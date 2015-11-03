Notizie Casertana Fiorentina

Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini
22 gennaio 2023 17:29
Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli
03 luglio 2020 15:36
Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."
17 gennaio 2020 13:40
Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana
08 gennaio 2020 21:04
Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..
07 gennaio 2020 20:44
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