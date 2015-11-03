Labaro Viola

Notizie Enzo Bucchioni Fiorentina

Bucchioni: "De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. Non è un leader"

15 dicembre 2025 18:14

Bucchioni: "Kessié-Fagioli sarebbe coppia straordinaria. Vuole l'Italia, ma è complicato per la Fiorentina"

25 luglio 2025 18:31

Bucchioni: "La Fiorentina da passiva diventerà protagonista. Pioli sa gestire i giocatori, Palladino no"

16 luglio 2025 18:28

Bucchioni: "Kean aspetta offerte sennò valuterebbe già il rinnovo. La Fiorentina prenderà un altro difensore"

10 luglio 2025 18:37

Bucchioni: "Palladino deve migliorare ma non gli si chieda il gioco di Italiano. Devono crescere i meccanismi"

17 ottobre 2024 18:47

Bucchioni: "Una Fiorentina normale se lo sarebbe mangiato l'Olympiacos. C'è stato un blocco psicologico"

30 maggio 2024 18:50

Bucchioni: "L'idea della Fiorentina è cercare un allenatore simile ad Italiano. Non prenderà un Allegri"

28 marzo 2024 18:51

Bucchioni rivela: "Parlai con Barone della possibilità di vendere la Fiorentina. 'Mai' fu la risposta"

22 marzo 2024 18:31

Bucchioni conferma: "Italiano ha comunicato che il suo ciclo è finito. Commisso voleva offrire rinnovo"

16 marzo 2024 18:57

Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"

24 febbraio 2024 15:18

Bucchioni controcorrente: "Fiorentina più forte con Faraoni e Belotti. Chi ha fatto di più sul mercato?"

01 febbraio 2024 19:18

Bucchioni: "Sembra ci sia stato irrigidimento di Gilardino per Gudmundsson alla Fiorentina"

01 febbraio 2024 18:59

Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"

04 gennaio 2024 19:41

Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"

07 dicembre 2023 19:01

Bucchioni attacca Mourinho: "Roma ha strategia per condizionare arbitri. Panchinari a turno fanno casino"

05 dicembre 2023 18:45

Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"

28 novembre 2023 18:28

Bucchioni: "Italiano bravissimo alla faccia dei soliti. Ha cambiato la partita. Svolta positiva"

12 novembre 2023 19:08

Bucchioni: "Scommesse? Nel calcio cultura e valori in secondo piano rispetto ai soldi. I procuratori..."

14 ottobre 2023 18:20

Bucchioni duro: "Sentite bestialità su Nzola, lo definiscono bidone. Questa gente fa dei danni alla Fiorentina"

03 ottobre 2023 19:20

Bucchioni prima del fischio d'inizio: "Kayode out? Lo avrei messo titolare ma Italiano non è un bischero"

28 settembre 2023 17:43

Bucchioni rivela: "Ho saputo che dall'arrivo di Nzola e Beltran lavorano per farli giocare insieme"

25 settembre 2023 18:47

Bucchioni: "Biraghi e Parisi possono giocare insieme sulla sinistra. Parisi ad inizio carriera era trequartista"

11 settembre 2023 18:24

Bucchioni: "L'ottimo mercato va completato. Quarta non adatto al gioco della Fiorentina: serve titolare"

28 agosto 2023 18:40

Bucchioni su Parisi: "Non è priorità ma è un'opportunità per la Fiorentina. Non c'è di meglio nel suo ruolo"

08 luglio 2023 18:29

Bucchioni: "Barone sincero, faranno squadra più forte. Mi aspetto un paio di giocatori per il ritiro"

29 giugno 2023 19:10

Bucchioni sul restyling del Franchi: "Lo stadio è nostro non di Nardella, dovrebbe dimettersi"

29 giugno 2023 18:35

Bucchioni: "Ranieri fa sempre la cosa giusta. Cabral doveva giocare perchè fermo dalla Coppa Italia"

03 giugno 2023 19:00

Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"

01 giugno 2023 19:02

Bucchioni: "Jovic o Cabral? Anche uno sguardo può far decidere Italiano. Nessuno ha giocato 60 partite"

29 maggio 2023 19:44

Jovic ancora fuori e Bucchioni commenta: "Sembra fuori dal progetto. Tutti hanno lottato, lui no"

21 maggio 2023 14:16

Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."

17 giugno 2019 22:26

Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle

18 maggio 2019 17:18

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

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