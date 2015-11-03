Notizie Luca Ranieri Fiorentina

Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"
13 maggio 2026 10:52
Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"
30 aprile 2026 10:14
Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"
21 aprile 2026 00:11
Ranieri: "Con il Verona scenderemo in campo con la voglia di fare risultato. Sosta arrivata al momento giusto"
02 aprile 2026 20:37
Flachi: "La Fiorentina dovrebbe ritrovare uno spirito più operaio, sbagliato il messaggio trasmesso da Ranieri"
10 marzo 2026 21:16
Speciale: "Ranieri eccessivo e irritante. Non meritava la fascia, ma tiene la squadra come pochi"
25 febbraio 2026 14:18
Nicolato: "Ranieri ha il carattere per aiutare la Fiorentina, queste doti sono più importanti della tecnica"
24 febbraio 2026 21:48
Montefiori: "Ranieri è stato il capro espiatorio, la fascia anche se non ce l'ha se la sente come persona"
24 febbraio 2026 19:11
Fattori: "A Vanoli ho dato 8. La Fiorentina senza Gudmundsson vola, Ranieri dà sempre il massimo"
16 febbraio 2026 18:20
Minotti promuove Ranieri: “Ha dimostrato maturità. La Conference può pesare, ma è anche un’occasione”
16 febbraio 2026 15:55
Zetti: "Senza il gol di Maripàn nessuno avrebbe criticato i cambi di Vanoli. Ranieri deve giocare"
13 febbraio 2026 19:54
Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"
12 febbraio 2026 14:50
Orlando duro: "Ranieri deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano della Fiorentina per un anno"
23 gennaio 2026 21:44
Piccinetti duro: "Ranieri mi fa tenerezza, bisognerebbe stare zitti. Chi ha convinto ad oggi: nessuno"
10 dicembre 2025 14:35
Vitale attacca: "Commisso? Non gli frega nulla dei fiorentini. Ranieri? Non può più fare il capitano"
08 dicembre 2025 13:13
Fiorentina vuota e disunita, Ranieri non accetta la sostituzione e Goretti annuncia scelte drastiche
07 dicembre 2025 15:53
Bressan su Ranieri: "Ci tiene tanto, anche troppo. Un capitano deve gestire i momenti e controllarsi"
28 novembre 2025 13:23
Poesio critica i singoli: "Ranieri basta sceneggiate, Fagioli e Gudmundsson due equivoci"
20 ottobre 2025 09:30
Ranieri avvisa: "Sarà complicato raggiungere i nostri obiettivi. Le altre squadre si sono rinforzate"
20 settembre 2025 14:07
Ranieri: "Dobbiamo migliorare la scorsa stagione, ora dobbiamo pedalare. Un orgoglio essere capitano"
28 luglio 2025 19:34
Ranieri si becca il giallo ingiustamente e si sfoga per l'arbitraggio: "Fate le cose al contrario"
15 aprile 2024 20:48
Ranieri nella top 10 dei difensori Italiani in Serie A per media voto, ha la stessa media di Calafiori
06 aprile 2024 12:36
Il messaggio di Ranieri: "Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto. Sempre insieme a noi"
19 marzo 2024 19:30
Giorgetti su Ranieri: "Merita i complimenti, si è fatto trovare pronto. Sempre esplosivo e concentrato"
06 maggio 2023 19:21
Ufficiale, il difensore Ranieri è stato ceduto temporaneamente alla Spal
25 settembre 2020 18:37
Schira: "Visite mediche con la Spal per Ranieri. Arriva in prestito dalla viola"
18 settembre 2020 06:34
Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi
15 settembre 2020 15:14
Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."
07 agosto 2020 13:21
Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"
05 agosto 2020 22:01
Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio
31 gennaio 2020 10:08
Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"
17 gennaio 2020 21:25
Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni
14 novembre 2019 18:03
Montella se l'è lasciato scappare: anche Luca Ranieri ha rinnovato il contratto con la Fiorentina
09 novembre 2019 12:02
Tuttomercatoweb, il procuratore di Ranieri in sede Fiorentina per discutere del rinnovo di contratto?
02 novembre 2019 19:14
Amoruso: "Credo che Ranieri sia titolare in difesa viste le sue ultime apparizioni"
02 novembre 2019 18:56
Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta
23 ottobre 2019 11:03
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