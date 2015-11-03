Notizie Ritiro Fiorentina Fiorentina

Pongracic: "Mi manca il gol. Per essere un grande difensore devo farne 3 o 4 a stagione"
31 luglio 2025 19:16
Pongracic: "Il sogno è arrivare in Champions e vincere la Conference. Vogliamo stare tra le top 5 in Italia"
31 luglio 2025 19:05
TMW, Nessun problema per Gudmundsson. Lavoro specifico per prevenire infortuni muscolari
29 luglio 2025 17:41
Ranieri: "Dobbiamo migliorare la scorsa stagione, ora dobbiamo pedalare. Un orgoglio essere capitano"
28 luglio 2025 19:34
Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora
28 luglio 2025 18:40
Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean
25 luglio 2025 19:09
Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora
22 luglio 2025 19:38
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Pioli subito con il 3-4-1-2, tridente Gud-Kean-Dzeko
20 luglio 2025 19:24
Dal Viola Park, Pioli prova il 3-4-2-1 nella paritella: Gudmundsson e Beltran a sostegno di Dzeko
18 luglio 2025 19:52
Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c'è anche Valentini
18 luglio 2025 18:35
Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri
02 agosto 2024 19:49
Inizia l'allenamento della Fiorentina al Viola Park: Kean c'è, Ikonè torna in gruppo, sempre assente Nzola
16 luglio 2024 18:15
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta
14 luglio 2024 18:09
Fiorentina di nuovo in campo al Viola Park: agli assenti di ieri si aggiunge anche Comuzzo
11 luglio 2024 18:30
Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri
10 luglio 2024 18:31
Lady Radio annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non andare più a Moena, decisione già comunicata"
23 novembre 2022 13:28
Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione
18 aprile 2021 09:18
ACF, ufficiale dal 31 luglio al 3 agosto ritiro a Montecatini. Il 3 sera amichevole contro il Livorno
17 luglio 2019 12:27
Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma
05 luglio 2019 21:47
ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli
20 giugno 2019 17:51
(FOTO) Disastro metereologico a Moena. Allagato il Paese, il campo sportivo...
03 luglio 2018 19:30
La Fiorentina e il ritiro estivo a Moena: le date e la conferenza di presentazione...
01 maggio 2018 17:18
La squadra è in ritiro: domani si gioca presto e c'è bisogno di fare quadrato
14 ottobre 2017 23:25
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