Labaro Viola

Notizie Restyling Franchi Fiorentina

Da Palazzo Vecchio sul Franchi: “Domani la posa della maxi trave, siamo in linea con i tempi”

17 febbraio 2026 12:04

La Fiorentina di Pioli è come il suo stadio: un cantiere a cielo aperto un po’ indietro con i lavori

14 settembre 2025 13:40

L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"

24 luglio 2025 16:24

Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"

15 luglio 2025 17:27

L'annuncio del dg Ferrari: "La Fiorentina giocherà il preliminare di Conference League al Mapei Stadium"

15 luglio 2025 17:15

Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"

14 luglio 2025 19:11

Repubblica: "Franchi? La speranza è avere almeno 34mila posti nel 2026. Commisso disposto a partecipare"

21 marzo 2025 09:41

Nazione: “Restyling Franchi, il primo lotto a ottobre 2026, proroga di 198 giorni. Il calendario dei lavori”

02 gennaio 2025 10:12

Nazione: “Franchi, corridoi estivi per i lavori. Ma solamente 22 mila posti fino al 2026”

04 dicembre 2024 09:24

Repubblica: “Restyling Franchi, la Fiorentina potrebbe avvalersi del project financing o del canone”

05 ottobre 2024 09:48

Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"

23 settembre 2024 19:37

TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"

23 settembre 2024 19:05

Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"

19 settembre 2024 18:39

La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua

24 luglio 2024 18:08

Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"

23 luglio 2024 18:28

Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva

12 luglio 2024 16:33

Schmidt promette: "Faremo pace con la Fiorentina e Firenze avrà nuovo stadio. Ci sono aree per ospitarlo"

19 giugno 2024 18:06

La Fiorentina comunica i settori per abbonarsi. Solo metà Maratona, la Ferrovia sostituisce la Fiesole

13 giugno 2024 18:38

De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"

08 giugno 2024 16:49

Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"

06 maggio 2024 19:39

Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi

30 aprile 2024 17:09

Funaro sul Franchi: "La priorità è che la Fiorentina giochi a Firenze. Schmidt cambia idea velocemente"

20 aprile 2024 19:25

Nardella rassicura: "Il nuovo Franchi sarà coperto. Lo Stato restituisce i 55 milioni e arrivano risorse da privati"

04 aprile 2024 18:20

Nardella: "Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte"

25 marzo 2024 18:13

Antognoni e Batistuta ospiti a Palazzo Vecchio. Nardella: "Bello illustrare il progetto del nuovo stadio"

12 marzo 2024 19:26

Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"

10 marzo 2024 18:59

Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"

03 marzo 2024 18:54

Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"

10 gennaio 2024 18:22

Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio

12 dicembre 2023 19:38

Fiorentina al Castellani? TgR: "Domani probabile incontro tra Barone e sindaca di Empoli"

11 dicembre 2023 19:38

Il Tirreno: "Incontro Corsi-Commisso per trasloco al Castellani. Ok dell'Empoli, il Comune fa resistenza"

06 dicembre 2023 13:13

Giani: "Se Fiorentina mette soldi nel restyling parliamo di concessione. Giocare con i lavori sarebbe bello"

29 novembre 2023 19:30

Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"

27 novembre 2023 19:43

Renzi sul restyling del Franchi: "Follia spendere 150 milioni solo per una copertura"

13 novembre 2023 18:31

Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"

28 luglio 2023 17:59

Nardella sul tema Franchi: "Andiamo avanti con tenacia e pazienza. In Italia non è facile fare stadi"

13 luglio 2023 14:50

Nardella: "Studiamo lo stadio di Bilbao per il progetto del Franchi. Realizzato con soldi pubblici"

01 luglio 2023 19:03

Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"

30 giugno 2023 19:43

Bucchioni sul restyling del Franchi: "Lo stadio è nostro non di Nardella, dovrebbe dimettersi"

29 giugno 2023 18:35

Nazione, amara sorpresa per il Franchi ma Palazzo Vecchio non cede, ora chiede i danni

29 giugno 2023 08:26

Bucchioni avverte: "Futuro Fiorentina passa da futuro del Franchi: club senza stadio come tavolo senza gambe”

18 maggio 2023 19:09

Renzi sul Restyling del Franchi: "Ufficialmente definanziato, progetto non va avanti. Sarebbe una follia"

15 maggio 2023 18:18

Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa

10 maggio 2023 19:02

Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"

03 maggio 2023 14:10

Fitto: "Valutazione negativa dell'UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere"

26 aprile 2023 18:47

Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"

24 aprile 2023 19:44

Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"

22 aprile 2023 19:15

Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"

04 aprile 2023 19:49

Graziani sta con Commisso: "Voleva fare lo stadio ma l'hanno fatto diventare scemo con la burocrazia"

02 aprile 2023 19:05

Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"

01 aprile 2023 16:06

Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"

30 marzo 2023 19:48

Casamonti: "Nostro progetto permetteva di giocare al Franchi durante lavori come Dacia Arena di Udine"

29 marzo 2023 19:06

Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"

29 marzo 2023 18:35

Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"

28 marzo 2023 18:25

Restyling Franchi, mazzata dall’UE “Progetto inammissibile”. Ed ora ballano 71,5 milioni ma Comune fiducioso 

28 marzo 2023 10:05

Fiorentina rischia di perdere 30 milioni per il trasloco dal Franchi: ci saranno meno risorse per il mercato

27 marzo 2023 18:13

Bucciantini: "Troppi due anni lontani dal Franchi. Soluzione sarebbe stadio provvisorio da 20000 posti"

23 marzo 2023 19:53

Nuovo Franchi, Si cerca di bruciare le tappe per finire nel 2026: al via la gara ed entro marzo appalto

29 dicembre 2022 18:14

Corriere Fiorentino: restyling del Franchi, l’8 novembre assemblea pubblica a Campo di Marte

26 ottobre 2022 08:48

Nardella: "Restyling Franchi? Vogliamo affidare i lavori entro la seconda metà dell'anno prossimo"

27 giugno 2022 18:34

"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"

10 marzo 2022 17:48

Nardella: "Franchi esempio di architettura mondiale: imparagonabile ad altri stadi. Arrivate 70 proposte di restyling"

01 settembre 2021 13:53

Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"

07 giugno 2021 16:24

Calenda: "Restauro Franchi con fondi UE? Invertite priorità" Nardella risponde: "E' patrimonio culturale"

18 marzo 2021 14:01

Nazione, restyling Franchi, c'è già un progetto gratuito: campo rialzato, curve ravvicinate e copertura totale

21 gennaio 2021 11:06

Pessina, soprintendenza: "Cambiate progetto per il Franchi, non sarà possibile la demolizione dello stadio"

04 giugno 2020 12:20

Pierguidi: "Firenze ha bisogno di un nuovo Franchi, si può fare area commercio e parcheggi interrati"

01 giugno 2020 13:47

Archivio

Esplora l'archivio di Restyling Franchi

Sett. 8
Sett. 37 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 12 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12
Sett. 52 Sett. 43 Sett. 26 Sett. 10
Sett. 35 Sett. 23 Sett. 11 Sett. 3
Sett. 23