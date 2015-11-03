Labaro Viola

Notizie Casertana Fiorentina

Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini

22 gennaio 2023 17:29

Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli

03 luglio 2020 15:36

Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."

17 gennaio 2020 13:40

Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana

08 gennaio 2020 21:04

Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..

07 gennaio 2020 20:44

Archivio

Esplora l'archivio di Casertana

Sett. 3
Sett. 27 Sett. 3 Sett. 2