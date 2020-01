Michele Cerofolini, portiere della Casertana, ha così commentato il suo arrivo in rossoblu: “Sono qua a Caserta per tornare ad essere protagonista dopo l’infortunio. Ho trovato subito spazio da titolare, sono felice ed ancora più convinto. Tanti tifosi ci hanno sostenuto qua in casa. Questo non può che darci forza, oltre che responsabilizzarci e spingerci a dare tutto. Ho scelto Caserta per ripartire e dare una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ho trovato un gruppo unito. Non ho fatto assolutamente fatica ad ambientarmi. Sono contento del contesto che trovato”.

TuttoMercatoWeb.com