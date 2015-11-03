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Notizie Presidente Corsi Fiorentina

Corsi: "Ricci non lo dice ma vorrebbe andare via. Può diventare..."

10 settembre 2020 17:17

Corsi: "La situazione diventerebbe difficile da gestire se non si dovesse chiudere il campionato"

26 marzo 2020 00:05

Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli

12 luglio 2019 20:53

Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."

18 giugno 2019 17:23

Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."

27 maggio 2019 21:45

Empoli, Corsi: "Di Lorenzo è un giocatore che non può restare all'Empoli, avrà un gran mercato"

30 aprile 2019 17:50

Il presidente Corsi su Di Lorenzo: " Piace molto ai viola. A Empoli é già un leader. Il mercato.."

15 novembre 2018 21:01

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