Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni
Fiorentina: piccole pianticelle crescono.
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 18:03
Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca alla Fiorentina dopo le prime 12 giornate di Campionato ed afferma che il valore dei giovani sia cresciuto in così poco tempo di ben 45 milioni.
A Castrovilli va il merito maggiore di questa crescita, perchè vale oggi 28 milioni contro i 5 di pochi mesi fa.
Vlahovic e Sottil valgono oggi 8 milioni, mentre ad inizio stagione rispettivamente 3 e 2.
Luca Ranieri, Lorenzo Venuti e Tofol Montiel che ad inizio stagione costavano 6 milioni complessivi, ora arrivano a 17.
Invariato invece, nonostante il brutto avvio di stagione, il valore di Federico Chiesa che si attesta a 70 milioni.