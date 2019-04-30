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Empoli, Corsi: "Di Lorenzo è un giocatore che non può restare all'Empoli, avrà un gran mercato"

A Radio Crc ha parlato il presidente dell'Empoli Corsi sul terzino destro Di Lorenzo che è stato accostato anche alla Fiorentina: "Non mi è stato chiesto da De Laurentiis, ora è un pò che non ci senti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 17:50
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A Radio Crc ha parlato il presidente dell'Empoli Corsi sul terzino destro Di Lorenzo che è stato accostato anche alla Fiorentina: "Non mi è stato chiesto da De Laurentiis, ora è un pò che non ci sentiamo. Sicuramente, è un calciatore che non può restare più all’Empoli e avrà un gran mercato a livello internazionale. Mi sembra che il Napoli abbia due giocatori forti in quel ruolo".

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