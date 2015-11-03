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Notizie Calciomercato Fiorentina Fiorentina

La Fiorentina ha deciso di non cedere Niccolò Fortini alla Roma, offerta rifiutata. Resta a Firenze

02 febbraio 2026 14:43

TMW: "Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia"

02 febbraio 2026 13:48

(VIDEO) Daniele Rugani è arrivato a Firenze: ora a Sesto per sottoporsi alle visite mediche

02 febbraio 2026 13:34

Nicolussi Caviglia vicinissimo al Parma: potrebbe non comparire tra i convocati di Fiorentina-Como

27 gennaio 2026 14:25

Dzeko, le prime parole allo Schalke 04: "Non vedo l'ora di giocare in casa con tutto esaurito"

22 gennaio 2026 13:50

Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione

22 gennaio 2026 13:41

Dzeko lascia la Fiorentina, il saluto sui social: "Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto"

22 gennaio 2026 13:27

Le prime parole di Fabbian: "Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo"

21 gennaio 2026 14:36

Adesso è ufficiale: Fabbian è della Fiorentina. Arriva in prestito, indosserà la maglia numero 80

21 gennaio 2026 13:43

Di Gennaro: "Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore"

12 gennaio 2026 13:43

Brescianini: "Ho parlato subito con Vanoli. Suderò la maglia della Fiorentina fino all'ultimo goccio"

09 gennaio 2026 13:28

Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"

08 gennaio 2026 14:59

Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"

07 gennaio 2026 14:12

Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"

06 gennaio 2026 13:55

Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"

06 gennaio 2026 13:42

Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"

02 gennaio 2026 15:21

TMW: "Genoa su Mandragora, ma il centrocampista rinnoverà con la Fiorentina al 2029"

30 dicembre 2025 13:42

Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità"

23 dicembre 2025 16:59

Amoruso: "Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa"

05 dicembre 2025 15:30

Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"

03 dicembre 2025 14:51

La Fiorentina smentisce: "Blocco del mercato? Falso. Indice di liquidità rispettato, nessun rischio"

27 novembre 2025 16:50

Ceccarini: "Mercato Fiorentina? Aumentare il valore di difesa e centrocampo: ecco i nomi"

22 novembre 2025 13:35

Fiorentina a caccia di esterni offensivi, occhi su Rayan Vitor del Vasco: valutazione da 30 milioni

08 ottobre 2025 21:19

Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima

27 luglio 2022 15:35

Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze

04 novembre 2021 19:17

Dieci finali e poi finalmente una Fiorentina competitiva

28 marzo 2021 16:03

Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..

07 febbraio 2021 15:36

Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti

01 febbraio 2021 08:35

Malcuit, e quell'ennesimo equivoco tattico che ci penalizza

26 gennaio 2021 21:05

Successo vitale, ora per la Fiorentina il Torino e gli acquisti

25 gennaio 2021 17:10

La Nazione, settimana decisiva per Malcuit alla Fiorentina

24 gennaio 2021 09:50

Tuttosport, dopo Kokorin sogno Ehizibue e Torreira

23 gennaio 2021 10:12

Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato

18 gennaio 2021 17:28

Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato

14 gennaio 2021 16:41

Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"

15 novembre 2020 16:00

Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina

06 ottobre 2020 09:33

Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”

29 settembre 2020 14:17

Vietato cedere, bisogna comprare una punta già pronta ed un regista

28 settembre 2020 11:44

La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze

21 settembre 2020 11:57

Iachini: avanti tutta col 3/5/2, ma il mercato di Chiesa e Milenkovic..

14 settembre 2020 16:15

Trattenere i difensori, Bonaventura ok, con Torreira top. La fiducia di Commisso e Iachini

05 settembre 2020 10:51

ACF, il difensore Diks è stato ceduto temporaneamente all'Aarhus

31 agosto 2020 16:10

Calamai: "Il sogno della Fiorentina è Milik ma ci sono la Juve e la Roma"

28 agosto 2020 16:00

Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...

24 agosto 2020 20:20

Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."

24 agosto 2020 17:53

Agente Ceppitelli: "L'interesse della Fiorentina c'è ma il giocatore..."

24 agosto 2020 14:26

TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia

21 agosto 2020 22:08

Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor

16 agosto 2020 17:55

Torreira: "Ho un contratto con l'Arsenal. Vedremo cosa accadrà in futuro"

07 agosto 2020 16:54

Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."

07 agosto 2020 13:21

Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà

03 agosto 2020 14:22

Tuttosport, la Fiorentina segue l'attaccante Irvin Cardona del Brest

14 luglio 2020 17:03

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

Dagli States, la Fiorentina vuole l'argentino Barco. Lui è lusingato: "Fiorentina grande opportunità"

21 giugno 2020 17:30

Tmw Fiorentina su Kannemann. Vicepres. Gremio: "Ha grande esperienza e non costa tantissimo"

09 giugno 2020 13:32

Calamai: "Fiorentina alla ricerca di un grande attaccante. Piatek nella lista dei preferiti. Belotti non è il primo obiettivo"

26 maggio 2020 23:27

Borussia Dortmund, Ds Zorc: "Goetze andrà via in estate. É una decisione presa in sintonia"

23 maggio 2020 21:04

Pensosi: "La difesa dipende dalla permanenza di Milenkovic. Belotti é perfetto per il progetto viola"

21 maggio 2020 22:33

Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva

16 maggio 2020 14:19

Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"

14 febbraio 2020 17:19

Beppe Galli: "I viola sono stati i migliori a gennaio. Bravi a prendere Cutrone, forte ed italiano.."

10 febbraio 2020 13:46

Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"

09 febbraio 2020 15:35

Ds Genoa su Criscito: "Vicino ai viola? Conta il presente, Mimmo capitano vero. Agudelo.."

05 febbraio 2020 08:21

"Grazie Genoa, sarai sempre nel mio cuore" Agudelo saluta da ex il grifone sui social

04 febbraio 2020 22:58

Agudelo, il Genoa ha violato le condizioni di trasferimento col vecchio club. Gli scenari

04 febbraio 2020 08:21

(FOTO)"Sono felice di essere in questo club glorioso.." Montiel carico sui social per la nuova..

01 febbraio 2020 17:29

Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"

01 febbraio 2020 16:44

Ufficiale: Trovato è un calciatore del Livorno. Prestito fino a fine stagione. Il comunicato

31 gennaio 2020 22:23

Ag.Pajac: "Ha scelto di rimanere al Genoa per conquistare la salvezza. Oltre ai viola..

31 gennaio 2020 22:11

UFFICIALE: EYSSERIC È UN NUOVO CALCIATORE DELL'HELLAS VERONA. LA FORMULA

31 gennaio 2020 20:43

TMW, Iachini blocca la cessione in prestito di Sottil alla Spal. Salta scambio con Valoti

31 gennaio 2020 16:08

(FOTO)"Grazie Spal. Realizzo il mio sogno, salgo di livello.." Igor saluta la Spal sui social

31 gennaio 2020 15:43

Ufficiale: Zurkowski in prestito secco all'Empoli fino a fine stagione. Il comunicato

30 gennaio 2020 14:30

Skysport, l'Atalanta torna su Igor della Spal. È duello coi viola per il laterale brasiliano. Le ultime

28 gennaio 2020 08:23

Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"

25 gennaio 2020 16:49

TMW, G. Ferrari del Sassuolo è l'alternativa a Juan Jesus. Anche il Milan sul giocatore

24 gennaio 2020 22:04

Ranieri all'Ascoli, è tutto fatto. Prima i viola chiuderanno per Juan Jesus. Le ultime

24 gennaio 2020 08:06

Corsi su Zurkowski: "Sarebbe una bella operazione coi viola. Zurko strutturato sia tecnicamente.."

22 gennaio 2020 13:40

TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini

22 gennaio 2020 00:21

Gazzetta, Iachini ha scelto il nuovo difensore. Sarà Juan Jesus. Colmabile la distanza con la Roma

21 gennaio 2020 08:31

Iachini: "Sul mercato vogliamo prendere un giocatore per reparto. Ribery rientra tra 45 giorni"

20 gennaio 2020 10:54

Pres.Fluminense su Pedro: "il 20% del cartellino è nostro. Se il Flamengo lo vuole.."

18 gennaio 2020 11:06

Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."

17 gennaio 2020 13:40

Cristoforo: "A Firenze ho avuto poco spazio. Ho scelto la squadra giusta per farmi valere.."

16 gennaio 2020 20:44

Difesa, può arrivare Goldaniga dal Genoa. Scambio con Ceccherini. Contatti in corso

16 gennaio 2020 18:45

Viola in pressing su Juan Jesus. Si valuta l'acquisto a titolo definitivo. Le ultime

16 gennaio 2020 13:36

Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio

14 gennaio 2020 00:38

Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione

13 gennaio 2020 20:13

Ufficiale: Rasmussen è un nuovo giocatore dell'Erzgebirge Aue. Arriva in prestito

12 gennaio 2020 23:30

De Zerbi: "Duncan? Lo adoro come calciatore ma non sono io il proprietario del cartellino"

11 gennaio 2020 21:37

Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”

11 gennaio 2020 15:03

Il difensore Ranieri a gennaio andrà in B a giocare. È volata fra Pordenone e Benevento

10 gennaio 2020 18:24

Pres.Gremio su Pedro: "Non abbiamo raggiunto nessun accordo coi viola". Flamengo in pole..

10 gennaio 2020 14:52

Amoruso: "Con Cutrone avanti col 4-3-3 e tanti palloni in area. Vlahovic si cali nella situazione.."

10 gennaio 2020 13:37

I viola studiano Nandez. Il centrocampista può lasciare il Cagliari. Il motivo

10 gennaio 2020 12:26

Flachi: "Su Pedro fatti errori di valutazione, giusto cederlo e investire su Cutrone.."

10 gennaio 2020 08:56

Sconcerti: "Lo stadio? Quello non è il problema, ma tutto ciò che gira attorno. Pedro.."

09 gennaio 2020 20:47

Ufficiale: Beloko torna in viola. Chiuso in anticipo il prestito coi belgi del Gent. Il suo futuro..

09 gennaio 2020 14:44

Bucchioni: "Stadio nuovo? La soluzione è farlo a Campi. Vlahovic acerbo, Cutrone darebbe.."

09 gennaio 2020 08:34

Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."

07 gennaio 2020 13:41

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