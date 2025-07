Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora

La Fiorentina è in campo per la consueta seconda seduta di giornata. Al Viola Park si rivede Niccolò Fortini che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio avuto lo scorso giugno nel finale di stagione con la Juve Stabia. Si tratta del primo allenamento vero e proprio per il classe 2006 che fino ad oggi si era allenato solamente a parte. Assente di giornata è Rolando Mandragora: il centrocampista ha svolto una seduta personalizzata individuale di forza e non si è allenato con la squadra.