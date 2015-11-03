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Notizie Cerofolini Fiorentina

Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante”

08 settembre 2025 17:01

Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"

11 aprile 2025 16:10

Cerofolini si ferma: trauma distorsivo al menisco per l'ex Viola

07 settembre 2024 19:12

Il Frosinone di Cerofolini fa piangere Gasperini, è 2-1 al Benito Stirpe. Il racconto della partita

26 agosto 2023 20:36

Cerofolini si presenta a Frosinone: "Alla Fiorentina ho trovato spazio, voglio continuare a crescere"

22 agosto 2023 18:12

Cerofolini saluta: "Più della metà della mia vita con Firenze addosso. Ora sono carico per una nuova sfida"

14 agosto 2023 16:30

TMW, Cerofolini dice addio alla Fiorentina, lascia Firenze a titolo definitivo. Sarà il portiere del Frosinone

11 agosto 2023 12:37

Nazione: "Cerofolini la chiave per strappare Nzola allo Spezia? Il futuro del portiere è in bilico"

07 agosto 2023 09:48

TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"

06 agosto 2023 17:47

Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"

04 agosto 2023 19:32

Di Marzio: "Frosinone porta avanti i contatti per chiudere Cerofolini della Fiorentina"

04 agosto 2023 18:26

Gazzetta dello Sport, non solo la Serie B su Cerofolini: ci pensa anche il Frosinone

01 agosto 2023 16:30

Probabile formazione: Cerofolini in porta, Venuti e Terzic con Quarta-Igor. Cabral dal 1’

02 giugno 2023 08:49

Probabile formazione: rivoluzione sulle corsie, Brekalo-Kouamé in pole. Cerofolini dal 1’

27 maggio 2023 09:20

Cerofolini: "Udinese squadra molto forte, non mollano mai. Servirà attenzione per tutta la partita"

14 maggio 2023 14:38

Dubbio Terracciano, riuscirà a riprendersi dalla febbre di ieri? Cerofolini è pronto a fare il titolare

11 maggio 2023 10:28

Marchini: "Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto"

10 maggio 2023 15:15

Orsi: "Cerofolini? Non saranno ore facili per lui, la responsabilità è tanta. Fortuna che ha esordito"

10 maggio 2023 14:39

Cerofolini: "Ci ho creduto nei momenti più difficili, mi sono rialzato senza mai abbattermi"

01 maggio 2023 16:46

Cerofolini: "Italiano mi ha comunicato stamani che giocavo e mi ha tranquillizzato. Giornata perfetta"

30 aprile 2023 20:57

Cerofolini all’improvviso sarà il secondo di Terracciano dopo l’infortunio di Sirigu: mai utilizzato finora

27 marzo 2023 09:45

TMW, Cerofolini vicino alla Carrarese in prestito: visite mediche nelle prossime ore

24 gennaio 2023 18:23

Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura

12 gennaio 2023 12:56

Se arriverà una proposta per Gollini lascerà la Fiorentina e Cerofolini diventerà il secondo portiere

09 gennaio 2023 13:12

Nazione, Gollini pronto a uscire già a gennaio, promozione per Cerofolini

02 gennaio 2023 11:03

Cerofolini rinnova con la Fiorentina per un altro anno e mezzo: "Segno della fiducia della società"

28 ottobre 2022 11:15

Rosati dice addio al calcio giocato: da domani sarà nello staff di Italiano. Cerofolini terzo portiere

14 agosto 2022 21:37

La fidanzata di Cerofolini fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Voglio che mi chieda di sposarlo"

01 febbraio 2022 23:38

Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"

27 luglio 2021 14:12

Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"

25 luglio 2021 07:28

Che sfortuna per Cerofolini, si rompe di nuovo il crociato, out fino almeno a gennaio

23 luglio 2021 13:13

Esordio con i fiocchi per Cerofolini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina para tutto

15 ottobre 2020 12:01

Esclusiva Gori: "Fiorentina, dammi una chance e non te ne pentirai. Sono viola da sempre, sogno la 9"

30 aprile 2020 19:09

Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."

17 gennaio 2020 13:40

Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana

08 gennaio 2020 21:04

Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..

07 gennaio 2020 20:44

Di Marzio, Cerofolini in uscita dalla Fiorentina, vicino il trasferimento al Potenza in C

02 gennaio 2020 19:22

Castrovilli, per Halloween cena fuori con la nuova fidanzata. Ma al tavolo erano presenti anche altre persone...

01 novembre 2019 14:00

Infortunio per il portiere Michele Cerofolini del Bisceglie. Da valutare l'entità del problema

08 maggio 2019 19:04

Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

16 gennaio 2019 20:39

Mareggini: "Sottil mi ha detto che in allenamento fanno fatica a segnare a Lafont"

25 ottobre 2018 18:04

Cerofolini, dopo la maglia da titolare in Serie B arriva la chiamata in Under 20

05 ottobre 2018 16:05

Cerofolini: "Perplesso dall'acquisto della Fiorentina di Lafont visto che ha la mia stessa età"

24 agosto 2018 17:56

Cerofolini: "Pensavo di rimanere a Firenze, ho il viola nel cuore ma adesso penso al Cosenza"

25 luglio 2018 10:35

UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza

13 luglio 2018 17:58

La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul

11 luglio 2018 08:57

Cerofolini al Cosenza, l'agente: "Tutto fatto, sarà una stagione determinante".

10 luglio 2018 14:42

La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...

09 luglio 2018 09:39

E' fatta per Cerofolini al Cosenza. Il baby della Fiorentina giocherà in prestito in B

07 luglio 2018 20:37

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi

04 luglio 2018 09:54

GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto

03 luglio 2018 10:08

Ivan: “Lafont un bel talento, ma l’esperienza conta. Spero non sia una meteora. Cerofolini...”

02 luglio 2018 19:20

La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...

27 giugno 2018 08:15

Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil

25 giugno 2018 12:33

La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema

21 giugno 2018 16:10

Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"

18 giugno 2018 12:40

Due errori di Cerofolini regalano lo scudetto primavera all'Inter. È 0-2, addio sogno tricolore

09 giugno 2018 23:07

Cerofolini: “Il gruppo è la nostra forza, vogliamo vincere abbiamo mille motivazioni”

09 giugno 2018 20:04

Sottil: "Mio figlio, Cerofolini e Gori sono già pronti per giocarsi un posto in prima squadra"

06 giugno 2018 13:23

PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI

05 giugno 2018 19:32

Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"

31 maggio 2018 14:22

Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini

25 maggio 2018 14:59

Arrivano conferme. Marchetti tutor di Cerofolini promosso portiere viola?

25 maggio 2018 08:34

CEROFOLINI, SPORTIELLO E UNA SCELTA SENZA LOGICA. O CON UNA GRANDE SORPRESA...

24 maggio 2018 14:32

Valcareggi AG. Cerofolini: "Pronto per fare il titolare alla Fiorentina. Merita fiducia"

24 maggio 2018 13:56

Dragowski esce malconcio dal contatto con Berardi e Pioli fa già scaldare Cerofolini

21 aprile 2018 18:40

Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale

11 aprile 2018 23:53

Ferrara: "Folle non riscattare Pezzella, ora vale 25 milioni. Date una chance a Cerofolini"

30 marzo 2018 17:41

Cerofolini: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Unico capitano."

04 marzo 2018 19:21

Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia

15 febbraio 2018 14:57

VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono

14 dicembre 2017 12:53

Cerofolini: "Il pallone del rigore parato contro la Juventus lo tengo ancora sul comodino"

12 dicembre 2017 19:45

Cerofolini: "Al mattino mi alleno con la prima squadra e nel pomeriggio studio, voglio diplomarmi"

04 dicembre 2017 12:32

Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera

01 dicembre 2017 12:35

I giocatori viola vanno a vedere Fabri Fibra a Firenze e gli regalano una maglia della Fiorentina

27 ottobre 2017 22:23

Cerofolini: "Siamo un gruppo unito, è un sogno essere in prima squadra. Sportiello mi sta aiutando molto..."

18 ottobre 2017 23:00

Bigica: ''Vittoria importante anche grazie ad un grande Cerofolini. Dobbiamo arrivare almeno ai play off...''

13 ottobre 2017 16:28

Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica

13 ottobre 2017 15:06

Under19, convocati i viola Cerofolini e Sottil

29 settembre 2017 14:05

Nazionale, tre primavera convocati per lo stage Under 19. Il comunicato arriva dal sito ufficiale viola..

14 settembre 2017 11:20

Cerofolini: “Il rigore parato a Kean contro la Juventus ha fatto il giro del web. Sono stato fortunato”

09 luglio 2017 14:43

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