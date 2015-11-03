Notizie Enzo Bucchioni Fiorentina

Bucchioni: "De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. Non è un leader"
15 dicembre 2025 18:14
Bucchioni: "Kessié-Fagioli sarebbe coppia straordinaria. Vuole l'Italia, ma è complicato per la Fiorentina"
25 luglio 2025 18:31
Bucchioni: "La Fiorentina da passiva diventerà protagonista. Pioli sa gestire i giocatori, Palladino no"
16 luglio 2025 18:28
Bucchioni: "Kean aspetta offerte sennò valuterebbe già il rinnovo. La Fiorentina prenderà un altro difensore"
10 luglio 2025 18:37
Bucchioni: "Palladino deve migliorare ma non gli si chieda il gioco di Italiano. Devono crescere i meccanismi"
17 ottobre 2024 18:47
Bucchioni: "Una Fiorentina normale se lo sarebbe mangiato l'Olympiacos. C'è stato un blocco psicologico"
30 maggio 2024 18:50
Bucchioni: "L'idea della Fiorentina è cercare un allenatore simile ad Italiano. Non prenderà un Allegri"
28 marzo 2024 18:51
Bucchioni rivela: "Parlai con Barone della possibilità di vendere la Fiorentina. 'Mai' fu la risposta"
22 marzo 2024 18:31
Bucchioni conferma: "Italiano ha comunicato che il suo ciclo è finito. Commisso voleva offrire rinnovo"
16 marzo 2024 18:57
Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"
24 febbraio 2024 15:18
Bucchioni controcorrente: "Fiorentina più forte con Faraoni e Belotti. Chi ha fatto di più sul mercato?"
01 febbraio 2024 19:18
Bucchioni: "Sembra ci sia stato irrigidimento di Gilardino per Gudmundsson alla Fiorentina"
01 febbraio 2024 18:59
Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"
04 gennaio 2024 19:41
Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"
07 dicembre 2023 19:01
Bucchioni attacca Mourinho: "Roma ha strategia per condizionare arbitri. Panchinari a turno fanno casino"
05 dicembre 2023 18:45
Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"
28 novembre 2023 18:28
Bucchioni: "Italiano bravissimo alla faccia dei soliti. Ha cambiato la partita. Svolta positiva"
12 novembre 2023 19:08
Bucchioni: "Scommesse? Nel calcio cultura e valori in secondo piano rispetto ai soldi. I procuratori..."
14 ottobre 2023 18:20
Bucchioni duro: "Sentite bestialità su Nzola, lo definiscono bidone. Questa gente fa dei danni alla Fiorentina"
03 ottobre 2023 19:20
Bucchioni prima del fischio d'inizio: "Kayode out? Lo avrei messo titolare ma Italiano non è un bischero"
28 settembre 2023 17:43
Bucchioni rivela: "Ho saputo che dall'arrivo di Nzola e Beltran lavorano per farli giocare insieme"
25 settembre 2023 18:47
Bucchioni: "Biraghi e Parisi possono giocare insieme sulla sinistra. Parisi ad inizio carriera era trequartista"
11 settembre 2023 18:24
Bucchioni: "L'ottimo mercato va completato. Quarta non adatto al gioco della Fiorentina: serve titolare"
28 agosto 2023 18:40
Bucchioni su Parisi: "Non è priorità ma è un'opportunità per la Fiorentina. Non c'è di meglio nel suo ruolo"
08 luglio 2023 18:29
Bucchioni: "Barone sincero, faranno squadra più forte. Mi aspetto un paio di giocatori per il ritiro"
29 giugno 2023 19:10
Bucchioni sul restyling del Franchi: "Lo stadio è nostro non di Nardella, dovrebbe dimettersi"
29 giugno 2023 18:35
Bucchioni: "Ranieri fa sempre la cosa giusta. Cabral doveva giocare perchè fermo dalla Coppa Italia"
03 giugno 2023 19:00
Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"
01 giugno 2023 19:02
Bucchioni: "Jovic o Cabral? Anche uno sguardo può far decidere Italiano. Nessuno ha giocato 60 partite"
29 maggio 2023 19:44
Jovic ancora fuori e Bucchioni commenta: "Sembra fuori dal progetto. Tutti hanno lottato, lui no"
21 maggio 2023 14:16
Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."
17 giugno 2019 22:26
Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle
18 maggio 2019 17:18
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