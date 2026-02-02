La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze
Nessuna nuova offerta da parte della Roma: Fortini continuerà a vestire la maglia della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2026 14:43
Niccolò Fortini rimane a Firenze. Il giocatore e il suo entourage erano in attesa di una proposta da parte della Roma, ma nessuna nuova offerta è arrivata in casa Fiorentina da parte del club giallorosso. Il classe 2006 continuerà a vestire la maglia viola e viene esclusa ogni possibile cessione in queste ultime ore di calciomercato.