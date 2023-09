Bucchioni prima del fischio d’inizio: “Kayode out? Lo avrei messo titolare ma Italiano non è un bischero”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per dire la sua prima di Frosinone-Fiorentina e la scelta di schierare Parisi e Biraghi dal primo minuto. Ecco le sue parole:

“Perchè non gioca Kayode? Capisco il non essere d’accordo ma bisogna capire perchè l’allenatore ha scelto così. Italiano non è un bischero e lo vede tutti i giorni in allenamento, probabilmente ha anche paura di bruciarlo.”

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA A FROSINONE