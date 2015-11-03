Notizie Frosinone Fiorentina

Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout
29 maggio 2025 19:52
Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone
09 ottobre 2024 23:45
Cerofolini si ferma: trauma distorsivo al menisco per l'ex Viola
07 settembre 2024 19:12
Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina"
30 luglio 2024 11:15
Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"
24 luglio 2024 10:08
TMW svela: "L'Atalanta ha incontrato il Frosinone per Brescianini, ma occhio anche al Napoli"
16 luglio 2024 12:45
Gazzetta: “Quanti club su Brescianini! Oltre alla Fiorentina, Lazio, Atalanta e ora anche Villarreal”
11 luglio 2024 08:58
Repubblica: "Fiorentina su Brescianini ma c'è anche l'Atalanta. Entro martedì deciderà. Concorrenza Lazio"
07 luglio 2024 07:26
TMW, non solo Fiorentina e Atalanta su Brescianini, c'è anche la Lazio. Il Frosinone chiede 12 milioni
05 luglio 2024 23:31
Corriere dello Sport: "Fiorentina ed Atalanta si sfidano per Brescianini, il Frosinone chiede 12 milioni"
05 luglio 2024 08:27
TMW, Brescianini accende nuovo duello tra Atalanta e Fiorentina. Il Frosinone chiede 12 milioni
04 luglio 2024 18:41
Di Marzio: "Attenta Fiorentina, su Brescianini grande concorrenza dell'Atalanta"
13 giugno 2024 23:59
Gazzetta: “Brescianini-Fiorentina? Ballano 7 milioni tra domanda ed offerta. Il Frosinone chiede 15 milioni”
10 giugno 2024 08:57
Brescianini piace alla Fiorentina ma c'è distanza sul prezzo. Il Frosinone chiede 12 milioni.
09 giugno 2024 13:24
La Fiorentina vuole Brescianini? In caso di acquisto il 50% dell'importo va dato al Milan
06 giugno 2024 13:31
Sky Sport, trattativa tra Fiorentina e Frosinone per Brescianini, operazione da 10 milioni
05 giugno 2024 23:38
Gazzetta: "Fiorentina su Brescianini, servono almeno 15 milioni. Su di lui anche Napoli e Bologna"
28 maggio 2024 10:38
De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"
26 maggio 2024 23:49
Tutto secondo copione, la Roma regala la vittoria all'Empoli che si salva. Baldanzi non schierato
26 maggio 2024 22:47
Schira svela: “Tutti pazzi per Brescianini del Frosinone, c’è la Fiorentina. Il Milan ha il 50% sulla futura rivendita”
20 maggio 2024 08:26
Corriere dello Sport, Fiorentina su Brescianini ma quanta concorrenza! Il Frosinone chiede 10 milioni
08 maggio 2024 08:17
Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A
26 aprile 2024 23:10
Rugani fa esultare la Juve al 94' contro il Frosinone (3-2). Vlahovic mattatore con una doppietta e un assist
25 febbraio 2024 14:35
La Roma schianta il Frosinone e allunga in classifica. Per la Fiorentina l'Europa League dista già 3 punti
18 febbraio 2024 23:30
La Fiorentina ha vinto divertendosi. Belotti centravanti vero, Nico è tornato ed Ikonè si è risvegliato
12 febbraio 2024 09:03
Retroscena Italiano, venerdì non ha fatto allenare la squadra, giorno libero per allentare la tensione
11 febbraio 2024 18:50
Italiano conosce una sola filosofia, cambiare sempre..per non cambiare mai
11 febbraio 2024 17:38
Italiano: "Vittoria dedicata al presidente e alla curva. C’è stato un confronto ieri con la Fiesole"
11 febbraio 2024 15:30
Italiano: "Brividi per il coro della Fiesole. Dopo Lecce ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio"
11 febbraio 2024 15:28
Di Francesco: "Quarta poteva essere da espulsione. Potevamo segnare gli stessi gol della Fiorentina"
11 febbraio 2024 15:10
Belotti: "La Fiorentina è la scelta migliore per il mio futuro, posso migliorare ancora molto"
11 febbraio 2024 15:09
Si riparte! La Fiorentina è tornata, Frosinone demolito, al Franchi finisce 5-1. Prima gioia per Belotti
11 febbraio 2024 14:26
PAGELLE FIORENTINA: BELOTTI CENTRAVANTI, IKONÈ DEVASTANTE, TERRACCIANO FONDAMENTALE
11 febbraio 2024 14:26
Sono 25.397 i tifosi presenti allo stadio "Artemio Franchi" per la partita tra Fiorentina e Frosinone
11 febbraio 2024 14:14
Martinez Quarta ammonito contro il Frosinone: era diffidato, salterà la sfida contro il Bologna
11 febbraio 2024 12:56
FORMAZIONE FIORENTINA: ARTHUR NON RECUPERA, BONAVENTURA DALLA PANCHINA, BELOTTI CON BELTRAN
11 febbraio 2024 11:21
Bocci: "La Fiorentina ha perso tantissimi punti, il rischio di non andare in Europa è alto"
10 febbraio 2024 19:52
Parisi non convocato per Fiorentina-Frosinone, il terzino rimane a casa per colpa della tonsillite
10 febbraio 2024 16:12
Sono 972 i tifosi del Frosinone che hanno comprato il biglietto per la partita contro la Fiorentina
10 febbraio 2024 13:59
Dodò a sorpresa tra i convocati contro il Frosinone? Il brasiliano ha massimo 15-20 minuti di partita
10 febbraio 2024 09:53
Fiorentina-Frosinone: tra incroci ed acquisti mancati. La vittoria della viola non arriva dal 2015
10 febbraio 2024 01:18
Fiorentina-Frosinone: non è il momento del canto del Gallo, gioca Beltrán con Nico dall'inizio
09 febbraio 2024 21:49
Nico Gonzalez contro Soulé: due stelle argentine a confronto
09 febbraio 2024 21:30
Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, Nico Gonzalez sta meglio dell'andata"
09 febbraio 2024 16:03
Italiano ha deciso, Belotti sarà titolare contro il Frosinone. La Fiorentina vuole mettere la cresta
09 febbraio 2024 08:36
Radio Bruno: dal Viola Park filtrano buone notizie, Arthur si allena in gruppo
08 febbraio 2024 15:00
Belotti domenica sarà titolare contro il Frosinone, la Fiorentina alza la cresta. Italiano ha deciso
08 febbraio 2024 08:44
Quante assenze per il Frosinone di Di Francesco: in 6 a rischio per la partita contro la Fiorentina
07 febbraio 2024 17:14
Fiorentina-Frosinone, al via la vendita libera dei biglietti: la curva Ferrovia sarà aperta
31 gennaio 2024 12:29
Baez illude, Vlahovic entra dalla panchina e salva Allegri: la Juve vince 2-1 a Frosinone
23 dicembre 2023 14:35
Boloca racconta: "Italiano in 2 mesi mi ha trasmesso cose clamorose, mi ha aperto la mente"
14 novembre 2023 16:26
Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che mi ha impressionato di più, nessuno ci ha messo cosi in difficoltà"
12 ottobre 2023 14:27
Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”
03 ottobre 2023 13:19
Mourinho attacca la giornalista in diretta: "Ti sembra la domanda da fare prima di una partita?"
01 ottobre 2023 22:32
Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
Gazzetta: “Fiorentina non pronta per i quartieri alti: Nzola è un problema, resta ancora a secco”
29 settembre 2023 10:00
Fiorentina scoppiata, si butta via nella ripresa: il terzo posto resta un sogno. Occasione ghiotta non sfruttata
29 settembre 2023 09:40
Italiano: "Sono dispiaciuto, meritavamo di vincere. Se Nzola avesse avuto la concretezza di Nico..."
28 settembre 2023 21:28
Di Francesco sorride: "La Fiorentina è forte, avevamo bisogno di finire il primo tempo e riprenderci"
28 settembre 2023 21:04
A Nico risponde Soulé, Frosinone-Fiorentina finisce 1-1. Tante occasioni sprecate dai viola nel 1° tempo
28 settembre 2023 20:26
PAGELLE FIORENTINA: MALE NZOLA, MALISSIMO SOTTIL. KAYODE SBAGLIA. BENE NICO E MILENKOVIC
28 settembre 2023 20:23
FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TERZINO DESTRO, NICO GONZALEZ TORNA TITOLARE, NZOLA DAVANTI
28 settembre 2023 17:27
Probabile formazione: Parisi e Duncan dal 1’, Nico in panca, c’è Sottil. Nzola centravanti
28 settembre 2023 09:19
Di Francesco: "Sono sicuro che Italiano cambierà 5 titolari. Strano vedere la Fiorentina col 3-5-2"
28 settembre 2023 09:07
Di Francesco avverte: "Studiamo la Fiorentina guardando le partite. Italiano cambierà rispetto ad Udine"
25 settembre 2023 19:26
Il Frosinone di Cerofolini fa piangere Gasperini, è 2-1 al Benito Stirpe. Il racconto della partita
26 agosto 2023 20:36
Cerofolini si presenta a Frosinone: "Alla Fiorentina ho trovato spazio, voglio continuare a crescere"
22 agosto 2023 18:12
TMW, Cerofolini dice addio alla Fiorentina, lascia Firenze a titolo definitivo. Sarà il portiere del Frosinone
11 agosto 2023 12:37
TMW, Sottil nel mirino di Frosinone e Monza: i due club lo prenderebbero anche in prestito
10 agosto 2023 17:02
Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"
04 agosto 2023 19:32
Di Marzio: "Frosinone porta avanti i contatti per chiudere Cerofolini della Fiorentina"
04 agosto 2023 18:26
Kokorin riparte dal Frosinone? Il direttore Angelozzi spegne subito le voci mercato: "No grazie, non ne abbiamo bisogno"
20 luglio 2023 16:50
Calciomercato.com, Tante richieste per Munteanu: Empoli, Cagliari e Frosinone sul classe 2002 della Fiorentina
26 giugno 2023 18:13
Il racconto di Caso, oggi stella del Frosinone: "Dieci anni alla Fiorentina, poi chiuso da Chiesa e Sottil"
22 febbraio 2023 16:44
TMW, interesse della Fiorentina per Barisic. Il Frosinone può riscattare il difensore entro il 15 luglio
23 giugno 2022 19:01
La Juventus lo ha rifatto, rubato Federico Gatti al Torino quando era praticamente fatta
30 gennaio 2022 22:12
Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola
21 gennaio 2022 23:33
Marsella, ex all.Giordani: "Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini"
03 febbraio 2021 13:32
Primavera, ufficiale l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Giordani: sostituirà Dalle Mura
01 febbraio 2021 18:21
Zurkowski sigla il primo gol stagionale in Serie B e l'Empoli completa la rimonta sul Frosinone
30 gennaio 2021 22:08
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via
09 ottobre 2019 09:24
Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..
06 settembre 2019 20:20
Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente
08 aprile 2019 13:36
NOTA ACF, LA FIORENTINA COMUNICA, ENTRO 48H VERRÀ DECISO IL FUTURO VIOLA
07 aprile 2019 19:20
Trotta: "Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Ci hanno consigliato..."
07 aprile 2019 16:53
"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola"
07 aprile 2019 16:05
Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio
07 aprile 2019 15:52
Chiesa a fine partita sotto la Fiesole per chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta
07 aprile 2019 15:43
Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"
07 aprile 2019 15:23
Daniele Ciofani: "Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e tanta voglia di rimanere in Serie A…"
07 aprile 2019 15:04
Fiorentina-Frosinone 0-1, segna Daniele Ciofani e porta in vantaggio i ciociari...
07 aprile 2019 14:21
La Nazione, ecco quanti spettatori saranno presenti allo stadio Artemio Franchi
07 aprile 2019 09:35
Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone…
06 aprile 2019 21:19
Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…
06 aprile 2019 13:01
Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...
01 aprile 2019 10:36
"Il Frosinone dovrebbe essere multato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro"
22 gennaio 2019 11:35
Il Milan non vince nemmeno contro il Frosinone, adesso la Fiorentina può superarla
26 dicembre 2018 14:16
Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."
07 dicembre 2018 15:52
Bertoni: "È una Fiorentina in crisi. Dal mercato prenderei un uomo assist. Vorrei creare un comitato degli ex.."
03 dicembre 2018 19:01
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