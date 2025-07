Ranieri: “Dobbiamo migliorare la scorsa stagione, ora dobbiamo pedalare. Un orgoglio essere capitano”

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai giornalisti presenti al termine del primo allenamento della tournée inglese dei Viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci siamo allenati alla grande in queste settimane al Viola Park e ora è il momento di spingere. Altre due settimane che ci serviranno in vista di una stagione intensa, ci serviranno per conoscerci ancora di più.

I nuovi arrivati? Sono arrivati con il piede giusto e voglia di crederci. Hanno già capito che cosa vuol dire giocare alla Fiorentina. Ancora presto per dire qualcosa dopo due settimane, ma possiamo creare anche quest’anno un grandissimo gruppo.

Io capitano? Il giorno dopo che è arrivato il mister mi ha chiesto se me la sentivo. Per me è un grandissimo orgoglio, non sono di Firenze ma è da quando ho 13 anni che sono qui e mi sento metà fiorentino. Spero di indossarla al massimo della mia potenzialità, devo migliorare sicuramente ma sono felice. Devo dimostrare quanto valgo.

Champions League? Stiamo insieme da 2 settimane e obiettivi veri e propri non l’abbiamo fissati Dobbiamo migliorare l’anno passato perchè sennò non è un anno buon, sarà difficile. Dobbiamo farci trovare pronti per il preliminare di Conference e per il campionato.

La città? Non c’è cosa più bella di avere una città che ti spinge. L’abbiamo visto anche al Viola Park, durante la preparazione sentire i tifosi che ti incoraggiano è tanta roba. Ora dobbiamo pedalare, lavorare e sudare.”