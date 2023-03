Bocci: “Biraghi ha perso il posto nell’Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e Nazionale. Ecco le sue parole:

“Giocatori Fiorentina nella Nazionale italiana? Biraghi ha perso il posto perchè Dimarco ha fatto una grande stagione con l’Inter. Non pensavo che gli venisse preferito Emerson Palmieri quindi diventa in pratica la quarta scelta. Spero che Castrovilli possa tornare in gruppo e nella Nazionale, penso anche Mandragora abbia delle possibilità.”

DAZN CONTINUERA’ ANCORA INSIEME ALLA SERIE A?