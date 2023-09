Di Francesco sorride: “La Fiorentina è forte, avevamo bisogno di finire il primo tempo e riprenderci”

Eusebio Di Francesco ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Ci sono partite nelle partite, la squadra nel primo tempo è mancato negli ultimi metri, abbiamo perso duelli davanti, eravamo in affanno, poi ci siamo riordinati. Abbiamo cambiato tatticamente, abbiamo concesso poco nel secondo tempo, sottolineo il carattere della squadra, il pubblico magnifico. I giocatori che sono entrati lo hanno fatto benissimo, ho sfruttato al meglio chi era in panchina, Caso è molto bravo a determinare quando entra a partita in corso.

La Fiorentina è forte, ha identità, venivano da grandi risultati, siamo stati bravi a restare in partita, non abbiamo mollato. La Fiorentina ha fatto valere la grande qualità dei suoi giocatori offensivi. Ci mancavano giocatori importanti ma chi gioca si sta comportando bene, io ragiono sempre di squadra. Nel primo tempo mi sono agitato troppo, abbiamo avuto delle disattenzioni, poi abbiamo messo le cose a posto. Non guardo la classifica, penso alla Roma.

Mi aspettavo che la Fiorentina giocasse con due piedi sinistri, la squadra viola ha tanti giocatori forti, mi aspettavo che Italiano volesse liberare Nico Gonzalez per fargli fare l’uno contro uno contro Marchizza. Poi abbiamo preso delle contromisure”

