Cerofolini, dopo la maglia da titolare in Serie B arriva la chiamata in Under 20
Convocazione in Nazionale Under 20 per il portiere del Cosenza, in prestito dalla Fiorentina, Michele Cerofolini.
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 16:05
Convocazione in Nazionale Under 20 per il portiere del Cosenza, in prestito dalla Fiorentina, Michele Cerofolini. Il classe ’99 è stato scelto dal tecnico Paolo Nicolato per partecipare alla spedizione azzurra in vista delle gare: Inghilterra – Italia, in programma a Flyde mercoledì 11 ottobre, ore 19.00, e Italia – Portogallo, in programma a Crotone martedì 16 ottobre, ore 18.00, entrambe valide per il Torneo 8 Nazioni. Raggiungerà i suoi compagni di Nazionale domenica a Novara, sede del ritiro.
A scriverlo è IlCosenza.it