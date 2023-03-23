Sindaco Empoli non vuole la Fiorentina: "Se non mi chiamano è meglio. Problema che non vogliamo"

Dove giocherà la Fiorentina le partite di casa nei due campionati 2024/2025 e 2025/2026? Tra le ipotesi anche Empoli, parla il sindaco

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha parlato a Radio Bruno della possibilità di ospitare la Fiorentina al Castellani per le due stagioni in cui ci saranno i lavori allo stadio Franchi di Firenze. Le sue parole:

"Non mi ha contattata nessuno dalla Fiorentina, ho visto la dichiarazione del sindaco di Firenze sul trasloco della Fiorentina dal Franchi per due anni e basta, non c'è nient'altro. La mia posizione è chiara, bisogna evitare in tutti i modi l'equazione che Empoli, siccome sia lo stadio più vicino, sia la soluzione più facile. Abbiamo già una squadra di serie A per quando comporta la viabilità e tutto il resto, già oggi soffriamo molto per questo.

Lo stadio Castellani si trova in una zona residenziale, già oggi stiamo facendo fare una strada per facilitare la viabilità. Le prime reazioni a questa ipotesi non sono state reazioni felici da parte dei cittadini. Il comune ha deciso di ristrutturare lo stadio Franchi e una decisione di Firenze non può essere ripagata da qualcun altro. Bisogna portare questa decisione ad un tavolo istituzionale, non è assolutamente semplice come qualcuno fa credere.

Ad oggi non c'è nemmeno una richiesta, noi siamo proprietari dello stadio, non è un tema che si pone domani mattina, il mio mandato da sindaco scade come quello di Nardella, se vuole iniziare a parlarne che lo faccia. Noi abbiamo ospitato per qualche partita il Pisa, alla terza partita l'esperienza è finita male con tanti daspo, io non voglio che queste cose accadono nella mia città. Se non mi dovessero chiamare sarei più contenta"

LE PAROLE DI BORJA VALERO

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