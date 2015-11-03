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Notizie Niccolo Fortini Fiorentina

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze

02 febbraio 2026 14:43

Carobbi: "Fortini? Se lo vogliono le big un motivo c'è, ma se non lo fai giocare diventa dura"

27 gennaio 2026 14:37

Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"

24 ottobre 2025 14:52

Martorelli: "Fortini ha una prospettiva importante. I giovani forti come lui devono giocare"

24 ottobre 2025 14:37

Classe 2006 e già protagonista in Conference, ma in scadenza nel 2027: Fiorentina è l'ora di rinnovarlo.

24 ottobre 2025 12:01

Fortini: "Che emozione debuttare con questa maglia. Un sogno che si avvera, darò tutto per Firenze".

23 settembre 2025 17:16

Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora

22 luglio 2025 19:38

Ufficiale, Il centrocampista classe 2006 Fortini firma il primo contratto da professionista con la Fiorentina

20 febbraio 2024 19:00

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