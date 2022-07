La Fiorentina gioca ad Empoli? Il sindaco frena, per una piccola città potrebbe essere un problema

Come scrive questa mattina La Nazione, la Fiorentina ci pensa a trasferirsi allo stadio Castellani di Empoli durante i lavori per il nuovo stadio Franchi, il presidente dell’Empoli Corsi apre all’ipotesi, mentre il sindaco Barnini frena. Per una piccola città come Empoli potrebbe non essere così semplice gestire l’afflusso di una tifoseria e di una squadra così importanti.

«Ne ho parlato con i dirigenti viola e con Joe Barone e nel segno di una dialettica e di rapporti collaborativi mi sembra normale dare la nostra disponibilità, anche perché il sindaco Barnini ne è al corrente. Penso che per il nostro club e anche per tutta la città sia una cosa positiva ospitare la Fiorentina. Nel caso ci faremo trovare pronti e ci impegneremo affinché l’impianto e il terreno di gioco vengano gestiti al meglio», ha spiegato il presidente azzurro Fabrizio Corsi.

Più cauta Brenda Barnini. «Massima disponibilità a mettersi seduti e analizzare nel dettaglio tutti gli aspetti di ordine pubblico, sicurezza, viabilità e impatto sulla città. Abbiamo già un campionato di Serie A, gestirne due non sarebbe affatto semplice e richiede soprattutto da parte di Prefettura e Questura grande impegno, disponibilità di personale e maggiore flessibilità nel corrispondere alle esigenze dei cittadini del quartiere di Serravalle e in generale nella parte est della città. Sono sicura che il sindaco Nardella, con cui collaboro in modo proficuo da 8 anni in Città metropolitana, saprà ascoltare e sostenere le richieste della nostra città nel caso ci dovesse essere la prospettiva della Fiorentina al Castellani»

