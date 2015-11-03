Notizie Restyling Franchi Fiorentina

Da Palazzo Vecchio sul Franchi: “Domani la posa della maxi trave, siamo in linea con i tempi”
17 febbraio 2026 12:04
La Fiorentina di Pioli è come il suo stadio: un cantiere a cielo aperto un po’ indietro con i lavori
14 settembre 2025 13:40
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"
15 luglio 2025 17:27
L'annuncio del dg Ferrari: "La Fiorentina giocherà il preliminare di Conference League al Mapei Stadium"
15 luglio 2025 17:15
Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"
14 luglio 2025 19:11
Repubblica: "Franchi? La speranza è avere almeno 34mila posti nel 2026. Commisso disposto a partecipare"
21 marzo 2025 09:41
Nazione: “Restyling Franchi, il primo lotto a ottobre 2026, proroga di 198 giorni. Il calendario dei lavori”
02 gennaio 2025 10:12
Nazione: “Franchi, corridoi estivi per i lavori. Ma solamente 22 mila posti fino al 2026”
04 dicembre 2024 09:24
Repubblica: “Restyling Franchi, la Fiorentina potrebbe avvalersi del project financing o del canone”
05 ottobre 2024 09:48
Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"
23 settembre 2024 19:37
TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"
23 settembre 2024 19:05
Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"
19 settembre 2024 18:39
La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua
24 luglio 2024 18:08
Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"
23 luglio 2024 18:28
Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva
12 luglio 2024 16:33
Schmidt promette: "Faremo pace con la Fiorentina e Firenze avrà nuovo stadio. Ci sono aree per ospitarlo"
19 giugno 2024 18:06
La Fiorentina comunica i settori per abbonarsi. Solo metà Maratona, la Ferrovia sostituisce la Fiesole
13 giugno 2024 18:38
De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"
08 giugno 2024 16:49
Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"
06 maggio 2024 19:39
Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi
30 aprile 2024 17:09
Funaro sul Franchi: "La priorità è che la Fiorentina giochi a Firenze. Schmidt cambia idea velocemente"
20 aprile 2024 19:25
Nardella rassicura: "Il nuovo Franchi sarà coperto. Lo Stato restituisce i 55 milioni e arrivano risorse da privati"
04 aprile 2024 18:20
Nardella: "Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte"
25 marzo 2024 18:13
Antognoni e Batistuta ospiti a Palazzo Vecchio. Nardella: "Bello illustrare il progetto del nuovo stadio"
12 marzo 2024 19:26
Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"
10 marzo 2024 18:59
Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"
03 marzo 2024 18:54
Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"
10 gennaio 2024 18:22
Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio
12 dicembre 2023 19:38
Fiorentina al Castellani? TgR: "Domani probabile incontro tra Barone e sindaca di Empoli"
11 dicembre 2023 19:38
Il Tirreno: "Incontro Corsi-Commisso per trasloco al Castellani. Ok dell'Empoli, il Comune fa resistenza"
06 dicembre 2023 13:13
Giani: "Se Fiorentina mette soldi nel restyling parliamo di concessione. Giocare con i lavori sarebbe bello"
29 novembre 2023 19:30
Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"
27 novembre 2023 19:43
Renzi sul restyling del Franchi: "Follia spendere 150 milioni solo per una copertura"
13 novembre 2023 18:31
Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"
28 luglio 2023 17:59
Nardella sul tema Franchi: "Andiamo avanti con tenacia e pazienza. In Italia non è facile fare stadi"
13 luglio 2023 14:50
Nardella: "Studiamo lo stadio di Bilbao per il progetto del Franchi. Realizzato con soldi pubblici"
01 luglio 2023 19:03
Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"
30 giugno 2023 19:43
Bucchioni sul restyling del Franchi: "Lo stadio è nostro non di Nardella, dovrebbe dimettersi"
29 giugno 2023 18:35
Nazione, amara sorpresa per il Franchi ma Palazzo Vecchio non cede, ora chiede i danni
29 giugno 2023 08:26
Bucchioni avverte: "Futuro Fiorentina passa da futuro del Franchi: club senza stadio come tavolo senza gambe”
18 maggio 2023 19:09
Renzi sul Restyling del Franchi: "Ufficialmente definanziato, progetto non va avanti. Sarebbe una follia"
15 maggio 2023 18:18
Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa
10 maggio 2023 19:02
Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"
03 maggio 2023 14:10
Fitto: "Valutazione negativa dell'UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere"
26 aprile 2023 18:47
Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"
24 aprile 2023 19:44
Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"
22 aprile 2023 19:15
Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"
04 aprile 2023 19:49
Graziani sta con Commisso: "Voleva fare lo stadio ma l'hanno fatto diventare scemo con la burocrazia"
02 aprile 2023 19:05
Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"
01 aprile 2023 16:06
Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"
30 marzo 2023 19:48
Casamonti: "Nostro progetto permetteva di giocare al Franchi durante lavori come Dacia Arena di Udine"
29 marzo 2023 19:06
Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"
29 marzo 2023 18:35
Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"
28 marzo 2023 18:25
Restyling Franchi, mazzata dall’UE “Progetto inammissibile”. Ed ora ballano 71,5 milioni ma Comune fiducioso
28 marzo 2023 10:05
Fiorentina rischia di perdere 30 milioni per il trasloco dal Franchi: ci saranno meno risorse per il mercato
27 marzo 2023 18:13
Bucciantini: "Troppi due anni lontani dal Franchi. Soluzione sarebbe stadio provvisorio da 20000 posti"
23 marzo 2023 19:53
Nuovo Franchi, Si cerca di bruciare le tappe per finire nel 2026: al via la gara ed entro marzo appalto
29 dicembre 2022 18:14
Corriere Fiorentino: restyling del Franchi, l’8 novembre assemblea pubblica a Campo di Marte
26 ottobre 2022 08:48
Nardella: "Restyling Franchi? Vogliamo affidare i lavori entro la seconda metà dell'anno prossimo"
27 giugno 2022 18:34
"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"
10 marzo 2022 17:48
Nardella: "Franchi esempio di architettura mondiale: imparagonabile ad altri stadi. Arrivate 70 proposte di restyling"
01 settembre 2021 13:53
Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"
07 giugno 2021 16:24
Calenda: "Restauro Franchi con fondi UE? Invertite priorità" Nardella risponde: "E' patrimonio culturale"
18 marzo 2021 14:01
Nazione, restyling Franchi, c'è già un progetto gratuito: campo rialzato, curve ravvicinate e copertura totale
21 gennaio 2021 11:06
Pessina, soprintendenza: "Cambiate progetto per il Franchi, non sarà possibile la demolizione dello stadio"
04 giugno 2020 12:20
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