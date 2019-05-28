Labaro Viola

Corsi: "Sono in imbarazzo per il caso Traorè. Il giocatore è nostro, i documenti non valgono più niente"

Fa il punto anche sul mercato, facendo chiarezza sul caso Di Lorenzo ma soprattutto su quello relativo al giovane Traoré: “Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 13:49
Corsi: "Sono in imbarazzo per il caso Traorè. Il giocatore è nostro, i documenti non valgono più niente" -
Rassegna Stampa
Empoli
Corsi
Traore Fiorentina
Condividi

Fa il punto anche sul mercato, facendo chiarezza sul caso Di Lorenzo ma soprattutto su quello relativo al giovane Traoré: “Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina, ma dell’Empoli. In Serie A ci sono tre squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre ad un club tedesco che farà la Champions League”

italpress

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok