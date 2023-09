PAGELLE FIORENTINA: MALE NZOLA, MALISSIMO SOTTIL. KAYODE SBAGLIA. BENE NICO E MILENKOVIC

Terracciano 6 La prima vera parata la compie al minuto 22 per un tiro da fuori area, esce bene quando chiamato in causa. Sul gol lo avrebbe salvato solo un miracolo

Parisi 6,5 Nel primo tempo gioca terzino destro, una posizione per lui insolita ma è sempre attento sia in fase difensiva che in fase offensiva dove cerca di essere pericoloso appena ne ha la possibilità. Il secondo tempo compie alcuni importanti interventi difensivi, alternato da qualche imprecisione

Milenkovic 7 Interventi sempre decisi e precisi, non si fa mai superare sia in velocità che con palla alta. Riesce a mettere sempre una pezza dove gli altri non arrivano

Quarta 6,5 Anche lui è sempre molto attento e pronto a intervenire nel momento di difficoltà. Non commette errori

Biraghi 6 Gioca solo il primo tempo, esce per la botta presa alla fine dei primi 45 minuti. Una prestazione senza infamia e senza lode, fa il compito con attenzione. Lotta con alterne fortune

Arthur 6 Buona regia di gioco, prezioso nel suo posizionamento a ricercare sempre la migliore posizione possibile per prendere la palla, dirige bene la squadra

Duncan 7 Serve il meraviglioso assist per Nico Gonzalez, nel primo tempo è uno spettacolo per palloni giocati, verticalità, precisione e recupero palloni. Nel secondo tempo cala ma ci sta

Bonaventura 5,5 Non brillante come al solito ma ci sta alla grande, altrimenti sarebbe da pallone d’oro

Sottil 5 Nel primo tempo ha almeno due grandi occasioni per essere decisivo, doveva solo scegliere se calciare o servire il compagno ma come al solito non riesce a fare nè uno nè l’altro. Inconcludente, si butta sempre via nel finale

Nico Gonzalez 7 Grazie a lui arriva il vantaggio viola, il terzo gol in 5 partite giocate, ancora di testa. Il più decisivo e incisivo del reparto avanzato

Nzola 5 Sulla sua prestazione pesano i gol che si mangia nel primo tempo. Prezioso per la squadra soprattutto nel primo tempo dove si fa sempre trovare pronto e offre alla squadra soluzioni in più come il lancio lungo che sfrutta bene ma anche li si perde nella finalizzazione. Sfianca i difensori avversarie, bravo nelle sponde e nel farsi trovare, male per le conclusioni

Kayode 5 Sbaglia in occasione dell’1-1 del Frosinone, in sofferenza costante quando viene attaccato. Il ragazzo è giovane e ci stanno anche degli errori, vanno messi in conto

Ikonè 5,5 Compitino che non basta, non salta mai l’uomo, non crea occasioni nè mette mai in difficoltà l’avversario

Barak 6 Ci prova di testa, corre ed è vivace. In ripresa

Mandragora 6 Prezioso quando al minuto 45 con un fallo blocca il contropiede del Frosinone, cerca di trovare soluzioni in un momento difficile della partita

Beltran 6 Voto di incoraggiamento per il suo percorso di inserimento. Si vede poco ma si impegna nel pressare il diretto avversario con la speranza di recuperare qualche pallone e ci riesce

