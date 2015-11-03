Notizie Corsi Fiorentina

Corsi: “Dispiaciuto per la Fiorentina. La paura ti toglie tanto ed è la cosa più difficile da superare”
11 dicembre 2025 16:13
Corsi: "L'organico della Fiorentina è quasi da Champions: ci sono le condizioni affinché possa salvarsi"
02 dicembre 2025 22:27
Corsi a 360°: "Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli"
09 settembre 2025 16:53
Sentite Corsi: "Fazzini e Viti due colpi potenzialmente da Champions, Esposito ha grandi colpi"
02 luglio 2025 11:24
Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"
06 aprile 2025 22:11
Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"
02 febbraio 2025 23:24
Pedullà: "In assenza di ulteriori offerte a titolo definitivo il destino di Kouamé sarà ad Empoli"
28 gennaio 2025 23:05
R. Corsi: "Bove? È stato scioccante, abbiamo contattato subito la Fiorentina per il rinvio"
02 dicembre 2024 17:00
Fiorentina ad Empoli? Corsi: “Non è arrivata nessuna richiesta ufficiale. Noi spettatori”
09 ottobre 2024 12:11
Empoli sogna e Firenze spera: le due facce del derby. Commisso sarà insieme a Corsi
29 settembre 2024 09:02
Corsi gongola: "Empoli? Abbiamo battuto due volte la Fiorentina con gli Allievi e con l'U18"
19 settembre 2024 09:17
Corsi: "Parisi in finale ad Atene? Sono soddisfatto. Queste sono cose che curano l'amarezza del momento"
20 maggio 2024 15:37
Corsi: "Scosso per quanto successo a Barone, sono abituato a consigliarmi e a parlare quotidianamente con lui"
18 marzo 2024 14:30
Due giornate di squalifica per Ottaviani: il dirigente viola punito per la lite con il presidente Corsi
20 febbraio 2024 17:25
Corsi attacca Pradè: "Rigore limpidissimo, ho sentito una battuta infelice, quando uno apre bocca..."
19 febbraio 2024 13:13
Intervallo Empoli-Fiorentina, il presidente Corsi protesta con l'arbitro Pairetto a bordocampo
18 febbraio 2024 16:19
La Fiorentina precisa, nessun incontro tra Corsi e Commisso. Ultimo incontro all'inaugurazione del Viola Park
06 dicembre 2023 17:30
L’Empoli è crollata dopo la vittoria contro la Fiorentina, Corsi: "Siamo arrabbiati, squadra deludente"
10 novembre 2023 16:17
Corsi: "Baldanzi? Non ne ho parlato con Commisso, Ieri ho fatto i complimenti ai miei ragazzi"
24 ottobre 2023 17:20
Corsi: "Alla Fiorentina piace Baldanzi ma non ci siamo mai messi seduti. Lui forte come Di Natale"
22 ottobre 2023 13:03
Corsi mette le mani avanti: "La Fiorentina è un avversario improponibile per noi, inaffrontabile"
21 ottobre 2023 23:04
Commisso-Corsi la nuova alleanza: dal mercato alla Lega, sono dalla stessa parte per i diritti tv
21 ottobre 2023 09:16
Corsi: "Complimenti alla Fiorentina, ma noi andremo al Franchi senza paura. Daremo tutto"
20 ottobre 2023 16:45
Corsi. "Italiano ha fatto fare il salto di qualità a Parisi. Baldanzi è partito male per colpa delle tante voci"
13 ottobre 2023 13:52
Corsi rivela: "Non c'è nulla di concreto per Baldanzi alla Fiorentina. Parisi viola? Chiusa in due giorni"
10 agosto 2023 20:18
Corsi blinda Parisi: "Non ci sono novità, gioca nell'Empoli e sarà il nostro capitano"
03 luglio 2023 17:00
Corsi: "Tre anni fa Barone mi offrì 3 milioni per Baldanzi. Vicario? La Fiorentina non si è fatta viva"
20 giugno 2023 14:55
Corsi: "Vicario e Parisi pronti per una squadra importante. In caso di offerta importante, non li tratteremo"
31 maggio 2023 17:20
Corsi: "Anche il Castellani deve essere restaurato. È un problema, facciamo la Serie A senza requisiti minimi"
28 marzo 2023 17:20
Corsi: "Favorevole alla Fiorentina al Castellani, sarebbe positivo per Empoli. Rapporti ottimi con i viola"
22 marzo 2023 16:00
Calamai rivela: "L'Empoli potrebbe cedere opzione per Baldanzi alla Fiorentina a fine stagione"
25 febbraio 2023 12:23
Corsi: "Vendere Parisi alla Fiorentina l'ultimo giorno significava rinunciare al progetto Empoli"
21 febbraio 2023 23:59
Corsi: "Fiorentina interessata a Parisi. Ma non eravamo pronti, sarebbe stato segnale negativo"
16 febbraio 2023 16:10
Sentite Corsi: "Ospitare la Fiorentina al Castellani sarebbe un onore. Pronti a dialogare con loro"
15 febbraio 2023 12:49
Ziliani rivela: "Non solo Juventus. Atalanta fuori dall'Europa, Empoli, Udinese e Sassuolo in serie B"
03 febbraio 2023 00:24
Baldanzi, il talento di Castelfiorentino che sta incantando. L'Empoli si gode l'esser davanti la Fiorentina
25 gennaio 2023 13:20
Empoli supera la Fiorentina, Corsi esulta: "Loro dovevano andare in Europa, noi salvarci"
23 gennaio 2023 23:20
Corsi chiude: "Non ci sono le condizioni per la cessione di Vicario e Parisi alla Fiorentina a gennaio"
10 gennaio 2023 21:35
Corsi: "Zurkowski-Empoli? Mi sa che questo desiderio di entrambi non si potrà realizzare"
10 gennaio 2023 19:12
Corsi: "Nessuna apertura per Zurkowski. Parisi e Vicario non si muoveranno a gennaio"
21 dicembre 2022 16:50
Giorgetti annuncia: "Si sono riaperti i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli. Bajrami e Zurkowski non preclusi"
17 novembre 2022 14:17
Retroscena Vicario-Fiorentina, Corsi: "Non mi vogliono dare 12 milioni? Anno prossimo lo vendo a 25"
15 novembre 2022 14:32
"Fiorentina sul piede di guerra, società come Empoli e Inter possono indebitarsi e non pagare tasse"
12 novembre 2022 21:34
Corsi blinda Parisi: "Via a gennaio? Non se ne parla. Non considero le offerte, mi fanno solo arrabbiare"
24 settembre 2022 17:21
Corsi conferma: "Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto"
05 settembre 2022 13:11
Prima di Empoli-Fiorentina lungo colloquio tra Corsi e Barone a bordo campo. Discorsi di mercato?
21 agosto 2022 18:18
La Fiorentina gioca ad Empoli? Il sindaco frena, per una piccola città potrebbe essere un problema
22 luglio 2022 11:14
Nazione, Fiorentina in trasferta ad Empoli durante il restyling del Franchi? La città si divide
22 luglio 2022 09:11
Corsi spinge Vicario alla Lazio: "Saremmo felici per lui. Attendiamo il prossimo contatto"
01 luglio 2022 23:04
Corsi: "Nessun offerta per Vicario. Rimango in attesa, magari il prossimo anno lo vendo meglio"
27 giugno 2022 17:03
Corsi esalta Vicario: "È il miglior portiere italiano dopo Donnarumma. Vogliamo confermarlo"
23 giugno 2022 22:24
Cassano smaschera Corsi: "Ha mandato via Andreazzoli senza dirgli niente, pensa solo ai soldi"
15 giugno 2022 12:46
Corsi smentisce Vicario vicino alla Fiorentina: "Nessuno ha mostrato interesse nel volerlo prendere"
14 giugno 2022 00:20
TMW, Corsi mantiene la promessa: l'Empoli riscatta Vicario per 9 milioni di euro dal Cagliari
07 giugno 2022 23:21
L'Empoli fa fuori Andreazzoli che non ci sta: "Ha deciso il presidente, non corrisponde alla mia volontà"
02 giugno 2022 12:16
Cor. Fio, l'Empoli ha deciso di riscattare Zurkowski a 4.5 milioni, la Fiorentina può riprenderselo a 6
01 giugno 2022 13:32
Corsi gela la Fiorentina: "Riscatteremo Vicario, contento di darlo alla Lazio perchè Lotito è un amico"
28 maggio 2022 19:01
Corsi veste Vicario di viola? "Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina"
04 maggio 2022 18:21
Corsi: "Grazie a Spalletti abbiamo vinto contro la Fiorentina. Quest'anno a Firenze lasciamo stare..."
24 aprile 2022 18:11
Corsi attacca: "Gonzalez è un cascatore. Sul gol dell'Empoli il VAR non doveva intervenire"
05 aprile 2022 10:32
Corsi ancora non l'ha passata: "I dirigenti della Fiorentina erano mortificati per come avevano vinto"
04 aprile 2022 18:28
Sceneggiate di Corsi in tribuna, dopo il gol annullato grida "Me ne vado" poi sul rosso va da Rocchi
04 aprile 2022 08:49
Saudati stronca la società viola: "I dirigenti della Fiorentina non valgono l'Europa"
03 aprile 2022 09:30
Corsi ammette: "In Curva Fiesole da ragazzo sventolavo la bandiera più grande della Fiorentina"
29 marzo 2022 18:42
Corsi: "Zurkowski non è pronto per le big. Vuole restare ad Empoli, ma deve avere più ambizione"
23 marzo 2022 17:51
Corsi furioso: "Deluso dal silenzio dei giornali del Nord sui mancati rigori contro la Juventus"
28 febbraio 2022 20:55
Corsi: "Non vediamo l'ora di ospitare la Fiorentina ad Empoli. Se non accade ci rimango male"
15 dicembre 2021 14:43
Corsi pensa ancora alla Fiorentina: "Che regalo aver vinto contro i viola, adesso piedi per terra"
13 dicembre 2021 21:14
Corsi: "Qui nessuno ferma per strada i giocatori, per fortuna siamo ad Empoli e non altrove"
12 dicembre 2021 18:32
Il presidente dell'Empoli Corsi: "Italiano mi piace molto, volevo prenderlo qualche anno fa"
28 settembre 2021 11:20
Corsi: "Kouamè ci piace ma non è il preferito. Terzic? Con Italiano migliorerà a quattro"
06 agosto 2021 17:08
Pres. Empoli: "Zurkowski vuole tornare ad Empoli. Abbiamo un ottimo rapporto con la Fiorentina"
14 luglio 2021 15:06
T. Corsi: "La Fiorentina offre ad Antognoni un ruolo che non condivide. Italiano? Farà bene"
02 luglio 2021 14:21
Pres. Empoli: "Fiorentina e Spezia litigano da 15 giorni per Italiano, Dionisi al Sassuolo per un caffè"
01 luglio 2021 12:04
Restare all'Empoli? Dionisi non ci sta e molla Corsi che ammette: "Abbiamo chiuso"
10 giugno 2021 16:29
"Meglio essere numero uno a Empoli che non decidere nulla alla Fiorentina. Accardi rimanga qui"
07 maggio 2021 16:06
Corsi: "Commisso ci ha dato di "carciofai", gliel'avranno suggerito i fiorentini. Castellani? Solo una battuta"
06 maggio 2021 10:59
Corsi: "Sarri valuterà dove ci saranno le condizioni per fare bene. Firenze è un ambiente difficile"
08 aprile 2021 21:21
Pres. Empoli: "Fiorentina? Quasi impossibile pensare di andare in Europa. Vlahovic, ricordate?"
24 febbraio 2021 10:30
Corsi: "Barone è informato sullo stadio di Empoli, mi piacerebbe avere lo stadio in comune con la viola"
08 febbraio 2021 14:08
Corsi: "In estate si parlerà del futuro di Ricci. Sarri alla Fiorentina..."
16 ottobre 2020 16:12
Corsi: "Il settore giovanile dell'Empoli è migliore rispetto a quello della Fiorentina, siamo al 30° posto in Europa"
07 giugno 2020 13:26
Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"
14 maggio 2020 10:22
Pres. Empoli: "Bisogna convivere con questo virus. Chiesa manterrà il suo valore di mercato"
01 maggio 2020 10:17
Corsi: "Impossibile riprendere il 4 o 5 aprile, servono altri progetti. Dal fondo classifica sperano in stravolgimenti"
13 marzo 2020 17:29
Corsi su Zurkowski: "Sarebbe una bella operazione coi viola. Zurko strutturato sia tecnicamente.."
22 gennaio 2020 13:40
Empoli flop in serie B, contestato Corsi: "A fine anno se c'è qualcuno meglio di me lascio"
20 dicembre 2019 00:10
L'Empoli è un flop anche in serie B. Corsi esonera Bucchi, in arrivo Davide Nicola
12 novembre 2019 12:07
T. Corsi: "Stadio e centro sportivo nuovo per migliorare il rendimento? Servono calciatori di qualità e un buon ct"
15 ottobre 2019 19:10
Corsi: "Nei giorni scorsi ho rifiutato una ricca offerta per l'Empoli da un imprenditore straniero"
10 ottobre 2019 16:00
Corsi: "Bennacer volevo darlo alla Fiorentina, ma lui voleva un club più importante. Rasmussen in difficoltà..."
28 settembre 2019 16:40
Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli
12 luglio 2019 20:53
CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore
30 giugno 2019 09:23
La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate
19 giugno 2019 17:39
Corsi: "Sono in imbarazzo per il caso Traorè. Il giocatore è nostro, i documenti non valgono più niente"
28 maggio 2019 13:49
Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui"
26 aprile 2019 14:11
Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..."
05 aprile 2019 12:49
Corsi: "Traorè alla Fiorentina a giugno. Vi spiego qual è il problema che i viola vogliono approfondire"
01 aprile 2019 16:05
Corsi bacchetta la Fiorentina: "Abbiamo valorizzato noi Vecino, loro non sapevano nemmeno di averlo"
19 marzo 2019 04:20
Corsi esonera Iachini, cambia il tecnico dell'Empoli. Torna Andreazzoli. "Ci saremmo salvati"
13 marzo 2019 13:48
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