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Notizie Frosinone Fiorentina

Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout

29 maggio 2025 19:52

Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone

09 ottobre 2024 23:45

Cerofolini si ferma: trauma distorsivo al menisco per l'ex Viola

07 settembre 2024 19:12

Pedullà: "Dopo Distefano, anche Sene andrà al Frosinone. Intesa per il prestito con la Fiorentina"

30 luglio 2024 11:15

Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"

24 luglio 2024 10:08

TMW svela: "L'Atalanta ha incontrato il Frosinone per Brescianini, ma occhio anche al Napoli"

16 luglio 2024 12:45

Gazzetta: “Quanti club su Brescianini! Oltre alla Fiorentina, Lazio, Atalanta e ora anche Villarreal”

11 luglio 2024 08:58

Repubblica: "Fiorentina su Brescianini ma c'è anche l'Atalanta. Entro martedì deciderà. Concorrenza Lazio"

07 luglio 2024 07:26

TMW, non solo Fiorentina e Atalanta su Brescianini, c'è anche la Lazio. Il Frosinone chiede 12 milioni

05 luglio 2024 23:31

Corriere dello Sport: "Fiorentina ed Atalanta si sfidano per Brescianini, il Frosinone chiede 12 milioni"

05 luglio 2024 08:27

TMW, Brescianini accende nuovo duello tra Atalanta e Fiorentina. Il Frosinone chiede 12 milioni

04 luglio 2024 18:41

Di Marzio: "Attenta Fiorentina, su Brescianini grande concorrenza dell'Atalanta"

13 giugno 2024 23:59

Gazzetta: “Brescianini-Fiorentina? Ballano 7 milioni tra domanda ed offerta. Il Frosinone chiede 15 milioni”

10 giugno 2024 08:57

Brescianini piace alla Fiorentina ma c'è distanza sul prezzo. Il Frosinone chiede 12 milioni.

09 giugno 2024 13:24

La Fiorentina vuole Brescianini? In caso di acquisto il 50% dell'importo va dato al Milan

06 giugno 2024 13:31

Sky Sport, trattativa tra Fiorentina e Frosinone per Brescianini, operazione da 10 milioni

05 giugno 2024 23:38

Gazzetta: "Fiorentina su Brescianini, servono almeno 15 milioni. Su di lui anche Napoli e Bologna"

28 maggio 2024 10:38

De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"

26 maggio 2024 23:49

Tutto secondo copione, la Roma regala la vittoria all'Empoli che si salva. Baldanzi non schierato

26 maggio 2024 22:47

Schira svela: “Tutti pazzi per Brescianini del Frosinone, c’è la Fiorentina. Il Milan ha il 50% sulla futura rivendita”

20 maggio 2024 08:26

Corriere dello Sport, Fiorentina su Brescianini ma quanta concorrenza! Il Frosinone chiede 10 milioni 

08 maggio 2024 08:17

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

26 aprile 2024 23:10

Rugani fa esultare la Juve al 94' contro il Frosinone (3-2). Vlahovic mattatore con una doppietta e un assist

25 febbraio 2024 14:35

La Roma schianta il Frosinone e allunga in classifica. Per la Fiorentina l'Europa League dista già 3 punti

18 febbraio 2024 23:30

La Fiorentina ha vinto divertendosi. Belotti centravanti vero, Nico è tornato ed Ikonè si è risvegliato 

12 febbraio 2024 09:03

Retroscena Italiano, venerdì non ha fatto allenare la squadra, giorno libero per allentare la tensione

11 febbraio 2024 18:50

Italiano conosce una sola filosofia, cambiare sempre..per non cambiare mai

11 febbraio 2024 17:38

Italiano: "Vittoria dedicata al presidente e alla curva. C’è stato un confronto ieri con la Fiesole"

11 febbraio 2024 15:30

Italiano: "Brividi per il coro della Fiesole. Dopo Lecce ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio"

11 febbraio 2024 15:28

Di Francesco: "Quarta poteva essere da espulsione. Potevamo segnare gli stessi gol della Fiorentina"

11 febbraio 2024 15:10

Belotti: "La Fiorentina è la scelta migliore per il mio futuro, posso migliorare ancora molto"

11 febbraio 2024 15:09

Si riparte! La Fiorentina è tornata, Frosinone demolito, al Franchi finisce 5-1. Prima gioia per Belotti

11 febbraio 2024 14:26

PAGELLE FIORENTINA: BELOTTI CENTRAVANTI, IKONÈ DEVASTANTE, TERRACCIANO FONDAMENTALE

11 febbraio 2024 14:26

Sono 25.397 i tifosi presenti allo stadio "Artemio Franchi" per la partita tra Fiorentina e Frosinone

11 febbraio 2024 14:14

Martinez Quarta ammonito contro il Frosinone: era diffidato, salterà la sfida contro il Bologna

11 febbraio 2024 12:56

FORMAZIONE FIORENTINA: ARTHUR NON RECUPERA, BONAVENTURA DALLA PANCHINA, BELOTTI CON BELTRAN

11 febbraio 2024 11:21

Bocci: "La Fiorentina ha perso tantissimi punti, il rischio di non andare in Europa è alto"

10 febbraio 2024 19:52

Parisi non convocato per Fiorentina-Frosinone, il terzino rimane a casa per colpa della tonsillite

10 febbraio 2024 16:12

Sono 972 i tifosi del Frosinone che hanno comprato il biglietto per la partita contro la Fiorentina

10 febbraio 2024 13:59

Dodò a sorpresa tra i convocati contro il Frosinone? Il brasiliano ha massimo 15-20 minuti di partita

10 febbraio 2024 09:53

Fiorentina-Frosinone: tra incroci ed acquisti mancati. La vittoria della viola non arriva dal 2015

10 febbraio 2024 01:18

Fiorentina-Frosinone: non è il momento del canto del Gallo, gioca Beltrán con Nico dall'inizio

09 febbraio 2024 21:49

Nico Gonzalez contro Soulé: due stelle argentine a confronto

09 febbraio 2024 21:30

Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, Nico Gonzalez sta meglio dell'andata"

09 febbraio 2024 16:03

Italiano ha deciso, Belotti sarà titolare contro il Frosinone. La Fiorentina vuole mettere la cresta 

09 febbraio 2024 08:36

Radio Bruno: dal Viola Park filtrano buone notizie, Arthur si allena in gruppo

08 febbraio 2024 15:00

Belotti domenica sarà titolare contro il Frosinone, la Fiorentina alza la cresta. Italiano ha deciso

08 febbraio 2024 08:44

Quante assenze per il Frosinone di Di Francesco: in 6 a rischio per la partita contro la Fiorentina

07 febbraio 2024 17:14

Fiorentina-Frosinone, al via la vendita libera dei biglietti: la curva Ferrovia sarà aperta

31 gennaio 2024 12:29

Baez illude, Vlahovic entra dalla panchina e salva Allegri: la Juve vince 2-1 a Frosinone

23 dicembre 2023 14:35

Boloca racconta: "Italiano in 2 mesi mi ha trasmesso cose clamorose, mi ha aperto la mente"

14 novembre 2023 16:26

Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che mi ha impressionato di più, nessuno ci ha messo cosi in difficoltà"

12 ottobre 2023 14:27

Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”

03 ottobre 2023 13:19

Mourinho attacca la giornalista in diretta: "Ti sembra la domanda da fare prima di una partita?"

01 ottobre 2023 22:32

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”

29 settembre 2023 13:46

Gazzetta: “Fiorentina non pronta per i quartieri alti: Nzola è un problema, resta ancora a secco”

29 settembre 2023 10:00

Fiorentina scoppiata, si butta via nella ripresa: il terzo posto resta un sogno. Occasione ghiotta non sfruttata 

29 settembre 2023 09:40

Italiano: "Sono dispiaciuto, meritavamo di vincere. Se Nzola avesse avuto la concretezza di Nico..."

28 settembre 2023 21:28

Di Francesco sorride: "La Fiorentina è forte, avevamo bisogno di finire il primo tempo e riprenderci"

28 settembre 2023 21:04

A Nico risponde Soulé, Frosinone-Fiorentina finisce 1-1. Tante occasioni sprecate dai viola nel 1° tempo

28 settembre 2023 20:26

PAGELLE FIORENTINA: MALE NZOLA, MALISSIMO SOTTIL. KAYODE SBAGLIA. BENE NICO E MILENKOVIC

28 settembre 2023 20:23

FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TERZINO DESTRO, NICO GONZALEZ TORNA TITOLARE, NZOLA DAVANTI

28 settembre 2023 17:27

Probabile formazione: Parisi e Duncan dal 1’, Nico in panca, c’è Sottil. Nzola centravanti 

28 settembre 2023 09:19

Di Francesco: "Sono sicuro che Italiano cambierà 5 titolari. Strano vedere la Fiorentina col 3-5-2"

28 settembre 2023 09:07

Di Francesco avverte: "Studiamo la Fiorentina guardando le partite. Italiano cambierà rispetto ad Udine"

25 settembre 2023 19:26

Il Frosinone di Cerofolini fa piangere Gasperini, è 2-1 al Benito Stirpe. Il racconto della partita

26 agosto 2023 20:36

Cerofolini si presenta a Frosinone: "Alla Fiorentina ho trovato spazio, voglio continuare a crescere"

22 agosto 2023 18:12

TMW, Cerofolini dice addio alla Fiorentina, lascia Firenze a titolo definitivo. Sarà il portiere del Frosinone

11 agosto 2023 12:37

TMW, Sottil nel mirino di Frosinone e Monza: i due club lo prenderebbero anche in prestito

10 agosto 2023 17:02

Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"

04 agosto 2023 19:32

Di Marzio: "Frosinone porta avanti i contatti per chiudere Cerofolini della Fiorentina"

04 agosto 2023 18:26

Kokorin riparte dal Frosinone? Il direttore Angelozzi spegne subito le voci mercato: "No grazie, non ne abbiamo bisogno"

20 luglio 2023 16:50

Calciomercato.com, Tante richieste per Munteanu: Empoli, Cagliari e Frosinone sul classe 2002 della Fiorentina

26 giugno 2023 18:13

Il racconto di Caso, oggi stella del Frosinone: "Dieci anni alla Fiorentina, poi chiuso da Chiesa e Sottil"

22 febbraio 2023 16:44

TMW, interesse della Fiorentina per Barisic. Il Frosinone può riscattare il difensore entro il 15 luglio

23 giugno 2022 19:01

La Juventus lo ha rifatto, rubato Federico Gatti al Torino quando era praticamente fatta

30 gennaio 2022 22:12

Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola

21 gennaio 2022 23:33

Marsella, ex all.Giordani: "Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini"

03 febbraio 2021 13:32

Primavera, ufficiale l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Giordani: sostituirà Dalle Mura

01 febbraio 2021 18:21

Zurkowski sigla il primo gol stagionale in Serie B e l'Empoli completa la rimonta sul Frosinone

30 gennaio 2021 22:08

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

09 ottobre 2019 09:24

Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..

06 settembre 2019 20:20

Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente

08 aprile 2019 13:36

NOTA ACF, LA FIORENTINA COMUNICA, ENTRO 48H VERRÀ DECISO IL FUTURO VIOLA

07 aprile 2019 19:20

Trotta: "Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Ci hanno consigliato..."

07 aprile 2019 16:53

"Non l'avevo prevista. Abbiamo giocato bene. Difficile pensare a reazione diversa dei tifosi viola"

07 aprile 2019 16:05

Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio

07 aprile 2019 15:52

Chiesa a fine partita sotto la Fiesole per chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta

07 aprile 2019 15:43

Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"

07 aprile 2019 15:23

Daniele Ciofani: "Siamo ripartiti a testa bassa, con umiltà e tanta voglia di rimanere in Serie A…"

07 aprile 2019 15:04

Fiorentina-Frosinone 0-1, segna Daniele Ciofani e porta in vantaggio i ciociari...

07 aprile 2019 14:21

La Nazione, ecco quanti spettatori saranno presenti allo stadio Artemio Franchi

07 aprile 2019 09:35

Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone…

06 aprile 2019 21:19

Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…

06 aprile 2019 13:01

Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...

01 aprile 2019 10:36

"Il Frosinone dovrebbe essere multato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro"

22 gennaio 2019 11:35

Il Milan non vince nemmeno contro il Frosinone, adesso la Fiorentina può superarla

26 dicembre 2018 14:16

Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."

07 dicembre 2018 15:52

Bertoni: "È una Fiorentina in crisi. Dal mercato prenderei un uomo assist. Vorrei creare un comitato degli ex.."

03 dicembre 2018 19:01

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