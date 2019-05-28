Corsi: "Sono in imbarazzo per il caso Traorè. Il giocatore è nostro, i documenti non valgono più niente"

Fa il punto anche sul mercato, facendo chiarezza sul caso Di Lorenzo ma soprattutto su quello relativo al giovane Traoré: “Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile quest...

Fa il punto anche sul mercato, facendo chiarezza sul caso Di Lorenzo ma soprattutto su quello relativo al giovane Traoré: “Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina, ma dell’Empoli. In Serie A ci sono tre squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre ad un club tedesco che farà la Champions League”

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