Carobbi: “Fortini? Se lo vogliono le big un motivo c’è, ma se non lo fai giocare diventa dura”

27 Gennaio · 14:37

"Nella difesa a quattro io proverei Fortini da terzino"

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, è intervenuto a Toscana TV in merito alla sconfitta della viola contro il Cagliari. Ecc le sue parole.

“Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ed un punto sarebbe stato già qualcosa, bisogna mettersi in testa che in questa situazione le partite non vanno perse. Il Cagliari si è dimostrato una squadra molto quadrata, si è chiuso benissimo. Non è stata una sconfitta della Fiorentina come tante viste quest’anno. Come lo scorso anno c’è voluto tantissimo tempo per capire che si doveva giocare a quattro in difesa, quest’anno bisogna capire che la Fiorentina deve giocare di rimessa. Bisognava aspettare il Cagliari e farlo uscire un po’… difendere a campo aperto è difficile per la Fiorentina. I gol subiti sono errori individuali ma anche di reparto. Sulla prima rete Pongracic era posizionato malissimo, Comuzzo ha guardato solo la palla anziché l’uomo in area di rigore“.

Un pensiero su Fortini

Fortini ha gamba tanto quanto Palestra, solo che il giocatore del Cagliari gioca sempre, Fortini no… e se non li fai giocare i giovani diventa dura. Se il giocatore viene richiesto da Juventus, Napoli e Roma, un motivo c’è. La difesa della Fiorentina è tra quelle che hanno preso più gol, nella difesa a quattro io lo proverei anche da terzino”.

