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Notizie Luca Ranieri Fiorentina

Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"

13 maggio 2026 10:52

Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"

30 aprile 2026 10:14

Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"

21 aprile 2026 00:11

Ranieri: "Con il Verona scenderemo in campo con la voglia di fare risultato. Sosta arrivata al momento giusto"

02 aprile 2026 20:37

Flachi: "La Fiorentina dovrebbe ritrovare uno spirito più operaio, sbagliato il messaggio trasmesso da Ranieri"

10 marzo 2026 21:16

Speciale: "Ranieri eccessivo e irritante. Non meritava la fascia, ma tiene la squadra come pochi"

25 febbraio 2026 14:18

Nicolato: "Ranieri ha il carattere per aiutare la Fiorentina, queste doti sono più importanti della tecnica"

24 febbraio 2026 21:48

Montefiori: "Ranieri è stato il capro espiatorio, la fascia anche se non ce l'ha se la sente come persona"

24 febbraio 2026 19:11

Fattori: "A Vanoli ho dato 8. La Fiorentina senza Gudmundsson vola, Ranieri dà sempre il massimo"

16 febbraio 2026 18:20

Minotti promuove Ranieri: “Ha dimostrato maturità. La Conference può pesare, ma è anche un’occasione”

16 febbraio 2026 15:55

Zetti: "Senza il gol di Maripàn nessuno avrebbe criticato i cambi di Vanoli. Ranieri deve giocare"

13 febbraio 2026 19:54

Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"

12 febbraio 2026 14:50

Orlando duro: "Ranieri deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano della Fiorentina per un anno"

23 gennaio 2026 21:44

Piccinetti duro: "Ranieri mi fa tenerezza, bisognerebbe stare zitti. Chi ha convinto ad oggi: nessuno"

10 dicembre 2025 14:35

Vitale attacca: "Commisso? Non gli frega nulla dei fiorentini. Ranieri? Non può più fare il capitano"

08 dicembre 2025 13:13

Fiorentina vuota e disunita, Ranieri non accetta la sostituzione e Goretti annuncia scelte drastiche

07 dicembre 2025 15:53

Bressan su Ranieri: "Ci tiene tanto, anche troppo. Un capitano deve gestire i momenti e controllarsi"

28 novembre 2025 13:23

Poesio critica i singoli: "Ranieri basta sceneggiate, Fagioli e Gudmundsson due equivoci"

20 ottobre 2025 09:30

Ranieri avvisa: "Sarà complicato raggiungere i nostri obiettivi. Le altre squadre si sono rinforzate"

20 settembre 2025 14:07

Ranieri: "Dobbiamo migliorare la scorsa stagione, ora dobbiamo pedalare. Un orgoglio essere capitano"

28 luglio 2025 19:34

Ranieri si becca il giallo ingiustamente e si sfoga per l'arbitraggio: "Fate le cose al contrario"

15 aprile 2024 20:48

Ranieri nella top 10 dei difensori Italiani in Serie A per media voto, ha la stessa media di Calafiori

06 aprile 2024 12:36

Il messaggio di Ranieri: "Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto. Sempre insieme a noi"

19 marzo 2024 19:30

Giorgetti su Ranieri: "Merita i complimenti, si è fatto trovare pronto. Sempre esplosivo e concentrato"

06 maggio 2023 19:21

Ufficiale, il difensore Ranieri è stato ceduto temporaneamente alla Spal

25 settembre 2020 18:37

Schira: "Visite mediche con la Spal per Ranieri. Arriva in prestito dalla viola"

18 settembre 2020 06:34

Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

15 settembre 2020 15:14

Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."

07 agosto 2020 13:21

Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"

05 agosto 2020 22:01

Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio

31 gennaio 2020 10:08

Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"

17 gennaio 2020 21:25

Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni

14 novembre 2019 18:03

Montella se l'è lasciato scappare: anche Luca Ranieri ha rinnovato il contratto con la Fiorentina

09 novembre 2019 12:02

Tuttomercatoweb, il procuratore di Ranieri in sede Fiorentina per discutere del rinnovo di contratto?

02 novembre 2019 19:14

Amoruso: "Credo che Ranieri sia titolare in difesa viste le sue ultime apparizioni"

02 novembre 2019 18:56

Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta

23 ottobre 2019 11:03

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