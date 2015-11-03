Notizie Barnini Fiorentina

Sindaca Empoli: "Vado all'incontro con Barone ma la realtà non cambia, la Fiorentina non verrà ad Empoli"
10 gennaio 2024 17:11
La sindaca di Empoli è stata categorica: Non vogliono in nessun modo la Fiorentina al Castellani
12 dicembre 2023 13:37
Sindaca di Empoli: "Fiorentina al Castellani? Le prime reazioni della città non sono piacevoli. C'è rivalità sentita"
24 marzo 2023 16:45
Sindaco Empoli non vuole la Fiorentina: "Se non mi chiamano è meglio. Problema che non vogliamo"
23 marzo 2023 14:50
Sindaco Empoli precisa: "Mai contattati dalla Fiorentina, difficile ospitare 2 squadre per la nostra città"
22 marzo 2023 12:31
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