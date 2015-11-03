Notizie Presidente Corsi Fiorentina

Corsi: "Ricci non lo dice ma vorrebbe andare via. Può diventare..."
10 settembre 2020 17:17
Corsi: "La situazione diventerebbe difficile da gestire se non si dovesse chiudere il campionato"
26 marzo 2020 00:05
Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli
12 luglio 2019 20:53
Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."
18 giugno 2019 17:23
Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."
27 maggio 2019 21:45
Empoli, Corsi: "Di Lorenzo è un giocatore che non può restare all'Empoli, avrà un gran mercato"
30 aprile 2019 17:50
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