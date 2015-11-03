Notizie Di Lorenzo Fiorentina

Napoli eliminato dalla Champions League, Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare perché la Fiorentina è in salute"
28 gennaio 2026 23:26
Di Lorenzo attaccato dal Corriere del Mezzogiorno replica furioso: "Che vergogna, squallidi"
18 maggio 2024 22:08
Polveriera Napoli. Lite tra Di Lorenzo e Juan Jesus in spogliatoio perchè qualcuno non voleva il ritiro
29 aprile 2024 19:43
Napoli è una polveriera, anche il capitano Di Lorenzo via? L'agente si sfoga: "A giugno valuteremo"
04 gennaio 2024 18:17
De Laurentiis: "Nessuno vuole una partita rubata come quella dell'Italia, manca un rigore all'Ucraina"
22 novembre 2023 12:31
Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"
10 ottobre 2023 22:27
Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"
19 gennaio 2023 21:57
Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"
14 aprile 2022 21:00
Malcuit va verso la permanenza al Napoli come riserva di Di Lorenzo
03 luglio 2021 18:35
Pasqual critico: "Alla Fiorentina manca un difensore e un bomber. Consigliai Di Lorenzo ma la risposta..."
24 settembre 2020 19:33
"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."
31 maggio 2019 14:27
Sky Sport, Di Lorenzo andrà al Napoli domani l'ufficialità. Il prezzo è di 8 milioni più uno di bonus.
29 maggio 2019 13:36
Empoli, Corsi: "Di Lorenzo è un giocatore che non può restare all'Empoli, avrà un gran mercato"
30 aprile 2019 17:50
Malusci: "Di Lorenzo è un buon giocatore, ma la piazza viola merita altre tipologie di calciatori…"
28 marzo 2019 11:05
Di Lorenzo: "È importante raggiungere la salvezza con l'Empoli, al mercato non ci penso…"
26 marzo 2019 15:38
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
15 gennaio 2019 22:07
Casa Mercato Viola, il nome nuovo viene dal Brasile. Con l'Empoli...
11 gennaio 2019 21:24
Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova
11 gennaio 2019 17:34
"De Paul rimpianto Fiorentina, saltato per 2 milioni. Ho parlato con Corvino, a gennaio..."
17 dicembre 2018 17:50
CdS, la Fiorentina continua a monitorare Di Lorenzo dell’Empoli
17 dicembre 2018 14:18
Di Lorenzo, l'Empoli fissa il prezzo: 6 milioni per il giovane terzino destro.
28 novembre 2018 16:54
Ma quale Fiorentina, la Samp prende Di Lorenzo. A giugno il terzino sarà blucerchiato. I dettagli
21 novembre 2018 01:27
Il presidente Corsi su Di Lorenzo: " Piace molto ai viola. A Empoli é già un leader. Il mercato.."
15 novembre 2018 21:01
Ag. Biraghi: "Cristiano è il più forte terzino sinistro della serie A. Di Lorenzo a gennaio..."
13 novembre 2018 12:21
CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola
12 novembre 2018 11:56
La Nazione, vendere Maxi Olivera per prendere dall'Empoli Di Lorenzo. Ecco la formula
11 novembre 2018 11:12
La storia di Di Lorenzo, il terzino dell'Empoli che la Fiorentina vuole vestire di viola a gennaio
25 ottobre 2018 14:25
La Nazione, La Fiorentina vuole Di Lorenzo, ecco cosa ha offerto all'Empoli la società viola
24 ottobre 2018 13:02
Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...
23 ottobre 2018 08:36
Pedullà: "La Fiorentina blinda Biraghi e segue Di Lorenzo dell'Empoli. Laurini e Thereau via a gennaio"
11 ottobre 2018 19:34
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