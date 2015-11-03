Notizie Cerofolini Fiorentina

Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante”
08 settembre 2025 17:01
Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"
11 aprile 2025 16:10
Cerofolini si ferma: trauma distorsivo al menisco per l'ex Viola
07 settembre 2024 19:12
Il Frosinone di Cerofolini fa piangere Gasperini, è 2-1 al Benito Stirpe. Il racconto della partita
26 agosto 2023 20:36
Cerofolini si presenta a Frosinone: "Alla Fiorentina ho trovato spazio, voglio continuare a crescere"
22 agosto 2023 18:12
Cerofolini saluta: "Più della metà della mia vita con Firenze addosso. Ora sono carico per una nuova sfida"
14 agosto 2023 16:30
TMW, Cerofolini dice addio alla Fiorentina, lascia Firenze a titolo definitivo. Sarà il portiere del Frosinone
11 agosto 2023 12:37
Nazione: "Cerofolini la chiave per strappare Nzola allo Spezia? Il futuro del portiere è in bilico"
07 agosto 2023 09:48
TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"
06 agosto 2023 17:47
Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"
04 agosto 2023 19:32
Di Marzio: "Frosinone porta avanti i contatti per chiudere Cerofolini della Fiorentina"
04 agosto 2023 18:26
Gazzetta dello Sport, non solo la Serie B su Cerofolini: ci pensa anche il Frosinone
01 agosto 2023 16:30
Probabile formazione: Cerofolini in porta, Venuti e Terzic con Quarta-Igor. Cabral dal 1’
02 giugno 2023 08:49
Probabile formazione: rivoluzione sulle corsie, Brekalo-Kouamé in pole. Cerofolini dal 1’
27 maggio 2023 09:20
Cerofolini: "Udinese squadra molto forte, non mollano mai. Servirà attenzione per tutta la partita"
14 maggio 2023 14:38
Dubbio Terracciano, riuscirà a riprendersi dalla febbre di ieri? Cerofolini è pronto a fare il titolare
11 maggio 2023 10:28
Marchini: "Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto"
10 maggio 2023 15:15
Orsi: "Cerofolini? Non saranno ore facili per lui, la responsabilità è tanta. Fortuna che ha esordito"
10 maggio 2023 14:39
Cerofolini: "Ci ho creduto nei momenti più difficili, mi sono rialzato senza mai abbattermi"
01 maggio 2023 16:46
Cerofolini: "Italiano mi ha comunicato stamani che giocavo e mi ha tranquillizzato. Giornata perfetta"
30 aprile 2023 20:57
Cerofolini all’improvviso sarà il secondo di Terracciano dopo l’infortunio di Sirigu: mai utilizzato finora
27 marzo 2023 09:45
TMW, Cerofolini vicino alla Carrarese in prestito: visite mediche nelle prossime ore
24 gennaio 2023 18:23
Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura
12 gennaio 2023 12:56
Se arriverà una proposta per Gollini lascerà la Fiorentina e Cerofolini diventerà il secondo portiere
09 gennaio 2023 13:12
Nazione, Gollini pronto a uscire già a gennaio, promozione per Cerofolini
02 gennaio 2023 11:03
Cerofolini rinnova con la Fiorentina per un altro anno e mezzo: "Segno della fiducia della società"
28 ottobre 2022 11:15
Rosati dice addio al calcio giocato: da domani sarà nello staff di Italiano. Cerofolini terzo portiere
14 agosto 2022 21:37
La fidanzata di Cerofolini fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Voglio che mi chieda di sposarlo"
01 febbraio 2022 23:38
Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"
27 luglio 2021 14:12
Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"
25 luglio 2021 07:28
Che sfortuna per Cerofolini, si rompe di nuovo il crociato, out fino almeno a gennaio
23 luglio 2021 13:13
Esordio con i fiocchi per Cerofolini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina para tutto
15 ottobre 2020 12:01
Esclusiva Gori: "Fiorentina, dammi una chance e non te ne pentirai. Sono viola da sempre, sogno la 9"
30 aprile 2020 19:09
Cerofolini: "Qui a Caserta per tornare protagonista dopo l'infortunio. Titolare già domenica.."
17 gennaio 2020 13:40
Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana
08 gennaio 2020 21:04
Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..
07 gennaio 2020 20:44
Di Marzio, Cerofolini in uscita dalla Fiorentina, vicino il trasferimento al Potenza in C
02 gennaio 2020 19:22
Castrovilli, per Halloween cena fuori con la nuova fidanzata. Ma al tavolo erano presenti anche altre persone...
01 novembre 2019 14:00
Infortunio per il portiere Michele Cerofolini del Bisceglie. Da valutare l'entità del problema
08 maggio 2019 19:04
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
Mareggini: "Sottil mi ha detto che in allenamento fanno fatica a segnare a Lafont"
25 ottobre 2018 18:04
Cerofolini, dopo la maglia da titolare in Serie B arriva la chiamata in Under 20
05 ottobre 2018 16:05
Cerofolini: "Perplesso dall'acquisto della Fiorentina di Lafont visto che ha la mia stessa età"
24 agosto 2018 17:56
Cerofolini: "Pensavo di rimanere a Firenze, ho il viola nel cuore ma adesso penso al Cosenza"
25 luglio 2018 10:35
UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza
13 luglio 2018 17:58
La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul
11 luglio 2018 08:57
Cerofolini al Cosenza, l'agente: "Tutto fatto, sarà una stagione determinante".
10 luglio 2018 14:42
La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...
09 luglio 2018 09:39
E' fatta per Cerofolini al Cosenza. Il baby della Fiorentina giocherà in prestito in B
07 luglio 2018 20:37
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
04 luglio 2018 09:54
GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto
03 luglio 2018 10:08
Ivan: “Lafont un bel talento, ma l’esperienza conta. Spero non sia una meteora. Cerofolini...”
02 luglio 2018 19:20
La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...
27 giugno 2018 08:15
Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil
25 giugno 2018 12:33
La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema
21 giugno 2018 16:10
Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"
18 giugno 2018 12:40
Due errori di Cerofolini regalano lo scudetto primavera all'Inter. È 0-2, addio sogno tricolore
09 giugno 2018 23:07
Cerofolini: “Il gruppo è la nostra forza, vogliamo vincere abbiamo mille motivazioni”
09 giugno 2018 20:04
Sottil: "Mio figlio, Cerofolini e Gori sono già pronti per giocarsi un posto in prima squadra"
06 giugno 2018 13:23
PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI
05 giugno 2018 19:32
Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"
31 maggio 2018 14:22
Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini
25 maggio 2018 14:59
Arrivano conferme. Marchetti tutor di Cerofolini promosso portiere viola?
25 maggio 2018 08:34
CEROFOLINI, SPORTIELLO E UNA SCELTA SENZA LOGICA. O CON UNA GRANDE SORPRESA...
24 maggio 2018 14:32
Valcareggi AG. Cerofolini: "Pronto per fare il titolare alla Fiorentina. Merita fiducia"
24 maggio 2018 13:56
Dragowski esce malconcio dal contatto con Berardi e Pioli fa già scaldare Cerofolini
21 aprile 2018 18:40
Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale
11 aprile 2018 23:53
Ferrara: "Folle non riscattare Pezzella, ora vale 25 milioni. Date una chance a Cerofolini"
30 marzo 2018 17:41
Cerofolini: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Unico capitano."
04 marzo 2018 19:21
Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia
15 febbraio 2018 14:57
VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono
14 dicembre 2017 12:53
Cerofolini: "Il pallone del rigore parato contro la Juventus lo tengo ancora sul comodino"
12 dicembre 2017 19:45
Cerofolini: "Al mattino mi alleno con la prima squadra e nel pomeriggio studio, voglio diplomarmi"
04 dicembre 2017 12:32
Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera
01 dicembre 2017 12:35
I giocatori viola vanno a vedere Fabri Fibra a Firenze e gli regalano una maglia della Fiorentina
27 ottobre 2017 22:23
Cerofolini: "Siamo un gruppo unito, è un sogno essere in prima squadra. Sportiello mi sta aiutando molto..."
18 ottobre 2017 23:00
Bigica: ''Vittoria importante anche grazie ad un grande Cerofolini. Dobbiamo arrivare almeno ai play off...''
13 ottobre 2017 16:28
Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica
13 ottobre 2017 15:06
Under19, convocati i viola Cerofolini e Sottil
29 settembre 2017 14:05
Nazionale, tre primavera convocati per lo stage Under 19. Il comunicato arriva dal sito ufficiale viola..
14 settembre 2017 11:20
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