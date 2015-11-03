Notizie Barnini Fiorentina

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Sindaca Empoli: "Vado all'incontro con Barone ma la realtà non cambia, la Fiorentina non verrà ad Empoli"

10 gennaio 2024 17:11

La sindaca di Empoli è stata categorica: Non vogliono in nessun modo la Fiorentina al Castellani

12 dicembre 2023 13:37

Sindaca di Empoli: "Fiorentina al Castellani? Le prime reazioni della città non sono piacevoli. C'è rivalità sentita"

24 marzo 2023 16:45

Sindaco Empoli non vuole la Fiorentina: "Se non mi chiamano è meglio. Problema che non vogliamo"

23 marzo 2023 14:50

Sindaco Empoli precisa: "Mai contattati dalla Fiorentina, difficile ospitare 2 squadre per la nostra città"

22 marzo 2023 12:31

La Fiorentina gioca ad Empoli? Il sindaco frena, per una piccola città potrebbe essere un problema

22 luglio 2022 11:14

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