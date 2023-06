Bucchioni: “Barone sincero, faranno squadra più forte. Mi aspetto un paio di giocatori per il ritiro”

Enzo Bucchioni a Radio Bruno si è soffermato anche sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Castrovilli? Situazione complicata ma era immaginabile perchè i giocatori son questi e qui gli agenti sono pronti per monetizzare. Castrovilli è giocatore importante, un top per la Fiorentina: normale che i soldi che percepiva tre anni fa non gli vadano bene. Spero si trovi una soluzione. Senza assolvere e crocifiggere nessuno ma quando Castrovilli si è infortunato, cosa dicevano i più? Che nel futuro c’erano delle nuvole per colpa di un infortunio gravissimo, quindi con i soldi degli altri siamo tutti bravi ma se non fosse tornato quel Castrovilli di prima? Io sinceramente ci avrei pensato mille volte, poteva essere al massimo un gesto di affetto il rinnovo in quel momento ma sono tanti soldi.

Decisione Uefa sulla Conference e tempistiche del mercato? Ieri sera c’ero al trofeo Maestrelli ed ho visto un Barone sincero con le sue parole. Sono convinto che fanno una squadra più forte anche a prescindere dalle coppe, comunque la squadra forte la devi fare e l’avevano già deciso con quella riunione del 10 giugno insieme ad Italiano. Mi aspetto qualcosa arrivi prima del ritiro, un paio di giocatori e c’è da risolvere anche la questione Amrabat. Il portiere è vero che hai Terracciano ma anche quel ruolo andrebbe coperto: mi aspetto qualcosa prima del 12 luglio.

Asse con il Bologna? Ci sono tanti giocatori del Bologna che non ti possono non piacere. Credo ci siano delle situazioni non conosciute. Il mercato chiude il 31 di agosto ed il campionato inizia il 20 quindi aspettiamo con tranquillità.”

