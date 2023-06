Casini: “Viola Park pronto per il ritiro, per inaugurazione decide la Fiorentina. Ci sarà parcheggio”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato a Radio Bruno per le ultime sul ritiro della Fiorentina che si svolgerà al Viola Park dal 12 luglio. Queste le sue dichiarazioni:

“Ritiro? Sono emozionato a dir poco ed è un bellissimo orgoglio. Contribuire alla realizzazione di una pagina della storia della Fiorentina per Bagno a Ripoli è motivo d’orgoglio. Ci siamo, il Presidente ha grandissime ambizioni di far crescere il club e come sappiamo c’è anche il lato infrastrutture che per la Fiorentina era a livello zero. Aver fatto tutto in 3 anni e mezzo, con il Covid di mezzo, nell’ottobre 2023 scatterebbero i 4 anni ma l’inaugurazione sarà prima. Per fare un ritiro quando ci sono impianti e strutture della palestra e piscine basta, quindi su quello grandi dubbi non ne ho. Poi sulle tempistiche dell’inaugurazione ufficiale decide la Fiorentina.

Supporto nel periodo del ritiro? Con i commercianti stiamo pensando di colorare Bagno a Ripoli di Viola come modo di accoglienza ed abbiamo messo a disposizione un’area per il parcheggio. Il doppio parcheggio non si è potuto fare per via della sovraintendenza perchè ci sarà il parcheggio della tramvia. Sarebbe stato importante essere più avanti con i lavori della tramvia.”

