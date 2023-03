Dazn ancora al fianco della Serie A: “Pronti alla gara per i diritti. Preoccupa Juve in B? Sua audience alta”

Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, ha parlato al Sole 24 Ore in vista del prossimo bando per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A: “Sui diritti della Serie A per i prossimi cinque anni siamo pronti a giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile. Giocheremo la nostra partita al meglio per i prossimi diritti della Serie A. I dati confermano l’appetibilità della Serie A”.

Parlando di sostenibilità, non teme per una eventuale retrocessione della Juve in Serie B?

“Per me l’assetto migliore è quello della Serie A equiparabile a quello attuale. L’audience della Juve è evidentemente molto alto.” Lo riporta TMW.

LE PAROLE DEL SINDACO DI EMPOLI SULLA QUESTIONE STADIO