Bucciantini: “Troppi due anni lontani dal Franchi. Soluzione sarebbe stadio provvisorio da 20000 posti”

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto e si è soffermato sulle decisioni in merito al nuovo Franchi che porterà la Fiorentina a trovare una nuova sistemazione in attesa della fine dei lavori. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questione stadio? Io farei uno stadio nuovo ma ora cosa si può fare. Dal punto di visto politico è un capolavoro. Soluzione giusta? La mia idea era quella di fare uno stadio di proprietà. Penso che sia un modo per essere arrivati in fondo alla vicenda. Soluzione migliore è fare uno stadio provvisorio in città e poi giocare le partite europee in un altro stadio. Se da oggi ci si mette in 6 mesi ce la fai: il Cagliari giocò tre o quattro partite in giro ma non 2 anni. Prima di chiudere il Franchi mi faccio dare la possibilità di fare uno stadio provvisorio da 20000 posti e poi trasloco.”

