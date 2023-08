Di Marzio: “Frosinone porta avanti i contatti per chiudere Cerofolini della Fiorentina”

Come riportato da Gianluca Di Marzio ill Frosinone continua a essere molto attivo sul mercato per cercare di regalare al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco una rosa competitiva che possa centrare l’obiettivo della salvezza. Dopo gli acquisti, fra gli altri, di Cuni, Romagnoli, Harroui, Marchizza e Brescianini, il direttore sportivo Guido Angelozzi continua a sondare il mercato, italiano e internazionale, per rafforzare diversi ruoli. I giallazzurri vogliono chiudere per Michele Cerofolini. Portiere della Fiorentina che a Firenze ha giocato poco nell’ultima stagione data la presenza di Terracciano e Sirigu.

