Labaro Viola

Notizie Federico Chiesa Fiorentina

Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"

06 gennaio 2026 13:42

Gattuso e la verità su Chiesa: "Assente in Nazionale per sua scelta, devo rispettare il giocatore"

10 novembre 2025 15:23

Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”

16 agosto 2025 16:16

Fatto fuori dal Liverpool, ora Chiesa cerca squadra. Occasione per le italiane? L'Atalanta ci pensa

21 luglio 2025 18:59

Sousa: "Chiesa giocatore incredibile, lo feci debuttare e subito ha dimostrato di essere fortissimo"

08 settembre 2024 17:38

Chiesa litiga con preparatori Juventus per non forzare il ginocchio: l'ex Fiorentina fa discutere

02 aprile 2023 18:21

Mollata da Chiesa, la fiorentina Benedetta Quagli adesso si gode la vita e torna a vestirsi di viola

14 gennaio 2022 21:19

Chiesa: "Dopo l'esordio in A e il 4-2 alla Juve in primavera ho capito che sarei diventato un top"

28 dicembre 2021 13:28

Chiesa che beffa prima dell'Europeo, Mancini lo snobba, il titolare della nazionale è Berardi

08 giugno 2021 11:44

Nazione, Chiesa ringrazierà finalmente tutti i tifosi della Fiorentina durante la sua presentazione

12 ottobre 2020 12:32

Gasperini cambia idea su Chiesa: "E' uno dei migliori giovani italiani"

10 ottobre 2020 19:46

Mancini su Chiesa: "Deve essere riconoscente alla Fiorentina che lo ha cresciuto"

08 ottobre 2020 12:46

Chiesa, dopo poche ore smette già di seguire la Fiorentina su Instagram

07 ottobre 2020 12:26

(FOTO) I tifosi della Juve sui social: "Chiesa strapagato, la lezione Berna non è servita"

06 ottobre 2020 14:23

La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze

21 settembre 2020 11:57

Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"

01 settembre 2020 16:35

La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

19 luglio 2020 19:12

Zauri a Radio Sportiva: "Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina"

13 luglio 2020 17:47

Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"

13 luglio 2020 17:16

Di Gennaro: "De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere"

06 luglio 2020 18:40

(FOTO) Chiesa carica l'ambiente: "Tutti uniti per i nostri obiettivi"

23 giugno 2020 13:16

Nazione, ci siamo per il rinnovo di Chiesa. Avrà una superclausola da almeno 80 milioni

27 aprile 2020 14:33

Criscitiello: "Chiesa non interessa alla Juve. Commisso vuole venderlo, ma ha mercato all'estero"

27 aprile 2020 14:26

E.Chiesa: "Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera.."

09 aprile 2020 20:43

Chiesa: "Il gol più bello? Col Milan. Imparerò molto da Ribery. Mi commuovo a vedere Sousa, gli devo molto"

06 aprile 2020 20:43

L'Inter offre soldi più Nainggolan e Dalbert per avere Federico Chiesa. I dettagli dell'offerta

04 aprile 2020 14:42

Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"

14 febbraio 2020 17:19

Il mercato stellare non comporta la cessione di Chiesa, è pronto il rinnovo faraonico per Federico

01 febbraio 2020 13:52

Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"

25 gennaio 2020 16:49

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"

18 gennaio 2020 14:45

Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"

17 dicembre 2019 12:51

Esclusiva Beldì: “Mi fido di Commisso e di Pradè. Quanto mi manca l’inno viola a Quelli che il calcio”

11 dicembre 2019 13:44

Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio

06 dicembre 2019 00:42

Chiesa, il recupero procede bene, potrebbe essere in campo contro il Torino

02 dicembre 2019 12:16

Esclusiva Bucciantini: “Giusto trattenere Chiesa, Castrovilli top, con Commisso si può tornare tra le grandi”

28 novembre 2019 19:10

"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema"

26 novembre 2019 12:57

Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore

26 novembre 2019 12:44

La Fiorentina è pronta a cedere Chiesa a gennaio. Favorita l'Inter pronta a offrire 70 milioni

26 novembre 2019 12:32

Infiammazione all'adduttore per Chiesa dopo gli accertamenti medici di questa mattina. Caso rientrato?

25 novembre 2019 18:17

Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"

22 novembre 2019 12:40

Italia-Armenia: i voti dei quotidiani a Chiesa. Un vero e proprio trionfo per il talento della Fiorentina

19 novembre 2019 11:54

Mancini su Chiesa: "Lui è uno di quelli che sicuramente giocherà domani. Mi aspetto una grande prova”

17 novembre 2019 18:42

Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni

14 novembre 2019 18:03

Gazzetta dello Sport: duello tutto italiano per Chiesa l'estate prossima. Juventus ed Inter pronte a battagliare

13 novembre 2019 12:12

Esclusiva Schira: "A gennaio Amrabat, Sottil e Ranieri stanno rinnovando, su Chiesa dico che...."

08 novembre 2019 20:07

Rinnovo Chiesa, filtra ottimismo ma adesso si aspetta un segnale dal giocatore

05 novembre 2019 11:22

Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho

04 novembre 2019 11:59

Repubblica, il PSG è sulle tracce di Chiesa. Incontro tra i francesi e papà Enrico

04 novembre 2019 11:46

Chiesa, sui social torna il suo amore. Risulta di nuovo un Fiorentina player's e posta foto in maglia viola

28 ottobre 2019 12:21

Salvate Chiesa dall'etichetta di cascatore: ci pensa la Società Fiorentina, lui preferisce il silenzio

24 ottobre 2019 11:51

Ottimismo Chiesa, dovrebbe essere in campo lunedì sera contro il Brescia

15 ottobre 2019 12:27

CorSport, Pradè farà un colloquio con Enrico Chiesa per definire il futuro di Federico Chiesa

25 luglio 2019 11:24

De Magistris: "Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Ha altri obiettivi rispetto ai viola"

24 luglio 2019 14:32

Basile: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino"

18 luglio 2019 15:55

Cor. Sport, Chiesa vuole andare alla Juventus. Ecco l'offerta dei bianconeri, i dettagli

27 giugno 2019 12:13

Commisso: "Scordatevi Chiesa, voglio costruirgli attorno una squadra che lotti per lo scudetto"

27 giugno 2019 01:30

Gazzetta, presto incontro Chiesa-Commisso, Federico chiederà di lasciarlo andare alla Juventus

25 giugno 2019 12:27

CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...

23 maggio 2019 11:49

Pedullà: "Federico Chiesa ha accettato la proposta della Juventus. L'offerta dei bianconeri..."

11 maggio 2019 12:47

"Il momento più bello è stato l'esordio con la Fiorentina a Torino. Il mio sogno..."

19 marzo 2019 11:38

A Chiesa il Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva

07 marzo 2019 18:02

(FOTO) E il web si scaglia contro Chiesa. Sui social Federico diventa un nuotatore

25 febbraio 2019 11:10

Romei(Pres.Settignanese) su Chiesa: "Federico è un ragazzo dolce, ma sul rettangolo verde si trasforma. Suo fratello.."

13 febbraio 2019 22:50

Cucci: "I viola meritano attenzione, ma positiva non quella riservata a Chiesa"

05 ottobre 2018 10:03

Sconcerti:" Gravissimo atteggiamento dell'Atalanta e di Gasperini su Chiesa. Danno d'immagine enorme"

04 ottobre 2018 20:42

"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato

02 ottobre 2018 10:54

Talento ed ingenuità, Chiesa il falso furbetto attaccato da tutti

02 ottobre 2018 10:31

CdS - Stadio: "Il caso Chiesa". Ma il classe '97 è tra i primi 9 in Serie A per falli subiti...

02 ottobre 2018 10:26

Rinnovo Chiesa: presto un incontro con il giocatore per definire il prolungamento

02 ottobre 2018 09:04

Chiesa rischia la squalifica con la prova TV? Il punto della situazione...

01 ottobre 2018 16:36

Enrico Chiesa e l'abbraccio a bordo campo al raccattapalle Federico, accadeva nel 2008

23 settembre 2018 12:00

Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...

09 settembre 2018 11:23

Juve ed Inter su Chiesa. Marotta e Spalletti lavorano al colpaccio

06 settembre 2018 08:35

Chiesa: "Top player? Piano con le parole. Il tridente con Pjaca mi intriga tantissimo. Voglio segnare e dare più assist".

25 agosto 2018 09:06

SCHEDA: Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina, ecco ruolo e caratteristiche del fratello di Federico

25 luglio 2018 14:29

Esclusiva Matteini: "Chiesa resta, mi aspetto una squadra da Europa League come promesso da Adv. Corvino...."

14 giugno 2018 15:36

Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

14 aprile 2018 09:04

Corriere Fiorentino, Chiesa incanta in Nazionale. A 20 anni sembra veterano. La Fiorentina si prepara all'assalto sul mercato

01 marzo 2018 08:30

Chiesa: "Futuro? Non lo so, penso solo ad allenarmi bene. Ci sono molti giovani in primavera che possono esordire. Stiamo facendo un percorso di crescita"

17 febbraio 2018 08:48

La Nazione, la partita nella partita è amici contro nemici: Chiesa sfida Bernardeschi

06 febbraio 2018 08:15

Nardella: "Chiesa trascinatore, grazie ai tifosi che hanno incitato i viola in trasferta"

05 febbraio 2018 12:54

Gazzetta Dello Sport, Chiesa primo e secondo atto: contro il Bologna ci pensa sempre lui. Adesso la Nazionale...

05 febbraio 2018 09:13

Sconcerti: "Ci siamo riempiti di giocatori con qualità dubbie. Anche la Juve fa autofinanziamento ma compra giocatori validi. I DV..."

02 febbraio 2018 08:48

Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."

09 gennaio 2018 19:46

Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj

23 dicembre 2017 13:06

Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."

22 dicembre 2017 14:47

Di Marzio: "Federico Chiesa è un simbolo della Fiorentina, ha un grande attaccamento alla maglia"

17 dicembre 2017 17:44

Corriere dello Sport: domani il Napoli farà un nuovo sondaggio per Federico Chiesa

09 dicembre 2017 12:17

Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."

01 dicembre 2017 19:39

Franco Ligas: "Vi racconto qualcosa sulla crescita di Federico Chiesa. In Italia è difficile costruire uno stadio"

26 ottobre 2017 20:52

Luca Calamai: "A Benevento partita complicata, Chiesa sta trattando il rinnovo, è un bravo ragazzo"

20 ottobre 2017 21:43

De Laurentiis: "Ho chiesto sia a Corvino che ai Della Valle di avvisarmi se venderanno Chiesa"

09 ottobre 2017 18:52

Marco Mazzocchi: "Chiesa è più forte del padre, lo conferma anche Enrico"

05 ottobre 2017 19:19

Nessuno metta una clausola rescissoria sul contratto di Federico Chiesa

26 settembre 2017 19:22

Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"

05 settembre 2017 18:36

Repubblica, Firenze ha voglia di riaccendere l’amore. Forza Fiorentina, facci vedere davvero chi sei

27 agosto 2017 11:32

Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra...

27 agosto 2017 11:03

Pronostici Gazzetta, la Fiorentina arriva 8° in classifica. Federico Chiesa miglior giovane insieme a Conti del Milan

18 agosto 2017 10:13

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