Notizie Calciomercato Fiorentina Fiorentina

La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze
02 febbraio 2026 14:43
TMW: "Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia"
02 febbraio 2026 13:48
(VIDEO) Daniele Rugani è arrivato a Firenze: ora a Sesto per sottoporsi alle visite mediche
02 febbraio 2026 13:34
Nicolussi Caviglia vicinissimo al Parma: potrebbe non comparire tra i convocati di Fiorentina-Como
27 gennaio 2026 14:25
Dzeko, le prime parole allo Schalke 04: "Non vedo l'ora di giocare in casa con tutto esaurito"
22 gennaio 2026 13:50
Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione
22 gennaio 2026 13:41
Dzeko lascia la Fiorentina, il saluto sui social: "Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto"
22 gennaio 2026 13:27
Le prime parole di Fabbian: "Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo"
21 gennaio 2026 14:36
Adesso è ufficiale: Fabbian è della Fiorentina. Arriva in prestito, indosserà la maglia numero 80
21 gennaio 2026 13:43
Di Gennaro: "Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore"
12 gennaio 2026 13:43
Brescianini: "Ho parlato subito con Vanoli. Suderò la maglia della Fiorentina fino all'ultimo goccio"
09 gennaio 2026 13:28
Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"
08 gennaio 2026 14:59
Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"
07 gennaio 2026 14:12
Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"
06 gennaio 2026 13:55
Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"
06 gennaio 2026 13:42
Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"
02 gennaio 2026 15:21
TMW: "Genoa su Mandragora, ma il centrocampista rinnoverà con la Fiorentina al 2029"
30 dicembre 2025 13:42
Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità"
23 dicembre 2025 16:59
Amoruso: "Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa"
05 dicembre 2025 15:30
Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"
03 dicembre 2025 14:51
La Fiorentina smentisce: "Blocco del mercato? Falso. Indice di liquidità rispettato, nessun rischio"
27 novembre 2025 16:50
Ceccarini: "Mercato Fiorentina? Aumentare il valore di difesa e centrocampo: ecco i nomi"
22 novembre 2025 13:35
Fiorentina a caccia di esterni offensivi, occhi su Rayan Vitor del Vasco: valutazione da 30 milioni
08 ottobre 2025 21:19
Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima
27 luglio 2022 15:35
Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze
04 novembre 2021 19:17
Dieci finali e poi finalmente una Fiorentina competitiva
28 marzo 2021 16:03
Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..
07 febbraio 2021 15:36
Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti
01 febbraio 2021 08:35
Malcuit, e quell'ennesimo equivoco tattico che ci penalizza
26 gennaio 2021 21:05
Successo vitale, ora per la Fiorentina il Torino e gli acquisti
25 gennaio 2021 17:10
La Nazione, settimana decisiva per Malcuit alla Fiorentina
24 gennaio 2021 09:50
Tuttosport, dopo Kokorin sogno Ehizibue e Torreira
23 gennaio 2021 10:12
Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato
18 gennaio 2021 17:28
Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato
14 gennaio 2021 16:41
Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"
15 novembre 2020 16:00
Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina
06 ottobre 2020 09:33
Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”
29 settembre 2020 14:17
Vietato cedere, bisogna comprare una punta già pronta ed un regista
28 settembre 2020 11:44
La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze
21 settembre 2020 11:57
Iachini: avanti tutta col 3/5/2, ma il mercato di Chiesa e Milenkovic..
14 settembre 2020 16:15
Trattenere i difensori, Bonaventura ok, con Torreira top. La fiducia di Commisso e Iachini
05 settembre 2020 10:51
ACF, il difensore Diks è stato ceduto temporaneamente all'Aarhus
31 agosto 2020 16:10
Calamai: "Il sogno della Fiorentina è Milik ma ci sono la Juve e la Roma"
28 agosto 2020 16:00
Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...
24 agosto 2020 20:20
Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."
24 agosto 2020 17:53
Agente Ceppitelli: "L'interesse della Fiorentina c'è ma il giocatore..."
24 agosto 2020 14:26
TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia
21 agosto 2020 22:08
Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor
16 agosto 2020 17:55
Torreira: "Ho un contratto con l'Arsenal. Vedremo cosa accadrà in futuro"
07 agosto 2020 16:54
Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."
07 agosto 2020 13:21
Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà
03 agosto 2020 14:22
Tuttosport, la Fiorentina segue l'attaccante Irvin Cardona del Brest
14 luglio 2020 17:03
Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli
29 giugno 2020 16:25
Dagli States, la Fiorentina vuole l'argentino Barco. Lui è lusingato: "Fiorentina grande opportunità"
21 giugno 2020 17:30
Tmw Fiorentina su Kannemann. Vicepres. Gremio: "Ha grande esperienza e non costa tantissimo"
09 giugno 2020 13:32
Calamai: "Fiorentina alla ricerca di un grande attaccante. Piatek nella lista dei preferiti. Belotti non è il primo obiettivo"
26 maggio 2020 23:27
Borussia Dortmund, Ds Zorc: "Goetze andrà via in estate. É una decisione presa in sintonia"
23 maggio 2020 21:04
Pensosi: "La difesa dipende dalla permanenza di Milenkovic. Belotti é perfetto per il progetto viola"
21 maggio 2020 22:33
Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva
16 maggio 2020 14:19
Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"
14 febbraio 2020 17:19
Beppe Galli: "I viola sono stati i migliori a gennaio. Bravi a prendere Cutrone, forte ed italiano.."
10 febbraio 2020 13:46
Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"
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Ds Genoa su Criscito: "Vicino ai viola? Conta il presente, Mimmo capitano vero. Agudelo.."
05 febbraio 2020 08:21
"Grazie Genoa, sarai sempre nel mio cuore" Agudelo saluta da ex il grifone sui social
04 febbraio 2020 22:58
Agudelo, il Genoa ha violato le condizioni di trasferimento col vecchio club. Gli scenari
04 febbraio 2020 08:21
(FOTO)"Sono felice di essere in questo club glorioso.." Montiel carico sui social per la nuova..
01 febbraio 2020 17:29
Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"
01 febbraio 2020 16:44
Ufficiale: Trovato è un calciatore del Livorno. Prestito fino a fine stagione. Il comunicato
31 gennaio 2020 22:23
Ag.Pajac: "Ha scelto di rimanere al Genoa per conquistare la salvezza. Oltre ai viola..
31 gennaio 2020 22:11
UFFICIALE: EYSSERIC È UN NUOVO CALCIATORE DELL'HELLAS VERONA. LA FORMULA
31 gennaio 2020 20:43
TMW, Iachini blocca la cessione in prestito di Sottil alla Spal. Salta scambio con Valoti
31 gennaio 2020 16:08
(FOTO)"Grazie Spal. Realizzo il mio sogno, salgo di livello.." Igor saluta la Spal sui social
31 gennaio 2020 15:43
Ufficiale: Zurkowski in prestito secco all'Empoli fino a fine stagione. Il comunicato
30 gennaio 2020 14:30
Skysport, l'Atalanta torna su Igor della Spal. È duello coi viola per il laterale brasiliano. Le ultime
28 gennaio 2020 08:23
Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"
25 gennaio 2020 16:49
TMW, G. Ferrari del Sassuolo è l'alternativa a Juan Jesus. Anche il Milan sul giocatore
24 gennaio 2020 22:04
Ranieri all'Ascoli, è tutto fatto. Prima i viola chiuderanno per Juan Jesus. Le ultime
24 gennaio 2020 08:06
Corsi su Zurkowski: "Sarebbe una bella operazione coi viola. Zurko strutturato sia tecnicamente.."
22 gennaio 2020 13:40
TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini
22 gennaio 2020 00:21
Gazzetta, Iachini ha scelto il nuovo difensore. Sarà Juan Jesus. Colmabile la distanza con la Roma
21 gennaio 2020 08:31
Iachini: "Sul mercato vogliamo prendere un giocatore per reparto. Ribery rientra tra 45 giorni"
20 gennaio 2020 10:54
Pres.Fluminense su Pedro: "il 20% del cartellino è nostro. Se il Flamengo lo vuole.."
18 gennaio 2020 11:06
Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."
17 gennaio 2020 13:40
Cristoforo: "A Firenze ho avuto poco spazio. Ho scelto la squadra giusta per farmi valere.."
16 gennaio 2020 20:44
Difesa, può arrivare Goldaniga dal Genoa. Scambio con Ceccherini. Contatti in corso
16 gennaio 2020 18:45
Viola in pressing su Juan Jesus. Si valuta l'acquisto a titolo definitivo. Le ultime
16 gennaio 2020 13:36
Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio
14 gennaio 2020 00:38
Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione
13 gennaio 2020 20:13
Ufficiale: Rasmussen è un nuovo giocatore dell'Erzgebirge Aue. Arriva in prestito
12 gennaio 2020 23:30
De Zerbi: "Duncan? Lo adoro come calciatore ma non sono io il proprietario del cartellino"
11 gennaio 2020 21:37
Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”
11 gennaio 2020 15:03
Il difensore Ranieri a gennaio andrà in B a giocare. È volata fra Pordenone e Benevento
10 gennaio 2020 18:24
Pres.Gremio su Pedro: "Non abbiamo raggiunto nessun accordo coi viola". Flamengo in pole..
10 gennaio 2020 14:52
Amoruso: "Con Cutrone avanti col 4-3-3 e tanti palloni in area. Vlahovic si cali nella situazione.."
10 gennaio 2020 13:37
I viola studiano Nandez. Il centrocampista può lasciare il Cagliari. Il motivo
10 gennaio 2020 12:26
Flachi: "Su Pedro fatti errori di valutazione, giusto cederlo e investire su Cutrone.."
10 gennaio 2020 08:56
Sconcerti: "Lo stadio? Quello non è il problema, ma tutto ciò che gira attorno. Pedro.."
09 gennaio 2020 20:47
Ufficiale: Beloko torna in viola. Chiuso in anticipo il prestito coi belgi del Gent. Il suo futuro..
09 gennaio 2020 14:44
Bucchioni: "Stadio nuovo? La soluzione è farlo a Campi. Vlahovic acerbo, Cutrone darebbe.."
09 gennaio 2020 08:34
Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."
07 gennaio 2020 13:41
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