TeleRadioStereo scrive: "La Fiorentina ha chiesto Ghedjemis al Frosinone, ora è al Mondiale con l'Algeria"

Il giocatore del Frosinone è nel mirino della Fiorentina per dare a Grosso un esterno

La Fiorentina è ufficialmente entrata nella fase calda del calciomercato, con l'obiettivo prioritario di rivoluzionare le corsie laterali offensive. Il direttore sportivo Fabio Paratici è infatti al lavoro per consegnare al nuovo tecnico Fabio Grosso gli elementi ideali per il 4-3-3 su cui poggerà il nuovo progetto tattico della squadra viola. Tra i profili più caldi e seguiti con attenzione dagli scout gigliati c'è Farès Ghedjemis, esterno destro d'attacco classe 2002 di proprietà del Frosinone. L'algerino si è messo in luce nell'ultimo campionato grazie alla sua rapidità e alla capacità di convergere sul sinistro, caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il tridente di Grosso.

Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, la Fiorentina non è però l'unica società sulle tracce del talento ciociaro: in Italia si registra anche il forte interesse del Bologna, mentre all'estero il giocatore vanta ammiratori sia in Francia che in mercati economicamente molto competitivi come la Premier League inglese e la MLS americana.

Dal canto suo, il Frosinone non ha fretta di cedere e attende un'offerta davvero allettante prima di privarsi del proprio gioiello. La valutazione di partenza fissata dalla società laziale per l'algerino è di 15 milioni di euro. Tuttavia, l'operazione presenta un'incognita non di poco conto legata alle tempistiche: Ghedjemis è infatti attualmente impegnato con la propria Nazionale nella Coppa del Mondo in Nord America. Una vetrina internazionale così prestigiosa rischia di amplificare i riflettori su di lui e, di conseguenza, un buon rendimento durante il Mondiale potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino, scatenando una vera e propria asta internazionale.