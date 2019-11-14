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Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni

Fiorentina: piccole pianticelle crescono.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 18:03
Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca alla Fiorentina dopo le prime 12 giornate di Campionato ed afferma che il valore dei giovani sia cresciuto in così poco tempo di ben 45 milioni.

A Castrovilli va il merito maggiore di questa crescita, perchè vale oggi 28 milioni contro i 5 di pochi mesi fa.

Vlahovic e Sottil valgono oggi 8 milioni, mentre ad inizio stagione rispettivamente 3 e 2.

Luca RanieriLorenzo Venuti e Tofol Montiel che ad inizio stagione costavano 6 milioni complessivi, ora arrivano a 17.

Invariato invece, nonostante il brutto avvio di stagione, il valore di Federico Chiesa che si attesta a 70 milioni.

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