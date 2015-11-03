Notizie Traore Fiorentina Fiorentina

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Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."
18 giugno 2019 17:23
Corsi: "Sono in imbarazzo per il caso Traorè. Il giocatore è nostro, i documenti non valgono più niente"
28 maggio 2019 13:49
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2019
Sett. 25
Sett. 22
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