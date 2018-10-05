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Cerofolini, dopo la maglia da titolare in Serie B arriva la chiamata in Under 20

Convocazione in Nazionale Under 20 per il portiere del Cosenza, in prestito dalla Fiorentina, Michele Cerofolini.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 16:05
Cerofolini, dopo la maglia da titolare in Serie B arriva la chiamata in Under 20 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
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Convocazione in Nazionale Under 20 per il portiere del Cosenza, in prestito dalla Fiorentina, Michele Cerofolini. Il classe ’99 è stato scelto dal tecnico Paolo Nicolato per partecipare alla spedizione azzurra in vista delle gare: Inghilterra – Italia, in programma a Flyde mercoledì 11 ottobre, ore 19.00, e Italia – Portogallo, in programma a Crotone martedì 16 ottobre, ore 18.00, entrambe valide per il Torneo 8 Nazioni. Raggiungerà i suoi compagni di Nazionale domenica a Novara, sede del ritiro.

A scriverlo è IlCosenza.it

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