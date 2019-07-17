ACF, ufficiale dal 31 luglio al 3 agosto ritiro a Montecatini. Il 3 sera amichevole contro il Livorno
La Fiorentina informa che, dal 31 Luglio al 3 Agosto, svolgerà un periodo di preparazione, in vista del Campionato 2019-20, a Montecatini.La squadra viola, durante il soggiorno, si allenerà allo Stadi...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 12:27
La Fiorentina informa che, dal 31 Luglio al 3 Agosto, svolgerà un periodo di preparazione, in vista del Campionato 2019-20, a Montecatini.
La squadra viola, durante il soggiorno, si allenerà allo Stadio Comunale “Daniele Mariotti” e il 3 Agosto alle 21:00, allo Stadio “Armando Picchi” di Livorno, affronterà in amichevole la squadra amaranto.
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