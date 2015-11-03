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Notizie Di Lorenzo Fiorentina

Napoli eliminato dalla Champions League, Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare perché la Fiorentina è in salute"

28 gennaio 2026 23:26

Di Lorenzo attaccato dal Corriere del Mezzogiorno replica furioso: "Che vergogna, squallidi"

18 maggio 2024 22:08

Polveriera Napoli. Lite tra Di Lorenzo e Juan Jesus in spogliatoio perchè qualcuno non voleva il ritiro

29 aprile 2024 19:43

Napoli è una polveriera, anche il capitano Di Lorenzo via? L'agente si sfoga: "A giugno valuteremo"

04 gennaio 2024 18:17

De Laurentiis: "Nessuno vuole una partita rubata come quella dell'Italia, manca un rigore all'Ucraina"

22 novembre 2023 12:31

Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"

10 ottobre 2023 22:27

Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"

19 gennaio 2023 21:57

Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"

14 aprile 2022 21:00

Malcuit va verso la permanenza al Napoli come riserva di Di Lorenzo

03 luglio 2021 18:35

Pasqual critico: "Alla Fiorentina manca un difensore e un bomber. Consigliai Di Lorenzo ma la risposta..."

24 settembre 2020 19:33

"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."

31 maggio 2019 14:27

Sky Sport, Di Lorenzo andrà al Napoli domani l'ufficialità. Il prezzo è di 8 milioni più uno di bonus.

29 maggio 2019 13:36

Empoli, Corsi: "Di Lorenzo è un giocatore che non può restare all'Empoli, avrà un gran mercato"

30 aprile 2019 17:50

Malusci: "Di Lorenzo è un buon giocatore, ma la piazza viola merita altre tipologie di calciatori…"

28 marzo 2019 11:05

Di Lorenzo: "È importante raggiungere la salvezza con l'Empoli, al mercato non ci penso…"

26 marzo 2019 15:38

Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

16 gennaio 2019 20:39

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

Casa Mercato Viola, il nome nuovo viene dal Brasile. Con l'Empoli...

11 gennaio 2019 21:24

Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova

11 gennaio 2019 17:34

"De Paul rimpianto Fiorentina, saltato per 2 milioni. Ho parlato con Corvino, a gennaio..."

17 dicembre 2018 17:50

CdS, la Fiorentina continua a monitorare Di Lorenzo dell’Empoli

17 dicembre 2018 14:18

Di Lorenzo, l'Empoli fissa il prezzo: 6 milioni per il giovane terzino destro.

28 novembre 2018 16:54

Ma quale Fiorentina, la Samp prende Di Lorenzo. A giugno il terzino sarà blucerchiato. I dettagli

21 novembre 2018 01:27

Il presidente Corsi su Di Lorenzo: " Piace molto ai viola. A Empoli é già un leader. Il mercato.."

15 novembre 2018 21:01

Ag. Biraghi: "Cristiano è il più forte terzino sinistro della serie A. Di Lorenzo a gennaio..."

13 novembre 2018 12:21

CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola

12 novembre 2018 11:56

La Nazione, vendere Maxi Olivera per prendere dall'Empoli Di Lorenzo. Ecco la formula

11 novembre 2018 11:12

La storia di Di Lorenzo, il terzino dell'Empoli che la Fiorentina vuole vestire di viola a gennaio

25 ottobre 2018 14:25

La Nazione, La Fiorentina vuole Di Lorenzo, ecco cosa ha offerto all'Empoli la società viola

24 ottobre 2018 13:02

Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...

23 ottobre 2018 08:36

Pedullà: "La Fiorentina blinda Biraghi e segue Di Lorenzo dell'Empoli. Laurini e Thereau via a gennaio"

11 ottobre 2018 19:34

Corvino fissa un incontro di mercato con l'Empoli. Obbiettivo Di Lorenzo ma non soltanto

17 giugno 2018 16:06

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