Bucchioni sul restyling del Franchi: “Lo stadio è nostro non di Nardella, dovrebbe dimettersi”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sugli ultimi sviluppi che riguardano il restyling del Franchi. Queste le sue parole:

“Stadio? Bruttissima battuta d’arresto e la situazione sta diventando imbarazzante. Sarebbe quasi da chiedere le dimissioni del Sindaco. Fallimento per la seconda volta dopo aver sbandierato tutto quello che è stato sbandierato e mi ricordo il ‘festival’ fatto al Salone dei Cinquecento come se si dovesse tagliare il nastro dello stadio di lì al giorno dopo. Ma non si doveva avere già l’idea di dove mandare a far giocare la Fiorentina durante i lavori? Sarebbe ora di fermare questa macchina impazzita, ma su questa macchina ci siamo noi: sono soldi nostri, lo stadio è nostro e non di Nardella. Bisognerebbe dire di aver sbagliato con sincerità. Se questo impegno finanziario dovesse andare avanti fra 5 mesi il Sindaco non potrebbe più firmare, una gara d’appalto deserta.”

