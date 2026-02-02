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La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze

Nessuna nuova offerta da parte della Roma: Fortini continuerà a vestire la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2026 14:43
La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze - Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Niccolò Fortini rimane a Firenze. Il giocatore e il suo entourage erano in attesa di una proposta da parte della Roma, ma nessuna nuova offerta è arrivata in casa Fiorentina da parte del club giallorosso. Il classe 2006 continuerà a vestire la maglia viola e viene esclusa ogni possibile cessione in queste ultime ore di calciomercato.

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