e Ranieri stanno rinnovando, su Chiesa dico che...."
08 novembre 2019 20:07
Rinnovo Chiesa, filtra ottimismo ma adesso si aspetta un segnale dal giocatore
05 novembre 2019 11:22
Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho
04 novembre 2019 11:59
Repubblica, il PSG è sulle tracce di Chiesa. Incontro tra i francesi e papà Enrico
04 novembre 2019 11:46
Chiesa, sui social torna il suo amore. Risulta di nuovo un Fiorentina player's e posta foto in maglia viola
28 ottobre 2019 12:21
Salvate Chiesa dall'etichetta di cascatore: ci pensa la Società Fiorentina, lui preferisce il silenzio
24 ottobre 2019 11:51
Ottimismo Chiesa, dovrebbe essere in campo lunedì sera contro il Brescia
15 ottobre 2019 12:27
CorSport, Pradè farà un colloquio con Enrico Chiesa per definire il futuro di Federico Chiesa
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De Magistris: "Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Ha altri obiettivi rispetto ai viola"
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Basile: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino"
18 luglio 2019 15:55
Cor. Sport, Chiesa vuole andare alla Juventus. Ecco l'offerta dei bianconeri, i dettagli
27 giugno 2019 12:13
Commisso: "Scordatevi Chiesa, voglio costruirgli attorno una squadra che lotti per lo scudetto"
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Gazzetta, presto incontro Chiesa-Commisso, Federico chiederà di lasciarlo andare alla Juventus
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CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...
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Pedullà: "Federico Chiesa ha accettato la proposta della Juventus. L'offerta dei bianconeri..."
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A Chiesa il Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva
07 marzo 2019 18:02
(FOTO) E il web si scaglia contro Chiesa. Sui social Federico diventa un nuotatore
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Romei(Pres.Settignanese) su Chiesa: "Federico è un ragazzo dolce, ma sul rettangolo verde si trasforma. Suo fratello.."
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Cucci: "I viola meritano attenzione, ma positiva non quella riservata a Chiesa"
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Sconcerti:" Gravissimo atteggiamento dell'Atalanta e di Gasperini su Chiesa. Danno d'immagine enorme"
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"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato
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Talento ed ingenuità, Chiesa il falso furbetto attaccato da tutti
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CdS - Stadio: "Il caso Chiesa". Ma il classe '97 è tra i primi 9 in Serie A per falli subiti...
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Rinnovo Chiesa: presto un incontro con il giocatore per definire il prolungamento
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Chiesa rischia la squalifica con la prova TV? Il punto della situazione...
01 ottobre 2018 16:36
Enrico Chiesa e l'abbraccio a bordo campo al raccattapalle Federico, accadeva nel 2008
23 settembre 2018 12:00
Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...
09 settembre 2018 11:23
Juve ed Inter su Chiesa. Marotta e Spalletti lavorano al colpaccio
06 settembre 2018 08:35
Chiesa: "Top player? Piano con le parole. Il tridente con Pjaca mi intriga tantissimo. Voglio segnare e dare più assist".
25 agosto 2018 09:06
SCHEDA: Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina, ecco ruolo e caratteristiche del fratello di Federico
25 luglio 2018 14:29
Esclusiva Matteini: "Chiesa resta, mi aspetto una squadra da Europa League come promesso da Adv. Corvino...."
14 giugno 2018 15:36
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."
14 aprile 2018 09:04
Corriere Fiorentino, Chiesa incanta in Nazionale. A 20 anni sembra veterano. La Fiorentina si prepara all'assalto sul mercato
01 marzo 2018 08:30
Chiesa: "Futuro? Non lo so, penso solo ad allenarmi bene. Ci sono molti giovani in primavera che possono esordire. Stiamo facendo un percorso di crescita"
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La Nazione, la partita nella partita è amici contro nemici: Chiesa sfida Bernardeschi
06 febbraio 2018 08:15
Nardella: "Chiesa trascinatore, grazie ai tifosi che hanno incitato i viola in trasferta"
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Gazzetta Dello Sport, Chiesa primo e secondo atto: contro il Bologna ci pensa sempre lui. Adesso la Nazionale...
05 febbraio 2018 09:13
Sconcerti: "Ci siamo riempiti di giocatori con qualità dubbie. Anche la Juve fa autofinanziamento ma compra giocatori validi. I DV..."
02 febbraio 2018 08:48
Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."
09 gennaio 2018 19:46
Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj
23 dicembre 2017 13:06
Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."
22 dicembre 2017 14:47
Di Marzio: "Federico Chiesa è un simbolo della Fiorentina, ha un grande attaccamento alla maglia"
17 dicembre 2017 17:44
Corriere dello Sport: domani il Napoli farà un nuovo sondaggio per Federico Chiesa
09 dicembre 2017 12:17
Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."
01 dicembre 2017 19:39
Franco Ligas: "Vi racconto qualcosa sulla crescita di Federico Chiesa. In Italia è difficile costruire uno stadio"
26 ottobre 2017 20:52
Luca Calamai: "A Benevento partita complicata, Chiesa sta trattando il rinnovo, è un bravo ragazzo"
20 ottobre 2017 21:43
De Laurentiis: "Ho chiesto sia a Corvino che ai Della Valle di avvisarmi se venderanno Chiesa"
09 ottobre 2017 18:52
Marco Mazzocchi: "Chiesa è più forte del padre, lo conferma anche Enrico"
05 ottobre 2017 19:19
Nessuno metta una clausola rescissoria sul contratto di Federico Chiesa
26 settembre 2017 19:22
Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"
05 settembre 2017 18:36
Repubblica, Firenze ha voglia di riaccendere l’amore. Forza Fiorentina, facci vedere davvero chi sei
27 agosto 2017 11:32
Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra...
27 agosto 2017 11:03
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