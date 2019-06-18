Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."

Fabrizio Corsi, il presidente dell'Empoli è stato intervistato a Radio Bruno sul futuro di Ismael Bennacer: "Il Genoa è poco per lui. L'interesse della viola esiste, ma lui adesso sta giocando la Copp...

Fabrizio Corsi, il presidente dell'Empoli è stato intervistato a Radio Bruno sul futuro di Ismael Bennacer: "Il Genoa è poco per lui. L'interesse della viola esiste, ma lui adesso sta giocando la Coppa d'Africa ed è concentrato solo su quella. Dopo vedremo cosa accadrà. Era quasi un giocatore del Napoli, poi però ho deciso di aspettare e prendere tempo".

"Su Hamed Traorè?: C'è un accordo con la Juventus, devono solo decidere con chi chiudere l'operazione. La Fiorentina? È una pagina brutta sia per me che per lui perché sono state date notizie non vero sul suo stato di salute. I test sono stati svolti anche a fine campionato e non è risultato nulla di anomalo. Sono felice che vada ai bianconeri da suo tutore".